Une conseillère de Seattle qui a voté pour réduire le budget de la police de la ville a appelé les flics après l’attaque de son domicile, ont rapporté les médias locaux. Ironiquement, le coupable pourrait éviter des accusations dans le cadre d’un plan présenté par le politicien.

La conseillère Lisa Herbold a téléphoné au 911 vendredi après qu’un homme non identifié ait jeté une pierre à travers une fenêtre de sa maison à West Seattle, selon le média local My Northwest.

Un voisin qui a été témoin de l’attaque a déclaré que le coupable était un «Non athlétique» homme blanc qui portait un sweat à capuche noir et un jean. Malheureusement pour Herbold, si l’agresseur est finalement identifié, il pourrait potentiellement être renvoyé si la ville adopte les réformes du code pénal de la conseillère municipale.

Herbold coparraine actuellement une proposition qui ferait de Seattle la première municipalité des États-Unis à excuser les délits délictueux s’ils sont liés à la pauvreté ou à la dépendance, ou si le suspect souffre de «symptômes d’un trouble de la santé du comportement». Selon la loi de l’État de Washington, un « désordre mental » peut être causé par «Déficience émotionnelle» qui affecte une personne «Fonction cognitive ou volitive». My Northwest a noté que quiconque prétend avoir souffert d’une crise d’angoisse pourrait se voir accorder la clémence sous la proposition de Herbold.

Herbold avait précédemment défendu les réformes comme un moyen de refléter « valeurs. »

«Cela donne aux gens la possibilité de raconter leurs histoires et donne aux juges et aux jurés l’occasion d’entendre ces histoires et de prendre une décision fondée sur les valeurs de notre ville», Herbold a déclaré mardi au comité de la sécurité publique du conseil municipal.

Cependant, lorsqu’elle a été contactée par Fox News, elle a déclaré que sa proposition avait été mal interprétée par les médias et a insisté sur le fait qu’il y avait «Aucun crime que je« pousse effectivement à rendre légal ».

Quelles que soient ses intentions, Herbold a été un fervent partisan des initiatives visant à réinventer la façon dont Seattle maintient la loi et l’ordre.

En septembre, elle et d’autres membres du conseil municipal ont voté pour annuler le veto du maire Jenny Durkan sur les ajustements budgétaires qui ont réduit le financement du service de police de la ville de 3 millions de dollars.

Dans une déclaration du mois dernier, Herbold a déclaré que le conseil poursuivait une «Nouvelle approche de la sécurité publique, une approche qui ne suppose pas que plus d’agents signifie plus de sécurité.»

Seattle est l’une des nombreuses villes des États-Unis à avoir vu des efforts pour dépouiller les services de police de leurs ressources après le meurtre de George Floyd aux mains de la police de Minneapolis en mai. En juillet, la ville a signalé une hausse de 525% de la criminalité, apparemment due à l’anarchie et de courte durée «Zone autonome» établi par des manifestants anti-police.

