Une porte d’entrée vers une hospitalité olympique sans précédent à Paris 2024

Dans le cadre d’un partenariat révolutionnaire entre le Comité olympique et paralympique des États-Unis (USOPC) et On Location, le fournisseur officiel d’hospitalité des Jeux Olympiques et Paralympiques, un package a été dévoilé permettant aux spectateurs d’accéder à la Maison de l’équipe américaine pour Paris 2024.

Nichée au sein du Palais Brongniart historique, cette expérience d’hospitalité innovante promet d’être un centre d’enthousiasme et de célébration pour les supporters de l’équipe américaine. C’est la première fois que le public peut accéder à la Team USA House, offrant un port d’attache aux fans pour encourager et célébrer l’équipe américaine tout au long des Jeux Olympiques de Paris.

Les forfaits d’hospitalité et de voyage soigneusement sélectionnés par Team USA sont mis en place pour offrir une expérience d’hospitalité unique et globale aux Jeux Olympiques. Ces offres exclusives répondent aux diverses préférences des fans, garantissant un séjour inoubliable dans la ville animée de Paris.

Points clés à retenir des forfaits Team USA :

Forfaits inclus :

L’une des caractéristiques les plus remarquables des forfaits Team USA est l’assurance d’une expérience d’hospitalité inclusive. Les invités auront droit à un mélange de cuisine et de boissons parisiennes et américaines, garantissant un goût de chez soi aux athlètes et aux fans. Les forfaits offrent un accès toute la journée, permettant aux clients de s’imprégner de l’atmosphère des Jeux Olympiques à leur rythme.

Accès sans précédent

Team USA House promet un accès sans précédent aux fans. Situé dans l’emblématique Palais Brongniart, c’est un lieu de célébration et où les fans peuvent partager l’esprit olympique avec les athlètes de l’équipe américaine.

Célébrations spéciales des médailles

L’un des points forts des forfaits Team USA est l’inclusion de célébrations spéciales des médailles. Bien qu’il n’y ait aucune garantie que chaque date et chaque forfait coïncideront avec les événements de l’équipe américaine ou avec les apparitions d’athlètes, la possibilité d’assister à des célébrations de médailles historiques ajoute une couche supplémentaire d’excitation à ces forfaits.

Diverses options d’hébergement

Les forfaits de voyage Team USA répondent à une gamme de préférences, proposant uniquement à Team USA des hôtels allant de 3 à 5 étoiles avec une durée de séjour de 2 à 6 nuits. Cette flexibilité garantit que les fans peuvent adapter leur expérience d’hospitalité aux Jeux Olympiques en fonction de leurs horaires et de leurs désirs.

Il est important de noter que même si les forfaits donnent accès à Team USA House, la nature dynamique des Jeux Olympiques signifie que toutes les dates et tous les forfaits ne garantiront pas une exposition directe aux événements de Team USA ou des opportunités d’interactions avec les athlètes. On Location met l’accent sur l’authenticité de l’expérience d’hospitalité des Jeux Olympiques, permettant aux fans de s’immerger dans le monde imprévisible mais passionnant des Jeux Olympiques.

Alors que l’anticipation grandit et que les athlètes se préparent pour leur moment sur la scène mondiale, les fans peuvent assurer leur place dans l’histoire des Jeux Olympiques grâce à ces forfaits Team USA. Qu’il s’agisse de savourer une cuisine de classe mondiale, de profiter de célébrations exclusives ou simplement de se plonger dans l’esprit des Jeux Olympiques, ces forfaits promettent une expérience d’hospitalité inégalée au-delà du spectateur traditionnel. En achetant l’Hospitality Experience Paris 2024 avec Team USA, les fans font partie intégrante de l’équipe derrière l’équipe.

