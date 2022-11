Une policière de 37 ans a battu le portier d’un pub avant d’être entaillée par d’autres officiers – et risque maintenant d’être expulsée de la force

UNE POLICIÈRE risque d’être expulsée de la force après avoir été entaillée par des collègues officiers pour avoir battu un portier.

Karen Canwell, 37 ans, a été reconnue coupable de voies de fait simples par le tribunal de première instance de Leicester mercredi pour l’incident de Rushden le 11 décembre de l’année dernière.

PC Canwell avait été placé dans des fonctions restreintes pendant l’enquête Crédit : Google

L’officier a été impliqué dans une bagarre au pub King Edward VII de Queen Street Crédit : Google

Elle n’était pas en service lorsqu’une bagarre a éclaté au pub King Edward VII.

Le tribunal a appris qu’elle avait attaqué à deux reprises le portier du pub et avait été arrêtée lorsque ses collègues de la police ont été appelés sur les lieux à Rushden, dans le North Northamptonshire.

Un porte-parole de la police du Northamptonshire a déclaré: “L’agent de police Karen Canwell a été reconnu coupable de voies de fait simples lors d’un procès de deux jours, à la suite d’un incident à Rushden l’année dernière.

“L’incident s’est produit dans la soirée du 11 décembre 2021, lorsqu’une perturbation a eu lieu au pub King Edward VII de la rue Queen.

“La perturbation s’est propagée dans la rue avec PC Canwell, en congé à l’époque, agressant un membre du personnel de porte en le frappant à la poitrine à deux reprises.

“PC Canwell a été arrêtée et interrogée le lendemain, avant d’être libérée sous caution en attendant sa première comparution devant le tribunal.

“Elle a plaidé non coupable de l’infraction, cependant, à la suite d’un procès qui s’est déroulé hier et aujourd’hui au Leicester Magistrates ‘Court, elle a été reconnue coupable et condamnée à payer une amende de 1 609 £.”

L’inspecteur-détective en chef Andy Rogers, de la police du Northamptonshire, a déclaré que son comportement n’était pas à la hauteur de ce que l’on attend des agents en service.

Il a déclaré: «Nous sommes extrêmement déçus que PC Canwell, un policier en service ici à la police du Northamptonshire, ait été reconnu coupable d’agression.

“Sa conduite est bien en deçà de ce que nous attendons de n’importe quel policier de cette force.”

PC Canwell avait été placé dans des fonctions restreintes pendant l’enquête.

Une enquête sur l’inconduite va maintenant avoir lieu sous la direction du département des normes professionnelles de la force.