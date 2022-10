Une poursuite demande 1 milliard de dollars au gouvernement du Manitoba au nom des enfants des Premières Nations pris en charge

L’Assemblée des chefs du Manitoba et plusieurs autres plaignants ont déposé une poursuite demandant 1 milliard de dollars au gouvernement du Manitoba et au procureur général du Canada au nom des enfants, des familles et des communautés des Premières Nations touchés par le système de protection de l’enfance.

L’avocat de la famille des Premières Nations d’AMC a déposé jeudi une déclaration auprès de la Cour du Banc du Roi demandant des dommages-intérêts pour les personnes touchées entre 1992 et aujourd’hui.

Cornell McLean, grand chef adjoint de l’Assemblée, a déclaré qu’en plus d’un milliard de dollars en compensation, le recours collectif proposé appelle à des ressources correctement financées pour les enfants des Premières Nations et à la fin des « pratiques discriminatoires qui entraînent l’arrestation de tant de Premières Enfants de la nation.”

“Avant la colonisation, il serait impensable de retirer un enfant de sa famille, de sa nation, de ses terres et de sa culture”, a déclaré McLean lors d’une conférence de presse jeudi.

“Le procès est nécessaire pour tenir les gouvernements responsables des dommages qu’ils ont causés pendant des décennies.”

La poursuite intervient trois mois après que le gouvernement fédéral a conclu un règlement de principe de 20 milliards de dollars avec l’Assemblée des Premières Nations et d’autres plaignants à la suite de deux recours collectifs.

Les cas concernaient des enfants des Premières nations retirés de leur foyer dans des réserves entre 1991 et ce printemps, entre autres problèmes liés au système discriminatoire de protection de l’enfance du Canada.

Cora Morgan, défenseure des familles des Premières Nations auprès de l’AMC, a déclaré que cet accord ne concerne qu’environ 40 % des enfants des Premières Nations du Manitoba qui sont passés par le système fédéral de protection de l’enfance.

La nouvelle poursuite porte sur les 60 % d’enfants restants, leurs familles et leurs nations, qui ne seraient pas couverts par cet autre processus d’indemnisation – et concerne spécifiquement les jeunes appréhendés hors réserve.

Laplante, qui était elle-même dans le système de protection de l’enfance, est l’une des nombreuses plaignantes dans le procès. (Radio-Canada)

Lors de la conférence de presse, Amber Laplante, une mère de la Première Nation de Little Saskatchewan à Interlake au Manitoba et l’une des plaignantes dans le procès, a déclaré que le système l’avait exposée à “la violence et aux traumatismes” et l’avait laissée tomber, elle et sa fille.

“Tout comme je l’ai vécu, tout au long de la vie de ma fille, le système n’a pas réussi à s’assurer qu’elle soit prise en charge ou qu’elle ait la possibilité de s’épanouir”, a-t-elle déclaré.

“Je présente cette réclamation parce que les jeunes des Premières Nations qui étaient vulnérables comme moi ont besoin d’un soutien que le système ne pourra jamais fournir.”

Roberta Godin, une autre plaignante, partageait des sentiments similaires, affirmant qu’aucun enfant ne devrait grandir en dehors de sa famille.

REGARDER | “Le système des services à l’enfance et à la famille a laissé tomber ma famille”, déclare le plaignant :

“La séparation nous a fait beaucoup de mal” La plaignante Roberta Godin se bat à travers les larmes tout en détaillant l’impact du système de protection de l’enfance du Manitoba sur sa famille.

“Au lieu de nous soutenir en cas de besoin, le système a tout simplement enlevé mes enfants et mes petits-enfants”, a-t-elle déclaré.

“J’ai dû me battre de toutes mes forces pendant de nombreuses années pour retrouver mes enfants. J’ai réussi mais la séparation nous a fait beaucoup de mal.”

La chef de la nation crie Misipawistik, Heidi Cook, membre du Conseil des femmes de l’AMC et également plaignante, a déclaré que l’objectif de la poursuite était de tenir les gouvernements provincial et fédéral responsables des dommages causés par le système de protection de l’enfance.

“Lorsque nos enfants sont enlevés, notre nation est privée de ses futurs dirigeants et défenseurs, et ces liens pourraient ne jamais être rétablis. Nous ne pouvons pas reconstruire nos nations si nos enfants continuent d’être enlevés”, a déclaré Cook.

“La crise de la protection de l’enfance devrait faire honte au Manitoba et au Canada et ne peut continuer à nuire à notre peuple.”

Selon AMC, sur les quelque 11 000 enfants actuellement pris en charge par le système de protection de l’enfance du Manitoba, 80 % sont des Premières nations. Beaucoup d’entre eux sont appréhendés hors réserve, dont 75% en soins dans le sud de la province, selon AMC.

Morgan a déclaré que le procès du Manitoba couvre les enfants, leurs familles et les Premières Nations qui ne seraient pas indemnisés par le récent accord de principe établi par le biais de deux recours collectifs entre le gouvernement fédéral et l’Assemblée des Premières Nations. (Radio-Canada)

“Quand vous pensez aux chiffres extraordinaires … attachez les parents à cela et vous attachez les grands-parents, les tantes et les oncles – cela est ressenti par des milliers de nos gens”, a déclaré Morgan.

Elle a déclaré que son bureau avait réussi à réunir ou à empêcher l’arrestation de plus de 4 300 enfants, bien qu’elle affirme qu'”il y a tellement de dégâts que nous ne pouvons pas réparer”. Ces dommages comprennent l’itinérance, l’incarcération, les problèmes de santé mentale et d’autres problèmes « auxquels la plupart des Canadiens ne sont pas confrontés », a-t-elle déclaré.

“Je pense qu’il est important en cette ère de réconciliation que les gens comprennent qu’aujourd’hui, dans notre système de protection de l’enfance, il y a des milliers d’enfants qui ont été enlevés à leurs parents”, a-t-elle déclaré. “Il doit y avoir de meilleures façons.”