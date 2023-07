Une pompe à chaleur peut-elle combattre la chaleur et la fumée des feux de forêt à la maison ?

Une saison des feux de forêt record et des températures torrides poussent de nombreux Britanno-Colombiens à chercher des moyens de garder leur maison fraîche et sans fumée.

Depuis le dôme de chaleur mortel qui a frappé la Colombie-Britannique en 2021 – qui a tué des centaines de personnes entre le 25 juin et le 1er juillet – les climatiseurs portables ont souvent été vendus et les entreprises de chauffage et de refroidissement de la Colombie-Britannique disent avoir été inondées de demandes d’installation de pompes à chaleur éconergétiques.

« Nous suscitons beaucoup d’intérêt de la part des personnes qui envisagent des pompes à chaleur », a déclaré D’Arcy Michiel, propriétaire de Salix Energy Advising à Prince George. « Ils peuvent rendre votre maison très froide. »

Les pompes à chaleur peuvent être une excellente option pour beaucoup, mais peuvent ne pas être la bonne solution en fonction de votre maison, de votre budget ou du climat, ont déclaré des experts à CBC.

Voici les réponses à certaines de vos questions sur l’option de refroidissement.

Qu’est-ce qu’une pompe à chaleur ?

Les thermopompes sont des systèmes de chauffage et de climatisation électriques jusqu’à trois fois plus efficaces que les fournaises ou les systèmes de chauffage par plinthes électriques.

Ils utilisent le même mécanisme que les réfrigérateurs, les congélateurs et les climatiseurs portables pour extraire la chaleur d’une zone et la transférer dans une autre, au lieu de générer eux-mêmes de la chaleur.

Cela signifie que les pompes à chaleur peuvent refroidir les maisons en été et les chauffer en hiver.

« C’est fondamentalement le même processus avec une pompe à chaleur ou un climatiseur, mais vous en tirez un avantage de chauffage », a déclaré Joe Cherieux, propriétaire de Controlled Air Heating and Cooling à Courtenay, à CBC. Sur la côte jeudi dernier.

Les pompes à chaleur à air extraient la chaleur de l’air extérieur pour chauffer les maisons, ou l’extraient de l’intérieur et expulsent la chaleur pour refroidir une habitation.

Les pompes à chaleur géothermiques tirent la chaleur d’une boucle de chauffage installée profondément sous le sol et la rejettent dans l’air extérieur lorsqu’elles sont commutées en mode de refroidissement.

À quel point peuvent-ils garder ma maison au chaud ou au frais ?

Les pompes à chaleur se sont améliorées au cours des dernières années, mais elles ne sont peut-être pas la meilleure option pour les maisons situées dans des zones qui descendent constamment en dessous de -20 ° C, explique Michiel.

Les thermopompes conventionnelles à prise d’air fonctionnent mieux dans les climats plus doux comme la côte de la Colombie-Britannique, mais Manitoba Hydro recommande de ne pas les utiliser en dessous de -10 °C.

« À mesure qu’il fait plus froid, ils perdent leur capacité à chauffer efficacement la maison », a déclaré Michiel.

Une option de chauffage d’appoint comme une fournaise, un foyer ou un chauffage par plinthes est recommandée pour les journées très froides en dessous de -30 ° C, a précédemment déclaré à CBC Martin Kegel, un ingénieur qui dirige des projets liés aux pompes à chaleur au centre de recherche CanmetÉNERGIE de Ressources naturelles Canada.

Selon un fabricant, les nouvelles pompes à chaleur pour climat froid peuvent bien fonctionner jusqu’à -30 ° C et au-delà et pourraient constituer une meilleure option pour les régions du nord de la province.

Les thermopompes géothermiques fonctionnent même lorsque les températures au-dessus du sol descendent en dessous de -30 °C, car les sources de chaleur qu’elles puisent restent au-dessus du point de congélation toute l’année dans la plupart des régions du Canada (tout comme en Suède, ce qui les a rendues très populaires).

