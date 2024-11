Une position assise prolongée peut nuire à la santé, même si vous êtes jeune et faites de l’exercice.

Crédit : Pixabay/CC0 Domaine public



Entre les longs trajets, les journées de travail chargées sur Zoom et les soirées de streaming et de défilement, les Millennials passent désormais plus de 60 heures par semaine assis, ce qui pourrait potentiellement augmenter leur risque de maladie cardiaque et accélérer d’autres signes de vieillissement, selon la nouvelle Université du Colorado à Boulder et l’Université de Californie. Recherches riveraines.

L’étude portant sur plus de 1 000 résidents anciens ou actuels du Colorado, dont 730 jumeaux, est parmi les premières à explorer l’impact d’une position assise prolongée sur des mesures de santé telles que le cholestérol et l’indice de masse corporelle (IMC) chez les jeunes adultes.

Il a été constaté que le respect des lignes directrices minimales recommandées en matière d’activité physique (environ 20 minutes par jour d’exercice modéré) n’est pas suffisant pour contrer les risques liés au fait de passer la plupart de ses heures d’éveil assis.

« Notre recherche suggère que rester assis moins tout au long de la journée, faire des exercices plus vigoureux, ou une combinaison des deux, pourrait être nécessaire pour réduire le risque de vieillissement prématuré au début de l’âge adulte », a déclaré Chandra Reynolds, auteur principal de l’étude et professeur au Département de médecine. Psychologie et neurosciences et Institut de génétique comportementale.

Pour l’étude, publié dans la revue PLOS UnReynolds a fait équipe avec le premier auteur Ryan Bruellman, titulaire d’un doctorat. candidat au Département de génétique, génomique et bioinformatique de l’UC Riverside.

Après la pandémie de COVID, Bruellman a remarqué que lui et les autres personnes de son âge étaient davantage assis. Il a décidé d’en savoir plus sur les conséquences.

« Les jeunes adultes ont tendance à penser qu’ils sont insensibles aux impacts du vieillissement. Ils se disent : « Mon métabolisme est excellent, je n’ai pas à m’inquiéter avant la cinquantaine ou la soixantaine » », a déclaré Bruellman. « Mais ce que vous faites pendant cette période critique de la vie compte. »

Une promenade après le travail ne suffit pas

Les auteurs ont analysé les données de participants âgés de 28 à 49 ans, âgés en moyenne de 33 ans, de l’étude Colorado Adoption/Twin Study of Lifespan de développement comportemental et de vieillissement cognitif de l’UC (CHATSVie), qui suit des jumeaux et des personnes adoptées depuis l’enfance.

En moyenne, les participants ont déclaré rester assis près de 9 heures par jour, certains jusqu’à 16 heures. Ils ont déclaré entre 80 et 160 minutes d’activité physique modérée en moyenne par semaine et moins de 135 minutes d’exercice vigoureux par semaine. Les auteurs notent que ces résultats sont probablement meilleurs que les moyennes nationales en raison du mode de vie actif du Colorado.

Les chercheurs ont examiné deux mesures clés du vieillissement cardiaque et métabolique : le cholestérol total/lipoprotéines de haute densité et l’indice de masse corporelle (IMC). L’étude a révélé que, essentiellement, plus une personne était assise, plus elle paraissait âgée. Et ajouter un peu d’activité modérée à une longue journée assise n’a pas réussi à atténuer ces impacts.

En fait, les jeunes adultes qui restaient assis 8,5 heures par jour et effectuaient un exercice égal ou inférieur aux recommandations actuelles pourraient entrer dans une catégorie de « risque modéré à élevé » de maladies cardiovasculaires et métaboliques, ont indiqué les auteurs.

« Faire une petite promenade après le travail n’est peut-être pas suffisant », a déclaré Reynolds. « Bien que cela soit de plus en plus évident avec l’âge, nous montrons que des associations émergent déjà au début de l’âge adulte. »

L’ajout d’une activité vigoureuse a eu un effet tampon.

Par exemple, ceux qui faisaient de l’exercice vigoureusement (pensez à la course ou au vélo) pendant 30 minutes par jour avaient des mesures de cholestérol et d’IMC qui ressemblaient à celles d’individus de 5 à 10 ans plus jeunes qui restaient assis autant qu’eux mais ne faisaient pas d’exercice.

Mais même une activité vigoureuse ne peut pas complètement atténuer les effets négatifs d’une position assise prolongée, conclut l’étude.

Mêmes gènes, modes de vie différents

Les jumeaux identiques sont particulièrement utiles à étudier car ils partagent 100 % de leurs gènes, ce qui permet d’exclure plus facilement les facteurs génétiques susceptibles de contribuer à différents résultats en matière de santé et de se concentrer sur les différences de mode de vie.

En examinant un sous-ensemble de jumeaux ayant des habitudes différentes en matière de position assise et d’activité physique, les chercheurs ont découvert que remplacer la position assise par de l’exercice semblait mieux fonctionner pour améliorer le taux de cholestérol que simplement ajouter de l’exercice à une journée complète de position assise.

En fin de compte, disent les chercheurs, essayez de faire les deux.

Utilisez un bureau debout, faites des pauses et organisez des réunions à pied pour réduire le temps passé assis au travail. Si possible, faites quelque chose qui vous essouffle pendant au moins 30 minutes par jour, ou soyez un « guerrier du week-end », en participant à des séances d’entraînement plus longues et vigoureuses lorsque vous le pouvez, a déclaré Bruellman.

Il espère que l’étude servira d’appel à l’action pour que les décideurs politiques revisitent les lignes directrices en matière d’activité physique et précisent à quel point rester assis est trop long.

Pendant ce temps, Reynolds encourage les jeunes adultes à prendre dès maintenant des mesures qui pourraient façonner leur avenir :

« C’est le moment de développer des habitudes qui seront bénéfiques pour la santé à long terme. »

Ryan Bruellman et al, Une analyse double sur les biomarqueurs du vieillissement précoce et les associations avec le temps assis et l’activité physique, PLOS UN (2024). DOI : 10.1371/journal.pone.0308660

Fourni par l’Université du Colorado à Boulder