Une pompe à essence au Kerala distribue 3 litres gratuitement aux automobilistes alors que les prix du carburant augmentent

Alors que les prix du carburant continuent d’augmenter dans le pays, Kudukoli Pump, une station-service à Perla à Enmakaje gram panchayat dans le district de Kasaragod au Kerala, offre trois litres de carburant gratuits à tous les conducteurs de pousse-pousse. La pompe a annoncé l’offre pendant deux jours avant de distribuer gratuitement l’essence et le diesel à partir de 6h30 du matin lundi. Il y avait 313 autorickshaws dénombrés à la pompe avant sa fermeture à 21h30, a déclaré Siddeek Madumoole, le directeur de la station-service. Selon le New Indian Express, la pompe appartient au frère aîné de Siddeek, Abdulla Madumoole, qui est comptable agréé à Abu Dhabi. Abdulla a déclaré que la décision du cadeau avait été prise pour aider les conducteurs de pousse-pousse à vaciller sous le verrouillage et l’augmentation quotidienne des prix du carburant.

« Cela a été fait à titre de charité et non pour promouvoir les affaires », a déclaré Siddeek, ajoutant que les autorickshaws venaient de Saradka à Karnataka, Perla, Badiadka, ainsi que Neerchal, à 15 km, pour profiter de l’offre. Sanjeeva Maipady, qui a conduit à 15 km de Neerchal a déclaré à New Indian Express : « Au cours de mes 37 années en tant que conducteur automobile, aucune pompe n’a jamais donné d’essence et de diesel gratuitement. Mais j’ai quand même eu 2 litres gratuitement. » Sanjeeva dit qu’en dehors de l’augmentation des prix du carburant, la prime d’assurance est passée de Rs 6 000 pour un nouveau pousse-pousse à Rs 9 000 maintenant.

Udyakumar S, un chauffeur de pousse-pousse à Perla a félicité Abdulla et a déclaré : « Je le connais personnellement. Il fait beaucoup de charité comme distribuer des kits alimentaires aux pauvres. Mais c’est la première fois que j’entends parler de quelqu’un qui donne de l’essence gratuitement. S’il était à Perala aujourd’hui, nous, les automobilistes, l’aurions décoré de guirlandes et lui aurions réservé un accueil de héros. »

Après une pause d’une journée, les prix de l’essence et du diesel ont de nouveau augmenté le mercredi 16 juin, portant les prix des carburants automobiles à travers le pays à un niveau historique. Les prix ont également atteint de nouveaux sommets à Delhi, Mumbai, Kolkata et Chennai. Selon une notification de prix des détaillants de carburant appartenant à l’État, la dernière augmentation a entraîné une augmentation du prix de l’essence de 22 à 25 paise, tandis que le diesel a augmenté de 12 à 14 paise par litre. Les prix des deux carburants automobiles avaient atteint des niveaux record le lundi 14 juin, lorsque l’essence a augmenté de 29 paise par litre et le diesel de 30 paise à Delhi. Avec la nouvelle hausse des prix, l’essence a atteint un niveau record de 102,82 Rs le litre à Mumbai, avec une augmentation de 24 paise par rapport au prix de la veille de 102,58 Rs le litre. La capitale financière du pays est devenue le 29 mai le premier métro où l’essence était vendue à plus de 100 roupies le litre. Alors que les prix du diesel ont également augmenté de 14 paise au détail à 94,84 Rs le litre à Mumbai, contre 94,70 Rs le litre, a rapporté moneycontrol.com.