Mais si une maison est déjà équipée d’un chauffage par plinthes électriques, Michiel dit que les thermopompes sont généralement « directement positives » pour améliorer l’efficacité du chauffage et garder l’endroit frais.

« Si vous avez un chauffage électrique par plinthes et que vous n’avez pas de conduits dans la maison ou quoi que ce soit du genre… une thermopompe est certainement la solution. »

Les pompes à chaleur empêchent-elles la fumée des feux de forêt d’entrer dans ma maison ?

Les thermopompes à air tirent la chaleur de l’air extérieur, mais elles n’apportent pas d’air extérieur ni de polluants dans la maison.

Ils ont généralement un ventilateur ou un appareil de traitement d’air séparé pour déplacer l’air chauffé ou refroidi dans votre maison, auquel un filtre peut être ajouté pour éliminer les particules fines de la fumée des feux de forêt qui ont peut-être déjà fui à l’intérieur en circulant davantage, a déclaré Michiel.

Si vous souhaitez éviter que l’air intérieur ne devienne vicié lors de l’utilisation d’une pompe à chaleur, des ventilateurs récupérateurs de chaleur et d’énergie peuvent également être installés pour capter la chaleur de l’air qui passe à l’intérieur ou à l’extérieur.

Ils nettoient également l’air qui passe des polluants comme la fumée des feux de forêt si les bons filtres sont utilisés, selon Ressources naturelles Canada.

Les filtres à air et les climatiseurs électriques portables ont également des filtres pour éliminer les polluants de l’air, mais ils doivent être nettoyés souvent et régulièrement pour s’assurer qu’ils filtrent toujours correctement.

Mais rendre votre maison aussi étanche que possible, y compris les nouvelles fenêtres, les cadres de porte, le scellement des murs en béton apparents et le remplacement de l’isolation du grenier, aide à garder la chaleur et la fumée à l’extérieur.

Michiel dit que ces changements ont également l’avantage de rendre les maisons plus éconergétiques, que vous essayiez de les chauffer ou de les refroidir.

Combien coûtent les pompes à chaleur ?

La pompe elle-même peut coûter entre 6 000 $ et 12 000 $ selon le modèle, l’efficacité et la taille de la maison.

Les coûts de main-d’œuvre pour l’installation varient également en fonction des changements, le cas échéant, qui doivent être apportés au système électrique de la maison pour accueillir la pompe à chaleur ou l’intégrer à une source de chauffage d’appoint.

Cherieux dit que l’installation varie d’environ 10 000 $ à 20 000 $ selon la complexité, l’âge de la maison et la nature du système de chauffage actuel.

Pour les immeubles à logements multiples comme les condos et les strates, la main-d’œuvre peut être importante pour s’assurer que toutes les unités sont intégrées et que le réseau électrique n’est pas débordé, a-t-il ajouté.

Il est beaucoup plus coûteux d’installer des pompes à chaleur géothermiques, qui doivent être enfouies profondément sous le sol et sont généralement destinées à desservir plusieurs ménages qui peuvent partager les coûts.

Comment puis-je bénéficier de rabais?

La province, le gouvernement fédéral et certaines municipalités offrent des rabais pour les thermopompes qui varier en fonction de la taille et de l’âge de la maison et du type de système de chauffage à remplacer.

Les Britanno-Colombiens peuvent obtenir jusqu’à 11 000 $ en rabais pour l’installation d’une thermopompe en remplacement d’un fournaise, système de chauffage au mazout ou au propane dans le cadre d’une série de programmes visant à réduire la dépendance aux combustibles fossiles grâce à CleanBC , FortisBC. et le Subvention canadienne pour des maisons plus écologiques.

Ceux qui remplacent un système de chauffage électrique comme les plinthes, le plafond radiant ou le chauffage au sol peuvent obtenir jusqu’à 7 000 $ au total de BC Hydro et du gouvernement fédéral.

Les demandes pour tous les remboursements provinciaux et fédéraux peuvent être faites par BC Hydro .

Les ménages de la Colombie-Britannique peuvent bénéficier de remises allant jusqu’à 11 000 $ lorsqu’ils passent d’un chauffage au mazout à une thermopompe à air. (Getty Images/iStockphoto)

De nombreuses municipalités comme Vancouver, qui obligent les propriétaires qui ont besoin d’une nouvelle fournaise à installer des thermopompes, ont également leurs propres programmes de remise.

Les propriétaires et locataires de Strata ou les propriétaires d’immeubles à logements multiples ne sont toutefois pas admissibles aux rabais liés aux thermopompes.

Pour les remises fédérales et provinciales, les demandeurs doivent s’assurer d’avoir fait remplir une évaluation énergétique certifiée et avoir demandé la remise avant le début des travaux. Ils peuvent demander une évaluation par l’intermédiaire de leur organisation locale de services .

Les pré- et post-évaluations peuvent coûter environ 900 $ combinés, a déclaré Michiel, mais il existe des rabais disponibles pour environ 600 $ de ce coût.

Il est important de lire les détails de chaque rabais et de parler à un installateur certifié ou à un conseiller en énergie avant d’acheter une thermopompe, a-t-il ajouté.

Pas tout les habitations et les pompes à chaleur sont éligibles et l’installation doit être effectuée par un Réseau d’entrepreneurs de performance à domicile (HPCN) pour bénéficier des remises.

« C’est beaucoup de petits caractères », a déclaré Michiel.

REGARDER | Ottawa annonce une subvention pour aider les Canadiens à passer aux thermopompes : Ottawa annonce une subvention de 250 millions de dollars pour aider les propriétaires à passer aux thermopompes Le gouvernement fédéral a annoncé une nouvelle subvention de 250 millions de dollars appelée Subvention d’abordabilité du mazout aux pompes à chaleur qui vise à aider les ménages canadiens à revenu faible à moyen à passer du mazout aux pompes à chaleur.

Quelles sont mes autres options?

Michiel dit qu’une pompe à chaleur n’est peut-être pas l’option la plus rentable si votre fournaise n’est pas encore à la fin de sa durée de vie ou si vous vivez dans un climat plus froid où vous auriez encore besoin d’une option de chauffage d’appoint les jours très froids.

L’achat d’un climatiseur portable, qui commence à environ 500 $ pièce, pour une ou deux pièces de la maison pourrait économiser de l’argent par rapport à l’installation d’une pompe à chaleur avant que la fournaise existante ne doive être remplacée, a-t-il déclaré.

Mais le coût initial d’une pompe à chaleur peut en valoir la peine pour les personnes qui tentent de réduire leur empreinte carbone et de refroidir leur maison dans des climats côtiers plus doux, où les coûts énergétiques de la pompe sont à égalité avec les prix de l’essence.

Michiel recommande de parler à un professionnel pour discuter de ce qui convient le mieux à votre maison, vos besoins et votre budget.

REGARDER | Les provinces de l’Atlantique mènent le passage aux thermopompes : Le Canada atlantique est en tête du pays en matière de transition vers le chauffage domestique écologique Des thermopompes électriques et respectueuses du climat remplacent les réservoirs à mazout pour le chauffage domestique sur la côte est, probablement grâce à des incitatifs gouvernementaux provinciaux au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard

Les climatiseurs portables sont également une bonne option pour les personnes vivant dans des logements plus petits ou les locataires, a déclaré Michiel. Ceux qui achètent un climatiseur portable écoénergétique qualifié peuvent recevoir un Rabais de 50 $ de BC Hydro.

Dans le cadre d’un programme connexe, la province paie également 8 000 climatiseurs portatifs pour les Britanno-Colombiens vulnérables à faible revenu .

Améliorer l’étanchéité autour des fenêtres et des portes, teinter les fenêtres et garder les stores fermés, peuvent tous contribuer grandement à rester au frais sans casser la tirelire des petites maisons et des locataires, ont déclaré Cherieux et Michiel.

« Ce seront vos fruits les plus suspendus », a déclaré Michiel.