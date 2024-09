Une poursuite à grande vitesse à Lacey se termine par une collision frontale, une personne dans un état critique

Une femme qui avait déjà été arrêtée 47 fois a été arrêtée à nouveau après avoir entraîné la police dans une course-poursuite à grande vitesse à Lacey. Elle a percuté de plein fouet un autre conducteur, envoyant une personne à l’hôpital dans un état critique.

Samedi après-midi, les députés du bureau du shérif du comté de Thurston (TCSO) ont reçu un appel concernant une voiture suspecte dans le quartier de Meadows à Lacey.

Selon le TCSO, l’appelant a déclaré aux députés qu’une femme inconnue s’était présentée dans un camion noir pour demander du fentanyl et avait tenté de la renverser dans sa propre allée avant de partir.

Lorsque les agents ont trouvé le camion, le suspect conduisait de manière erratique avec ce qui ressemblait à un pneu crevé, a écrit le shérif Sanders dans une publication sur Facebook.

Lorsque les agents ont vérifié les plaques d’immatriculation, le camion est revenu volé dans le comté de King.

Alors que les agents tentaient de l’arrêter, elle s’est enfuie à toute vitesse, se lançant dans une poursuite à grande vitesse dans les rues de Lacey et Olympia.

« Nous étions en route vers la maison. Nous avons vu une voiture traverser les voies à une vitesse bien supérieure à la limite autorisée et elle a failli nous percuter », a déclaré Robert, qui était passager d’une voiture qui roulait dans la même direction. « Il y avait plus de cinq camions de police qui poursuivaient le type et quand nous sommes passés devant la statue de Lacey, j’ai vu un policier avec un de ces outils qu’ils utilisent pour faire éclater les pneus. »

Alors qu’il roulait vers l’ouest sur Pacific Avenue Southeast, près de la limite de la ville de Lacey/Olympia, un policier d’Olympia a lancé une bande de clous qui a heurté le camion du suspect.

Avec ses deux pneus droits à plat et une traînée d’étincelles provenant du camion, la suspecte a continué à rouler à grande vitesse, manquant de peu de heurter d’autres voitures sur la route.

Alors que la conductrice s’approchait de l’intersection de Pacific Avenue Southeast et Fones Road Southeast, elle roulait du mauvais côté de la route et a percuté de plein fouet une autre voiture.

Le suspect est ensuite sorti du camion et a commencé à courir à pied mais a été rapidement capturé.

Selon le policier Dattilo de la Washington State Patrol (WSP), trois personnes dans la voiture heurtée par le suspect ont été blessées, et un passager a été transporté à l’hôpital dans un état critique.

La suspecte a été légèrement blessée et a été emmenée dans un hôpital local pour y être examinée. Le policier Dattilo a déclaré qu’après son examen, elle irait en prison.

Le shérif Sanders a écrit que la suspecte avait un total de 47 arrestations à son actif, dont 4 étaient des crimes et 23 des délits graves.

Le suspect fait également l’objet de mandats d’arrêt à Seattle, Renton et Issaquah et conduisait avec un permis suspendu.

Les travaux publics du comté de Thurston ont fermé Lilly Road Southeast entre Pacific Avenue Southeast et l’Interstate 5 pour que l’enquête soit terminée.

Il s’agit d’une histoire en développement et sera mise à jour.