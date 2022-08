Une poursuite alléguant des passages à tabac hors caméra a été relancée

NEW ORLEANS (AP) – Une cour d’appel fédérale a ouvert la voie vendredi à une action en justice contre les gardes et les fonctionnaires d’une prison privée du nord de la Louisiane où un détenu est décédé avec une fracture du crâne en 2015.

Le procès intenté par des membres de la famille d’Erie Moore comprend des allégations selon lesquelles des gardiens du centre correctionnel de Richwood de Monroe ont parfois battu et aspergé de gaz poivré des prisonniers menottés, y compris Moore, dans une zone où il n’y avait pas de caméras de sécurité.

Un juge fédéral avait rejeté une grande partie du procès, qui demandait des dommages-intérêts, mais un panel de trois juges de la 5e US Circuit Court of Appeals de la Nouvelle-Orléans a relancé une grande partie de l’affaire dans une décision le mois dernier. Vendredi, la cour d’appel a rendu une ordonnance refusant une nouvelle audition par le tribunal plénier, renvoyant l’affaire au juge de district américain Terry Doughty.

“Le dossier dans cette affaire est plus que troublant”, a écrit le juge du 5e circuit Don Willett dans l’avis de juillet, affirmant qu’un procès devant jury était nécessaire pour clarifier les faits.

Parmi les aspects troublants cités dans l’opinion de Willett en juillet, il y avait le témoignage selon lequel les gardiens emmenaient régulièrement les détenus dans une zone du cachot appelé le “Four-Way” où ils ne pouvaient pas être filmés alors qu’ils aspergeaient de poivre et battaient les détenus.

“Même un directeur adjoint de la prison a admis que lui et les gardiens utilisaient le Four-Way pour ‘interroger’ les prisonniers. Et deux gardiens de prison ont témoigné sous serment qu’ils ont utilisé le Four-Way pour interroger et maltraiter plusieurs détenus menottés », a écrit Willett dans l’opinion de juillet qui a été cimentée par l’action de vendredi.

Parmi les conclusions de l’opinion, il y avait que la famille de Moore avait le droit de poursuivre les réclamations selon lesquelles une force excessive avait causé la mort de Moore, que les entreprises privées engagées pour gérer le verrouillage – Richwood Correctional Center LLC et LaSalle Management LLC – ne sont pas à l’abri du procès, et que la famille peuvent poursuivre des dommages-intérêts punitifs contre les sociétés et les gardes.

Le dossier montre que Moore avait été arrêté dans un magasin de beignets de Monroe pour trouble à l’ordre public lorsqu’il a été emmené en prison. Il a été décrit comme “agité et non conforme” lorsqu’une infirmière a tenté de l’examiner. Bien qu’il aurait pu être placé seul dans une cellule, a écrit Willett, il a été placé dans une cellule avec un autre détenu « combatif », Vernon White. Et les deux n’ont jamais été séparés, malgré les combats, jusqu’à ce que White soit retrouvé en train de faire une crise et avec du sang autour de la bouche. White est décédé plus tard dans un hôpital.

Moore est décédé quelques heures plus tard après avoir été expulsé de force de la cellule. Le dossier du tribunal indique qu’il existe une vidéo montrant qu’il a été frappé à la tête une fois par un garde et qu’il a été projeté au sol une fois et lâché une fois alors que les gardes le portaient.

“Les gardes ont ensuite récupéré Moore et l’ont transporté jusqu’au Four-Way”, a écrit Willett.

Willett, nommé à la cour par l’ancien président Donald Trump, a écrit pour un panel qui comprenait James Ho, également nommé par Trump, et Stephen Higginson, nommé par l’ancien président Barack Obama. Ho a exprimé sa dissidence en partie dans l’opinion de juillet. Il a affirmé parmi ses raisons que les réclamations pour décès injustifiés de la famille nécessitent une détermination de qui parmi les accusés a causé la mort de Moore.

Mais, selon le dossier de vendredi, ni Ho ni aucun autre membre du tribunal de 17 membres n’a appelé à une nouvelle audience devant le tribunal, ce qui signifie que l’affaire revient à Doughty, une autre personne nommée par Trump.

Kevin Mcgill, Associated Press