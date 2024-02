LLa semaine dernière, le Washington Post a publié un article d’opinion par l’ancien directeur du CDC, Tom Frieden, intitulé : « C’est le premier tueur au monde. Faites-en le centre de la prochaine percée. Frieden écrit : « L’hypertension, le « tueur silencieux », est la pandémie la plus meurtrière mais la plus négligée et la plus répandue de notre époque, tuant plus de 10 millions de personnes par an dans le monde.

J’approuve fortement l’appel à l’action de Frieden, mais je suis déconcerté par sa proposition politique. Pour réduire le bilan mondial de l’hypertension, il exhorte le monde à consacrer des sommes substantielles à un mélange complexe de stratégies de prévention et de traitement qui ont souvent échoué. Si nous continuons à faire les mêmes choses encore et encore, il est peu probable que nous obtenions un résultat différent.

Ironiquement, la « prochaine percée » recherchée par Frieden existe déjà a fait ses preuves. C’est offert en tant que service privé au Royaume-Uni, et en juillet, l’Organisation mondiale de la santé approuvé le concept. Toutefois, il n’est pas disponible aux États-Unis, où maladie cardiaque tue 695 000 personnes chaque année et impose des coûts de 240 milliards de dollars. Coups cela coûterait 150 000 vies supplémentaires et générerait des coûts de 56 milliards de dollars.

Dans le 20ème siècle, les mesures préventives ont représenté près de la moitié de la réduction de la mortalité cardiovasculaire aux États-Unis. Malheureusement, la médecine moderne ne s’est pas appuyée sur ce succès. Dans un 2015 essaiFrieden a noté : « Le contrôle de la tension artérielle, qui peut sauver plus de vies que toute autre intervention clinique, ne réussit que chez environ la moitié des Américains. » À l’échelle mondiale, le problème est encore plus grave. Selon le OMS“Près de la moitié des personnes souffrant d’hypertension dans le monde ignorent actuellement leur état.” Si les pays faisaient un meilleur travail pour réduire l’hypertension, l’OMS estime que « 76 millions de décès pourraient être évités entre 2023 et 2050 ».

Au lieu d’être leader mondial en matière de contrôle de la tension artérielle, les États-Unis prennent du retard. UN étude de la santé cardiovasculaire chez les adultes américains d’âge moyen ont révélé qu’entre 1999 et 2020, les taux d’hypertension ne se sont pas améliorés chez les adultes à revenus élevés et aggravé chez les adultes à faible revenu. Entre 2000 et 2019, les décès liés à la tension artérielle chez les Américains âgés de 35 ans et plus ont augmenté dans tous les domaines, en particulier chez les Américains âgés de 35 à 64 ans, selon le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes.

Soit nous n’essayons pas assez, soit nous essayons de la mauvaise manière. La première explication semble peu probable. Après tout, nous promouvons le dépistage de la tension artérielle depuis des décennies, et les stations de test et les moniteurs à faible coût sont largement disponibles. Les patients identifiés comme « hypertendus » lors du dépistage sont rapidement orientés vers un traitement. Si le manque d’effort n’est pas le problème, nous devrions peut-être modifier notre approche.

Il y a vingt ans, deux experts britanniques en médecine préventive, Nicholas Wald et Malcolm Law, ont proposé une stratégie radicalement différente. Plutôt que de « mesurer la tension artérielle chez tous et de la réduire chez certains », ils ont exhorté les médecins à «abaisser la tension artérielle dans tous [over age 50] et mesurez-le dans certains.

Leur idée repose sur le fait que âge est le facteur de risque le plus important de crise cardiaque ou d’accident vasculaire cérébral, autre que le fait d’en avoir déjà eu un. Dès l’âge de 20 ans, le risque de crise cardiaque ou d’accident vasculaire cérébral double à peu près tous les sept ans. Dans un récent commentaireWald a noté qu’« un âge limite de 50 ans permettrait de détecter plus de 90 % des personnes qui, en l’absence de médicaments préventifs, subiraient une première crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral ».

Parce que traiter autant de personnes serait une tâche formidable, Wald et Law ont cherché à la rendre aussi simple que possible. Plutôt que d’individualiser le traitement, ils ont proposé que toute personne âgée de plus de 50 ou 55 ans prenne quotidiennement une « polypilule » composée de trois médicaments génériques peu coûteux contre la tension artérielle, d’une statine générique (pour réduire le cholestérol), d’acide folique et éventuellement d’aspirine à faible dose. . (Les versions ultérieures ont omis l’acide folique ; l’aspirine reste une option.)

