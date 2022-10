Une poursuite vise le plus grand développement de logements et de commerces de détail dirigé par des Autochtones de l’histoire de la Colombie-Britannique – Kelowna Capital News

Une association de résidents de Vancouver a lancé une offre légale pour annuler un accord de services entre la ville et la nation Squamish pour le plus grand développement de logements et de commerces de détail dirigé par des Autochtones de l’histoire du Canada.

Le développement de Senakw, qui devrait comprendre 6 000 logements locatifs et fait l’objet d’un prêt fédéral de 1,4 milliard de dollars, se trouve sur des terres de Squamish, mais dépendra de la ville pour les services de police et d’incendie, les services publics et les travaux publics.

Une requête en révision judiciaire déposée mercredi devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique par la Kits Point Residents Association demande une déclaration selon laquelle la réunion du conseil à huis clos approuvant l’accord de services le 25 mai était illégale.

Il affirme que la ville a enfreint l’équité procédurale et la justice naturelle en approuvant l’accord sans donner aux résidents touchés par le développement une chance d’être entendus, et souhaite l’annulation de l’accord.

La pétition indique que si l’association soutient l’intention de la nation Squamish de développer le site de 4,2 hectares à la tête de False Creek, elle est préoccupée par la taille, la densité et la hauteur de ses tours et leur impact sur le quartier.

La ville de Vancouver a déclaré dans un communiqué qu’elle “examine la requête légale et répondra en temps voulu”.

Les pétitionnaires décrivent la difficulté à obtenir des informations sur le projet et disent qu’en apprenant qu’il impliquerait une route traversant le parc Vanier, ils sont devenus “de plus en plus inquiets”.

“Ils ont essayé d’obtenir des détails sur le projet, mais la ville a refusé de fournir des informations”, indique la pétition.

“Le personnel de la Ville a informé à plusieurs reprises l’association qu’il ne pouvait pas discuter du projet car toutes les discussions se déroulaient à huis clos.”

Le site était autrefois un ancien village qui a été incendié et exproprié il y a un siècle, puis a été restitué à la nation Squamish par une décision de justice de 2003.

Le gouvernement fédéral a déclaré que le prêt de la Société canadienne d’hypothèques et de logement pour financer le développement est le plus important qu’il ait jamais consenti.

Le premier ministre Justin Trudeau a assisté à une cérémonie d’inauguration des travaux sur le site le mois dernier lorsque le financement a été annoncé.

développementAutochtonespoursuiteMetro Vancouver