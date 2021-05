Une policière française se bat pour la vie après avoir été poignardée et 2 autres personnes blessées dans un «attentat terroriste» à Nantes alors qu’un couteau est abattu

Une femme de la POLICE se bat pour sa vie après avoir été poignardée lors d’une attaque terroriste présumée qui a vu le couteau abattu.

Deux autres personnes ont également été blessées lors de la terrifiante attaque qui a débuté ce matin peu après 10 heures du matin à l’intérieur d’un commissariat de La Chapelle-sur-Erdre, à Nantes, en France.

La policière Katell Lerech se bat pour sa vie après l’attentat de vendredi matin Crédit : AFP

La policière, nommée Katell Lerech par la police, a été blessée « à la cuisse, aux bras et aux jambes », et les chirurgiens tentent toujours désespérément de la sauver.

Katell, qui a la quarantaine, vivrait aux Touches, une ville au nord de Nantes, avec son partenaire.

Laurence Guillemine, maire des Touches, a déclaré : « Cela nous concerne tous. Elle est connue comme une femme très gentille, avec beaucoup d’amis dans la ville. »

L’agresseur a depuis été nommé par les médias locaux comme Ndiaga Dieye, âgé d’une quarantaine d’années, après avoir été abattu par la police lorsqu’il a lancé une deuxième attaque contre des policiers plusieurs heures plus tard.

Le suspect « a tailladé la femme à plusieurs reprises avec un couteau à l’intérieur du siège de la police », selon des policiers, avant de saisir le pistolet de sa victime et de s’enfuir des lieux.

Des témoins ont déclaré avoir vu l’agresseur s’échapper dans une VW Golf après l’attaque, avant qu’il ne s’écrase et doive continuer à pied.

« Il brandissait le pistolet pris au policier qu’il a poignardé », a déclaré un porte-parole de la police locale.

Il a été encerclé par les autorités dans une forêt près de Chapelle-sur-Erdre, a rapporté le journal régional Ouest France, avant d’ouvrir le feu sur des agents.

La police a abattu Ndiaga Dieye après une fusillade au cours de laquelle il a blessé deux autres policiers Crédit : AFP

Dieye a ensuite tiré sur un flic à la main et un autre au bras avant qu’il ne soit riposté par les autorités, qui l’ont arrêté dans un état grave avant qu’il ne meure plus tard des suites de ses blessures.

Il avait été en prison jusqu’en mars de cette année, selon des sources policières, où il avait été envoyé dans un programme spécialisé de radicalisation après s’être converti à un style d’islam « rigoureux » en 2016, rapporte Mail Online.

La même année, il avait reçu un diagnostic de schizophrénie, selon la publication.

Des officiers du GIGN lourdement armés menaient la chasse à l’homme, ainsi que des policiers et des gendarmes, alors qu’un hélicoptère fouillait le ciel, a déclaré le porte-parole.

Les écoles ont été fermées et les résidents locaux ont été priés de ne pas quitter leur domicile.

Il n’y avait aucune indication initiale sur les motivations des attaquants, a déclaré la police.

La dirigeante d’extrême droite française Marine Le Pen a lâché à la suite de l’attaque, tweetant : « Je refuse d’accepter que c’est notre quotidien. Nous devons enfin combattre cette barbarie et ne jamais, absolument jamais s’y habituer. »

Il devrait tenter de renverser le président Emmanuel Macron lors des prochaines élections, au motif que Macron est laxiste en matière de sécurité et devrait fournir plus de protection policière.

L’incident survient après une série d’attentats terroristes à travers la France, y compris le meurtre d’une policière par un couteau islamiste dans la banlieue parisienne de Rambouillet le mois dernier.

L’immigré tunisien de 36 ans a également été tué par des flics à la suite de l’attaque.

Il fait suite à une vague d’attentats terroristes en France Crédit : AFP

Cela faisait suite à six années d’attaques islamistes sauvages en France, dont la décapitation de l’instituteur Samuel Paty par un terroriste d’origine russe en octobre de l’année dernière.

L’attaque terroriste la plus meurtrière jamais commise dans le pays a eu lieu en novembre 2015, lorsque 130 personnes ont été tuées à Paris.

Des kamikazes prêtant allégeance à l’Etat islamique ont visé le Stade de France, des cafés, des restaurants et la salle de concert du Bataclan, où 90 personnes sont mortes.

Plus tôt dans l’année, deux hommes armés nés à Paris et liés à Al-Qaïda ont fait irruption dans les bureaux du magazine satirique Charlie Hebdo, faisant 12 morts et 11 blessés.

En juillet 2016, 86 personnes ont été tuées et plus de 400 blessées lorsqu’un camion de 19 tonnes a été délibérément enfoncé dans la foule sur la promenade du front de mer de Nice, dans le sud de la France.

Le terroriste s’est avéré être un immigré tunisien radicalisé qui a été abattu par la police.

Au cours du même mois, deux terroristes d’Isis ont assassiné un prêtre catholique de 86 ans lors d’un service religieux en Normandie.

Il y a eu de fréquentes attaques au couteau contre les forces de l’ordre, entraînant la mort de policiers en service.

En octobre 2019, un informaticien radicalisé travaillant à la préfecture de Paris dans le centre de Paris a poignardé à mort quatre de ses collègues.

L’agresseur – qui a également été abattu – s’est avéré être un musulman converti qui gardait sur son ordinateur des documents et des images extrémistes d’Al-Qaïda et de l’État islamique.