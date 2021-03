Le gardien de première année de 6 pieds 8 pouces est le premier joueur de l’État de l’Oklahoma à remporter les honneurs de la première équipe d’Associated Press All-America. Il mène le Big 12 au pointage (20,2 points par match) et a obtenu une moyenne de 6,3 rebonds et 3,6 passes décisives. Cunningham a rejoint Kevin Durant, Michael Beasley et Marcus Smart pour remporter les honneurs du joueur Big 12 de l’année et de la première année de l’année au cours de la même saison.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy