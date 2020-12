Voir le Père Noël est pour de nombreuses familles une tradition de vacances qui remonte à plusieurs générations. C’est l’instantané annuel qui marque, année après année, le passage du temps, et un rappel que les enfants croient en la magie et qu’un homme barbu joyeux peut réaliser leurs souhaits.

Mais c’est Noël en 2020, et tout est différent. Le Père Noël est assis derrière du plexiglas ou dans une boule à neige grandeur nature. Et puis, bien sûr, il y a Zoom Santa.

Les photographes d’Associated Press ont entrepris de capturer les visites du Père Noël socialement éloignées, décidément 2020, qui ont lieu à travers les États-Unis.

Une grande partie de la tradition est modifiée cette année. Assis sur les genoux du Père Noël, c’est fini. Il n’y a pas de chuchotements de listes de souhaits à son oreille. Pour aller voir le Père Noël cette année, il faut souvent prendre rendez-vous et vérifier la température à l’arrivée. De nombreux magasins, de Macy’s et Nieman Marcus à des salles plus petites à travers le pays, ont opté pour des visites virtuelles.

Les conversations avec le Père Noël cette année incluent inévitablement le virus.

Les enfants demandent si le Père Noël portera un masque lorsqu’il se rendra chez eux la veille de Noël. Il demande à son tour s’ils ont été méchants ou gentils – et bien se laver les mains avec de l’eau ET du savon.

Certains enfants ont perdu leurs parents, grands-parents ou autres êtres chers. Leurs écoles et leurs amis leur manquent.

Pourtant, l’esprit de Noël perdure.

«C’est différent cette année, mais c’est toujours magique», a déclaré Larry Jefferson, qui a converti une pièce de sa maison de banlieue de Dallas en atelier du Père Noël où il effectue des visites virtuelles. « Les enfants me voient à l’écran, ils se disent: ‘Oh mon Dieu, le Père Noël me parle depuis le pôle Nord. »

Peut-être que voir le Père Noël est le baume dont les familles ont besoin à la fin de cette année tumultueuse. Malgré tout ce qui a changé, le Père Noël a toujours à peu près le même aspect et redonne une sensation de confort dans une période autrement agitée.

«Je ne pensais pas qu’il y aurait le Père Noël cette année. Nous étions ravis de découvrir que nous pouvions le voir », a déclaré Tarah Peargin, une mère californienne de jumeaux William et Payton, âgés de 8 ans.

L’histoire continue

Comme chaque année, les jumelles s’habillent avec les tenues qu’elles porteront à Noël. Pour William, une chemise de ville rouge, un gilet et une cravate avec un pantalon de costume à rayures; Payton portait une robe rouge veloutée. Ils sont allés visiter Santa’s Wonderland dans un Bass Pro Shop à Rancho Cucamonga, en Californie, près de Los Angeles.

William recouvert d’une visière en plastique et Payton d’un masque violet. L’idée que le Père Noël aussi avait besoin d’un équipement de protection ne semblait pas si inhabituelle.

«Ils l’ont pris dans la foulée», a déclaré leur mère.

C’était une photo finale appropriée pour l’album annuel de la famille.

«Cela résume en quelque sorte 2020.»