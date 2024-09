Une pop star aperçue dans un restaurant de l’île de Vancouver avant les concerts de Vancouver

La semaine dernière, l’icône pop Pink a fait une visite surprise dans un restaurant local de Lake Cowichan.

Même si ces apparitions de célébrités se produisent plus souvent qu’on ne le pense, ce n’est pas tous les jours qu’une méga pop star se présente dans un restaurant d’une petite ville.

L’excitation a débordé à Jake At The Lake lorsque la chanteuse de renommée mondiale, connue pour ses tubes comme « Just Give Me a Reason », « Raise Your Glass » et « So What », a fait une halte pendant son séjour sur l’île de Vancouver.

Pink était en Colombie-Britannique pour deux concerts très attendus à Vancouver, initialement prévus en 2023 mais reportés à cette année.

Avant de se produire au Rogers Arena le vendredi 6 septembre et le samedi 7 septembre, Pink s’est aventurée sur l’île, où elle a passé une partie de son temps libre à explorer le lac Cowichan.

Jeudi soir, elle s’est arrêtée au Jake At The Lake et a pris un verre, faisant forte impression sur le personnel.

Dans une publication Facebook partagée par le restaurant lundi, les membres du personnel ont révélé cette visite passionnante. « Nous ne voulions pas publier tout de suite pour respecter sa vie privée, mais c’était très gentil de sa part de prendre le temps de prendre une photo », ont-ils écrit.

La publication présentait une photo de trois membres du personnel posant avec la star de 45 ans, qui a gracieusement pris le temps de prendre un cliché rapide.

Le restaurant a même renversé du thé (ou plutôt de l’espresso) sur la boisson choisie par Pink : « Pour info, Pink a adoré notre Espresso Martini ! » pouvait-on lire dans le message, accompagné d’une invitation effrontée : « Venez l’essayer vous-même. »

Après sa visite sur l’île de Vancouver, Pink a conclu ses performances très attendues à Vancouver, laissant aux spectateurs et au personnel du restaurant des souvenirs à chérir.