Une pouponnière de requins-marteaux découverte aux Galapagos

QUITO –

Une équipe de chercheurs a découvert une pépinière de bébés requins-marteaux au large d’une île de l’archipel équatorien des Galapagos, une découverte qui pourrait aider à protéger l’espèce de la menace d’extinction.

Le soi-disant refuge pour les nouveau-nés de requins-marteaux, qui ont moins d’un an, a été découvert près de l’île Isabela, la plus grande île des Galapagos, et offre un refuge aux requins pendant les phases d’accouplement et de développement précoce.

“La découverte de ces nouvelles zones de reproduction est très importante, notamment pour le requin marteau”, a déclaré vendredi le garde-parc Eduardo Espinoza dans un communiqué depuis le parc national des Galapagos.

“C’est une espèce emblématique des Galapagos, mais elle est en danger critique d’extinction.”

L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) considère le requin-marteau halicorne, l’espèce trouvée aux Galapagos, comme “en danger critique d’extinction”.

Il est largement menacé par la pêche commerciale et la demande pour leurs ailerons, qui sont utilisés pour faire de la soupe aux ailerons de requin.

Les chercheurs ont passé des mois à parcourir l’archipel à la recherche d’éventuels sites d’alevinage dans le cadre d’un programme de surveillance des requins-marteaux.

Les scientifiques du parc national avaient précédemment identifié deux autres sites présentant des caractéristiques similaires sur des îles voisines.

“Nous avons réussi à inclure ces nurseries dans une liste de zones importantes pour la conservation des requins, une nouvelle catégorie de protection dans le cadre de l’UICN”, a déclaré Espinoza.

Les chercheurs surveillent les nurseries pour suivre la population de jeunes requins dans les zones d’alevinage et suivre leurs schémas de migration.

Les îles Galapagos, avec leur faune unique, étaient essentielles à la théorie de l’évolution du scientifique britannique Charles Darwin. Il abrite de nombreuses espèces introuvables ailleurs comme les tortues géantes, les cormorans incapables de voler et les iguanes marins.



(Reportage par Alexandra Valencia; Écriture par Kylie Madry; Montage par Bill Berkrot)