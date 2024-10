Une pop star de la génération Z a lancé la campagne de Harris. Des musiciens portoricains pourraient l’amener jusqu’à la ligne d’arrivée

CNN

En septembre, la superstar de la musique latine Nicky Jam est apparue sur scène aux côtés de Donald Trump. Coiffé d’un chapeau rouge MAGA, le chanteur de reggaeton a déclaré lors d’un rassemblement à Las Vegas qu’il soutenait l’ancien président.

Mardi, il a retiré son soutien, rejoignant ainsi un chœur de Portoricains célèbres qui ont condamné les propos tenus par un comédien lors du rassemblement de Trump à New York plus tôt cette semaine, attaquant le territoire insulaire américain.

« Porto Rico doit être respecté », a déclaré Nicky Jam à ses 43 millions de followers sur Instagram.

Bien que Jam n’ait pas soutenu Harris dans son message, Jennifer Lopez, Ricky Martin, Marc Anthony, la star du reggaeton Don Omar, le chanteur de « Despacito » Luis Fonsi et la superstar mondiale Bad Bunny font partie des célébrités d’origine portoricaine qui ont manifesté leur soutien au projet. vice-présidente ou sa plateforme depuis dimanche. Lopez participe également à un rassemblement aux côtés de Harris à Las Vegas jeudi.

Les responsables de la campagne Harris avaient toujours prévu des événements mettant en vedette des stars dans la dernière ligne droite de l’élection présidentielle. Mais l’afflux d’artistes latinos dénonçant Trump et se présentant pour Harris alors que le vote était déjà en cours est la surprise d’octobre que la campagne n’a pas vue venir.

Ensemble, ces stars totalisent 390 millions de followers dans le monde rien que sur Instagram, soit plus que la population américaine.

Dans une course très mince, le soutien des célébrités peut faire bouger les choses, disent les experts, en particulier parmi un groupe démographique avec lequel les sondages ont montré que Trump réduit l’écart avec Harris – les hommes latinos – et surtout à un moment où les deux campagnes se disputent le candidat portoricain. votez sur le champ de bataille de la Pennsylvanie, où se trouve une part importante d’électeurs latinos.

La campagne Trump a cherché à se démarquer de Hinchcliffe, la porte-parole de la campagne Danielle Alvarez ayant déclaré dans un communiqué après le rassemblement : « Cette blague ne reflète pas les opinions du président Trump ou de la campagne ».

Le soutien de Bad Bunny – né Benito Antonio Martínez Ocasio – a été une surprise pour l’équipe Harris, selon un responsable de campagne.

Les responsables de la campagne Harris étaient en pourparlers avec l’équipe de Bad Bunny et étaient prudemment optimistes quant au fait qu’il soutiendrait les projets du vice-président pour Porto Rico, selon une source proche des discussions, mais ils ne s’attendaient pas à ce qu’il intervienne dimanche, partageant sur son réseau social aux médias une vidéo des plans de Harris pour l’île.

Bad Bunny n’a généralement pas pesé sur la politique. Un représentant de la star a déclaré à CNN que sa republication de la vidéo de Harris sur Instagram n’était « pas une approbation » mais qu’il « soutenait » le vice-président parce que « l’accent politique de Benito a toujours été sur Porto Rico ».

Pendant des mois, le soutien de Bad Bunny figurait en tête de la liste de souhaits de la campagne Harris, en raison de son influence sur les jeunes électeurs latinos masculins, selon une autre source proche du rayonnement de la campagne à Hollywood.

« Ce sont des validateurs culturels », a déclaré une source proche de la campagne, ajoutant que les actions des artistes latino-américains sont couvertes par les médias espagnols et contribuent à ouvrir les discussions au sein de la communauté latino-américaine.

Une autre source a décrit les célébrités latino-américaines qui soutiennent Harris comme un autre moyen pour la campagne de percer parmi les Latinos à un moment où les sondages suggèrent un déclin de l’enthousiasme.

L’enquêteur Harris, Matt Barreto, qui se concentre sur les électeurs latinos, a fait valoir que les soutiens peuvent aider à mobiliser les électeurs.

« Tout type de célébrité, d’influenceur ou de personne célèbre a la capacité d’attirer l’attention et d’attirer les regards », a déclaré Barreto. «Cela, en soi, est un grand point positif. Ce sont des gens qui sont reconnus. Dans une certaine mesure, on leur fait confiance.

Alors que seules les célébrités attirent l’attention pour la reconnaissance de leur nom, Barreto a soutenu que les électeurs ont besoin d’une raison pour les écouter. C’est, dit-il, l’une des raisons pour lesquelles les commentaires incendiaires de dimanche à propos de Porto Rico ont entraîné un effet boule de neige qui a atteint les Latinos dans tout le pays.

« C’était tout à fait naturel et cela a contribué à amplifier ce que ressentait la personne moyenne dans la rue », a-t-il déclaré.

«C’est un moment tout à fait unique dont on parlera longtemps après la campagne et après les élections. C’est tellement plus puissant que la communauté latino et, dans n’importe quelle communauté, quand vous avez des célébrités, des influenceurs et des gens ordinaires qui réagissent tous en temps réel de la même manière à une telle infraction », a-t-il ajouté.

Un stratège politique hollywoodien qui a travaillé avec de nombreuses stars au cours de ce cycle électoral convient que l’authenticité est la clé, d’autant plus que la portée des célébrités évolue.

