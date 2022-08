Une pop star turque emprisonnée pour une blague sur les écoles religieuses

La pop star turque Gulsen a été arrêtée pour “incitation à la haine et à l’inimitié” avec une blague qu’elle a faite sur les écoles religieuses de Turquie, a rapporté l’agence de presse officielle du pays.

La chanteuse et compositrice de 46 ans, dont le nom complet est Gulsen Colakoglu, a été emmenée de son domicile à Istanbul pour être interrogée et officiellement arrêtée jeudi soir. Elle a ensuite été emmenée dans une prison en attendant son procès.

L’arrestation a suscité l’indignation sur les réseaux sociaux. Les critiques du gouvernement ont déclaré que cette décision était un effort du président turc Recep Tayyip Erdogan pour consolider le soutien de ses religieux et conservateurs avant les élections dans 10 mois.

Les accusations étaient basées sur une blague que Gulsen a faite lors d’un concert en avril à Istanbul, où elle a plaisanté en disant que la “perversion” de l’un de ses musiciens découlait de la fréquentation d’une école religieuse. Une vidéo du commentaire de la chanteuse a récemment commencé à circuler sur les réseaux sociaux, avec un hashtag appelant à son arrestation.

Gulsen – qui était auparavant devenue une cible dans les cercles islamiques en raison de ses tenues de scène révélatrices et pour avoir déployé un drapeau LGBTQ lors d’un concert – s’est excusée pour l’offense causée par la blague, mais a déclaré que ses commentaires avaient été saisis par ceux qui souhaitaient approfondir la polarisation dans le pays.

Lors de son interrogatoire par les autorités judiciaires, Gulsen a rejeté les accusations selon lesquelles elle aurait incité à la haine et à l’inimitié, et a déclaré qu’elle avait “un respect infini pour les valeurs et les sensibilités de mon pays”, a rapporté l’agence publique Anadolu.

Sa demande de remise en liberté dans l’attente de l’issue d’un procès a été rejetée.

Kemal Kilicdaroglu, chef du principal parti d’opposition turc, a appelé les juges et procureurs turcs à libérer Gulsen.

« Ne trahissez pas la loi et la justice ; libérez l’artiste maintenant ! il a écrit sur Twitter.

Le porte-parole du parti Justice et Développement d’Erdogan, connu sous son acronyme turc AKP, est toutefois apparu pour défendre la décision d’arrêter le chanteur, affirmant que “l’incitation à la haine n’est pas une forme d’art”.

“Cibler un segment de la société avec l’allégation de” perversion “et essayer de polariser la Turquie est un crime de haine et une honte pour l’humanité”, a tweeté le porte-parole de l’AKP, Omer Celik.

Erdogan et de nombreux membres de son parti au pouvoir basé sur l’islam sont diplômés d’écoles religieuses, qui ont été créées à l’origine pour former des imams. Le nombre d’écoles religieuses en Turquie a augmenté sous Erdogan, qui a promis d’élever une « génération pieuse ».

Parmi ceux qui réclamaient la libération de Gulsen, il y avait la pop star turque, Tarkan, mieux connue internationalement pour la chanson “Kiss Kiss”.

“Notre système judiciaire, qui ferme les yeux sur la corruption, les voleurs, ceux qui enfreignent la loi et massacrent la nature, ceux qui tuent des animaux et ceux qui utilisent la religion pour polariser la société à travers leurs idées sectaires – a arrêté Gulsen d’un seul coup”, a déclaré Tarkan. a déclaré dans un communiqué publié sur Twitter.

The Associated Press

