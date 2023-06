Une pom-pom girl du Texas raconte le moment où elle a été abattue après qu’un ami soit monté dans la mauvaise voiture

Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin en semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit par e-mail du matin aux États-Unis

Une pom-pom girl du Texas qui a été abattue après que son amie a ouvert la porte de la mauvaise voiture a parlé de l’épreuve traumatisante.

Payton Washington, 18 ans, aurait été abattu par Pedro Tello Rodriguez, 25 ans, lors d’un acte de violence aléatoire dans la ville d’Elgin le 18 avril. Avant que la violence ne se déroule, Payton s’était garé dans le parking d’une épicerie qui sert de lieu de ramassage pour le covoiturage aux membres de leur équipe de cheerleading.

Heather Roth, l’une des quatre membres de l’équipe transférant des manèges dans le parking après l’entraînement, a déclaré aux autorités qu’elle était sortie de la voiture d’un ami et qu’elle était montée dans une voiture qu’elle pensait être la sienne, mais qu’il y avait un étranger sur le siège passager. Elle a dit qu’elle a paniqué et est remontée dans la voiture de son amie, mais l’homme est sorti de son véhicule, a sorti une arme à feu et a ouvert le feu.

Parler à ABC Bonjour Amérique, Mme Washington, qui a subi trois blessures par balle au bas du dos et à la jambe, a déclaré que le processus de rétablissement avait été physiquement et émotionnellement difficile, mais a ajouté qu’elle faisait du mieux qu’elle pouvait.

Mme Washington a déclaré qu’elle n’avait réalisé où elle avait été abattue qu’après que son amie se soit arrêtée et qu’elle ait vu du sang sur son propre siège. Elle a alors commencé à cracher du sang sur le bord de la route et a dû être transportée par avion vers un hôpital d’Austin pour traiter des dommages potentiellement mortels à son estomac, sa rate, son diaphragme et son pancréas.

« Je savais quelque part, je saignais, mais j’avais tellement de choses à jongler, je ne savais pas où », se souvient Mme Washington dans l’interview diffusée vendredi. « Et puis, chaque fois que nous nous arrêtions … je vomissais du sang et je me disais: » Oups, ce n’est pas normal. « »

Mme Washington a déclaré qu’elle envoyait des textos et mangeait des Twizzlers lorsque le suspect a ouvert le feu sur elle et ses amis.

M. Rodriguez a été accusé de se livrer à une conduite mortelle, un crime au troisième degré. Il se serait rendu à la police et aurait été libéré après que sa caution ait été abaissée de 500 000 $ à 100 000 $.

Un avocat de M. Rodriguez a déclaré Initié que son client était employé à l’épicerie. M. Rodriguez a affirmé par l’intermédiaire de son avocat qu’il avait déjà été volé sous la menace d’une arme alors qu’il se trouvait à l’intérieur de son véhicule et craignait qu’une situation similaire ne se produise lorsque l’adolescent est entré dans la voiture par erreur.

Peyton Washington a dû être transporté par avion dans un hôpital d’Austin pour traiter des dommages potentiellement mortels à son estomac, sa rate, son diaphragme et son pancréas (Peyton Washington)

« Je ne l’ai pas vu, honnêtement. Je regardais toujours mon téléphone », a déclaré Mme Washington GMA. « J’ai en quelque sorte entendu ce qui se passait en arrière-plan, mais je ne pensais pas que ce serait aussi grave que ça l’était. [Ms Roth] n’arrêtait pas de dire: ‘Je suis désolé, je suis désolé. »

Mme Roth a été effleurée par une balle alors que l’un des trois autres adolescents qui se trouvaient à l’intérieur du véhicule s’éloignait dans une tentative désespérée d’échapper aux coups de feu tirés sur le groupe.

Cette image fournie par le service de police d’Elgin montre Pedro Tello Rodriguez Jr. qui est accusé d’avoir eu une conduite mortelle (Service de police d’Elgin)

« Je me disais juste de respirer, c’était difficile de respirer à cause de mon diaphragme », a raconté Mme Washington. « J’essayais juste de rester aussi calme que possible pour les autres personnes dans la voiture. Je pouvais dire à quel point ils étaient tristes et effrayés.

L’athlète accomplie a déclaré qu’elle avait eu du mal après la fusillade à accepter ses nouvelles limitations physiques temporaires au milieu d’une récupération intensive et ardue.

« Ma rate a été brisée. Mon estomac avait deux trous. Et mon diaphragme avait deux trous. Et puis ils ont dû retirer un lobe de mon pancréas. J’avais 32 agrafes », a-t-elle raconté. « C’était difficile. Ça fait mal de marcher ou de se tenir debout alors qu’une semaine avant je faisais un tas de flips, la course, la piste… je ne peux pas sortir du lit tout seul, je ne peux pas rouler du canapé, je ne peux pas rester debout tout seul… c’était dur. »

Mme Washington, qui a obtenu son diplôme la semaine dernière, a déclaré qu’elle était déterminée à se rétablir complètement et à reprendre bientôt le cheerleading.

« Vous pouvez littéralement tout faire si vous poussez et que vous persévérez », a-t-elle déclaré à GMA. « Ne doutez jamais de vous parce que vous pouvez tout faire tant que vous y mettez votre 120%. »