Une poupée qui porte des lunettes de soleil avec attitude ? Oh, ‘M3gan’ est un film gay.

Lorsque le nouveau film de robot tueur “M3gan” est sorti ce mois-ci, il a vendu 30,2 millions de dollars de billets, juste derrière “Avatar : The Way of Water”. C’est un gros problème : pour l’horreur, qui continue de fléchir ses biceps au box-office ; pour Universal, qui a sorti le film et a une suite dans les ouvrages; et pour Gerard Johnstone, un réalisateur sous le radar qui a réussi sa grande percée dans une franchise.

“M3gan” est également une victoire pour les films gays. Et oui, “M3gan” est un film gay, ou plus précisément un film avec une sensibilité fondamentalement gay – le film d’horreur non gay le plus gay à avoir fait sensation depuis que “The Babadook” est devenu un mascotte subversive Pride il y a six ans.

Pour être clair : la seule chose qui flambe dans “M3gan” est la finale explosive. L’histoire est essentiellement un récit édifiant sur l’IA : Gemma (Allison Williams), une ingénieure en robotique, engage sa nièce orpheline, Cady (Violet McGraw), pour être un compagnon de test pour un prototype de robot nommé M3gan, abréviation de Model 3 Generative Android. .

Au début, M3gan noue un rapport avec Cady, écoutant ses inquiétudes et apprenant avec elle une danse de style TikTok. Mais comme tout fan d’horreur peut vous le dire, une amélioration vous attend dans les films d’horreur de “Frankenstein” pour “Frankenhooker” quand les aspirants divins s’interrogent sur ce que signifie être humain en créant une vie qui devient monstrueuse. Donc, comme un mélange fou de “Ex Machina” et “Annabelle” M3gan remplace son code, allume son créateur et se lance dans une tuerie. Voir? Rien de gai.