Aussi peu orthodoxe que cela puisse paraître, cela fonctionne. De nombreuses études ont trouvé qu’un polypill quotidien abaisse de manière sûre et fiable tension artérielle et cholestérol sérique, quel que soit le niveau initial du patient. Son impact sur les résultats est dramatique. Un 2021 méta-analyse de trois grandes études internationales impliquant plus de 18 000 participants ont révélé que, par rapport aux soins habituels, une polypilule une fois par jour réduisait les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et les décès cardiovasculaires de 38 %. Lorsqu’on ajoutait de l’aspirine à faible dose, la réduction approchait les 50 % !

En 2022, une vaste étude basée aux États-Unis a examiné si une polypilule quotidienne pourrait bénéficier aux personnes ayant déjà eu une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral (et qui courent donc un risque très élevé d’en avoir un autre). Parmi 2 500 patients suivis pendant une durée médiane de trois ans, ceux randomisés pour recevoir une polypilule quotidienne avaient beaucoup moins d’événements que ceux du groupe de soins habituels. S’appuyant sur des données probantes, l’Organisation mondiale de la santé a récemment ajoutée un polypilule cardiovasculaire à sa liste de médicaments essentiels.

Malgré ces développements, d’éminents médecins, notre industrie pharmaceutique et les principaux décideurs des agences fédérales de réglementation et de recherche ne sont pas convaincus. Pour eux, il semble que l’idée de regrouper quatre médicaments ou plus dans un seul comprimé et de traiter des millions de personnes sans procéder au préalable à des examens diagnostiques constitue une rupture trop radicale avec la manière dont la médecine est pratiquée depuis longtemps.

Mais c’est précisément la raison pour laquelle les chercheurs effectuent des essais contrôlés randomisés. Il est important de noter que la diminution spectaculaire des crises cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux et d’autres conséquences graves obtenues grâce au polypill était par rapport à soins habituels, pas un placebo. La simplicité de l’approche, son faible coût et la facilité d’observance expliquent probablement l’efficacité de la pilule.

L’économie peut également jouer un rôle dans la réticence à adopter le polypilule. Si l’Amérique adopte cette stratégie, il y aura gagnants et perdants. Les gagnants sont des personnes âgées et des patients ayant un accès limité aux soins, leurs familles, leurs employeurs et les contribuables. Les perdants (au sens financier du terme) comprennent les cardiologues et radiologues interventionnels, les hôpitaux de soins aigus, les sociétés pharmaceutiques, les investisseurs dans le secteur de la santé et d’innombrables intermédiaires. Recherche par RAND (auquel j’ai participé) et d’autres groupes ont montré que dans le système de santé américain, le chemin le plus sûr vers un retour sur investissement substantiel est de développer des produits qui augmentent les dépenses de santé, pas le réduire.

Pour sortir de l’impasse, nous avons besoin d’un autre essai clinique de grande envergure, aux États-Unis, comparant le polypill aux soins habituels. prévention primaire des crises cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux et des morts cardiaques subites. Idéalement, il devrait recruter une population diversifiée de femmes et d’hommes, âgés de 50 à 59 ans, et les suivre pendant trois à cinq ans. Étant donné que le polypill contient des médicaments génériques bon marché, aucune société pharmaceutique ne s’en chargera. Une agence fédérale de recherche ou une organisation philanthropique devra parrainer l’essai.

Si cela confirme les découvertes antérieures, le polypill devrait être accepté par les médecins américains. Alors que les soins de santé aux États-Unis consomment 4 500 milliards de dollars par an et que l’espérance de vie des adultes en retard celle de 56 autres pays, nous devons trouver une meilleure façon de prévenir les maladies cardiovasculaires. Si notre nation adopte l’approche polypill, le reste du monde pourrait suivre. Des millions de vies pourraient être sauvées.

Art Kellermann est chercheur en politiques de santé, ancien doyen d’une faculté de médecine et ancien PDG d’un système de santé universitaire. Ses opinions sont les siennes. Il n’a aucun conflit d’intérêts à divulguer.