« Il y a quelques années, les célébrités ont adopté l’approche du plus, c’est le plus. Ce n’est pas ça. Vous devez vous concentrer sur les bonnes personnes aux bons endroits et aligner les personnes sur les bons problèmes et le bon message », a déclaré le stratège. « Les abonnés doivent y croire. »

Depuis que la campagne de Harris a débuté avec l’approbation vert lime de Charli XCX, l’influence d’Hollywood est sous les projecteurs.

Le « gamin de Kamala IS » de la pop star britannique approbation a catapulté Harris sur le territoire de la génération Z au tout début de sa campagne cet été, validant sa candidature parmi des légions de jeunes électeurs et transformant la vice-présidente en une icône de la culture pop.

L’approbation de Charli XCX a été une surprise pour la campagne Harris, mais elle s’est fortement appuyée, inondant TikTok d’émojis vert citron, de cocotier et de musique d’une autre pop star de la génération Z, Chappell Roan, dans le but d’atteindre les jeunes électeurs.

Le soutien de Taylor Swift à Harris en septembre, quelques instants après le débat présidentiel, a également été une surprise pour la campagne du vice-président. Harris et Trump se sont rapidement jetés sur la base de fans de « Swiftie », démontrant l’immense portée de la superstar de la pop : la campagne Harris a créé des bracelets d’amitié Harris-Walz inspirés par le chanteur, tandis que la campagne Trump a publié des T-shirts inspirés de l’Eras ​​Tour.

À l’approche du jour du scrutin, la campagne Harris attire davantage de personnalités pour mobiliser les gens à voter, y compris une apparition tant attendue de Beyoncé la semaine dernière.

« Nous utiliserons tous les outils à notre disposition », avait précédemment déclaré à CNN un haut responsable de la campagne.

Trump s’est ensuite moqué de son adversaire pour avoir organisé une « soirée dansante avec Beyoncé », suggérant que Harris était plus concentré sur les célébrités que sur les Américains ordinaires.

Mais l’ancien président bénéficie également du soutien des célébrités pendant cette période critique. Mercredi soir, le quart-arrière des Packers, Brett Favre, est retourné à Green Bay, dans le Wisconsin, pour se joindre au dernier rassemblement de Trump. Dimanche, le psychologue de la télévision, le Dr Phil McGraw, a prononcé un discours lors du rassemblement de Trump au Madison Square Garden, tout comme le magnat de la technologie Elon Musk.

Comme CNN l’a déjà rapporté, une étude récente de Harvard a révélé que le soutien des célébrités joue un rôle influent dans la promotion de la participation civique.

Alors que les électeurs se rendent aux urnes, un large éventail de stars ont récemment apporté leur soutien. Certains étaient prévisibles, comme Leonardo DiCaprio, lauréat d’un Oscar et militant écologiste de longue date, qui a parlé de l’engagement de Harris en faveur du changement climatique. et dit que Trump « continue de nier les faits ». D’autres ont été plus surprenants, comme Arnold Schwarzenegger, l’ancien gouverneur républicain de Californie, qui a annoncé son soutien à Harris, qualifiant Trump d’« antipatriotique ».

« Je ne fais pas vraiment de promotion. Je n’hésite pas à partager mes opinions, mais je déteste la politique et je ne fais pas confiance à la plupart des politiciens », a écrit Schwarzenegger mercredi sur X. « Je serai toujours Américain avant de devenir Républicain. »

Les représentants de Schwarzenegger n’ont pas répondu à la demande de commentaires de CNN pour savoir si son message était venu de manière organique ou s’il avait été rédigé en coordination avec la campagne Harris.

Un célèbre publiciste a déclaré à CNN que, comme lors des deux dernières élections, nombre de ses clients de gauche ont été poussés à prendre position contre Trump, encore plus qu’à montrer leur soutien à un autre candidat.

« Une grande partie de cela a été motivée par Trump. En fin de compte, voulez-vous tous que Trump soit président ou non ? C’est une chose très motivante », a déclaré le publiciste. « Le phénomène Trump est bien plus puissant en tant qu’organisateur que la plupart des autres choses. »

Mais de l’autre côté de l’allée, Trump compte plus de partisans célèbres que jamais.

Ses fans de longue date à Hollywood incluent Jon Voight, Kelsey Grammer et Roseanne Barr, et des chanteurs country tels que Jason Aldean et John Rich le soutiennent également. Mais cette année, des acteurs, dont Dennis Quaid, Zachary Levi et Mel Gibson, ont publiquement soutenu Trump, tout comme des athlètes comme Mike Tyson et le kicker des Chiefs de Kansas City Harrison Butker, ainsi que l’astronaute. Buzz Aldrin.

Trump a été unique dans son approche multiforme des célébrités, ciblant les stars des médias sociaux et les podcasteurs extrêmement populaires, qui exercent sans doute plus d’influence que la plupart des célébrités hollywoodiennes. Son livestream d’une heure et demie avec le joueur de 24 ans Adin Ross a attiré des millions de regards supplémentaires que n’importe quel réseau d’information traditionnel, tout comme sa récente conversation avec le podcasteur Joe Rogan, qui compte actuellement plus de 40 millions de vues.

« Je ne surclasserais pas les célébrités, mais lors d’élections très serrées dans certains États et districts où les élections seront remportées par moins de 500 électeurs, vous voulez jouer toutes vos cartes », a déclaré le stratège politique hollywoodien.