Une policière du Kerala remporte deux médailles d’or au concours mondial de bras de fer

Lorsque la sous-inspectrice adjointe Mini Raju a remporté une compétition de bras de fer au niveau du district en 2018 organisée ici par la Kerala Police Association après y avoir participé au dernier moment, elle ne savait pas que quatre ans plus tard, elle rendrait l’Inde fière en remportant une double médaille d’or. lors de la compétition mondiale de bras de fer qui s’est tenue récemment en Turquie.

Une autre plume dans sa casquette est qu’elle était également la capitaine de l’équipe indienne de 43 membres qui a participé à l’événement sportif mondial et a remporté 13 médailles – trois d’or, cinq d’argent et cinq de bronze – un parcours qui était une première pour le pays à la compétition, selon Raju.

Sur les 13 médailles, huit ont été remportées par des lutteurs de bras du Kerala, a-t-elle ajouté.

“Chaque année, l’Inde envoyait un contingent de 40 à 45 membres à la compétition et revenait avec une ou deux médailles. C’est la première fois que nous remportons autant de médailles. De plus, après 1979, je suis le premier à remporter le double d’or pour le pays lors de l’événement », a déclaré Raju à PTI.

Raju, avant d’entrer dans le monde du bras de fer, était un athlète de niveau national qui a participé aux épreuves de 100 et 200 mètres et de saut en longueur et a remporté des médailles.

Elle a rejoint la police en 2001 et a continué à participer à des événements sportifs, a déclaré Raju. Cependant, un accident en 2008 qui a endommagé le ligament de sa jambe a mis fin à sa carrière sportive.

En 2018, lorsqu’elle est allée voir une compétition de bras de fer organisée par l’unité du district de Kozhikode de la Kerala Police Association, elle a décidé de participer à l’événement et “probablement en raison de mes antécédents sportifs, j’avais la force nécessaire pour y gagner”.

“Par la suite, j’ai participé à une compétition ouverte de bras de fer au niveau du district où j’ai vaincu plusieurs adversaires chevronnés et je suis devenue championne et femme forte du district”, a-t-elle déclaré.

À partir de là, il n’y a plus eu de retour en arrière et elle a remporté l’or, dans les catégories bras droit et gauche, aux compétitions au niveau de l’État, puis le bronze au niveau national, a-t-elle déclaré.

En seulement quatre ans après son entrée dans le sport, elle a dirigé l’équipe indienne lors de la compétition mondiale de bras de fer, qui s’est tenue en Turquie du 14 au 23 octobre, où le pays a remporté 13 médailles.

« Tout cela a été possible grâce au soutien de ma famille, en particulier mon mari. Il est la force motrice derrière moi. Il m’emmène à l’Evolution Gym à 5 heures du matin, puis à nouveau le soir après la fin de notre service pour la journée. Il s’entraîne aussi avec moi », a déclaré Raju.

Son mari, également ASI, ne participe cependant pas à l’événement sportif.

L’entraîneur de Raju est Roshith, qui dirige le gymnase où elle s’entraîne et est également arbitre de niveau national du sport, a-t-elle déclaré.

