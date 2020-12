NASHVILLE, Tennessee – Une pointe, un chapeau et une paire de gants ont fourni toutes les preuves dont les autorités avaient besoin pour identifier les restes d’un homme qui, selon eux, a déclenché la bombe qui a secoué cette ville et s’est suicidé le matin de Noël.

David Rausch, directeur du Tennessee Bureau of Investigation, a déclaré lundi qu’un conseil du public avait mis Anthony Quinn Warner sur le radar des forces de l’ordre et que l’ADN de gants et d’un chapeau récupérés sur une voiture appartenant à Warner aidait à confirmer l’identification.

« Il n’était pas sur notre radar », a déclaré Rausch. « Les appels provenant du public étaient absolument essentiels à l’identification, au moins avec un nom, une direction que l’enquête pourrait prendre. »

Les autorités tentent toujours de déterminer pourquoi Warner a déclenché la bombe.

Le corps de Warner a été essentiellement incinéré par la force de l’explosion lorsque son véhicule récréatif a explosé dans une rue calme du centre-ville, blessant trois passants. L’ADN trouvé sur les lieux a été utilisé pour l’identifier, a déclaré Rausch.

Quelques instants avant l’explosion, un système de haut-parleurs a diffusé un avertissement pour évacuer la zone. Les agents présents sur les lieux avant l’explosion ont déclaré que les orateurs avaient également joué la chanson à succès des années 1960 « Downtown » de Petula Clark. Les paroles, décrivant le centre-ville comme un lieu où se réfugier contre la tristesse, commencent par «quand vous êtes seul et que la vie vous rend seul, vous pouvez toujours aller au centre-ville».

Homme identifié comme un bombardier du jour de Noël: Anthony Quinn Warner

La police, agissant sur les avertissements du camping-car, a évacué plusieurs personnes de la zone. Warner a été le seul décès, mais plus de 40 bâtiments ont été endommagés. Rausch a réitéré lundi que Warner avait agi seul.

Pourtant, cette région métropolitaine tentaculaire et à croissance rapide de 2 millions d’habitants est à la pointe. Le conducteur d’un camion fourgon garé devant un dépanneur dans le comté voisin de Rutherford a été arrêté dimanche pour crime après avoir diffusé à haute voix un son «similaire à ce qui avait été entendu» dans les instants précédant l’explosion de vendredi.

La patrouille routière du Tennessee a envoyé un robot pour sonder le camion. Aucun engin explosif n’a été trouvé, mais l’enquête a fermé une autoroute locale pendant cinq heures dimanche, a déclaré le capitaine Scott Moore du shérif du comté de Wilson.

James Turgeon, 33 ans, a été accusé de deux chefs d’accusation pour avoir déposé un faux rapport et d’un chef de falsification de preuves et détenu sous caution de 500 000 $.

« Il n’y a pas d’autre lien que l’individu qui profite de la situation », a déclaré Rausch lundi.

Homme accusé après un son similaire à celui entendu lors de l’attentat de Nashville diffusé depuis un camion

L’enquête sur l’explosion se concentre sur Warner, 63 ans, un résident de longue date de la région de Nashville. Le VR était garé près d’un immeuble AT&T du centre-ville lorsque l’explosion s’est produite. Le père de Warner a déjà travaillé pour AT&T, et Rausch a déclaré que la possibilité que AT&T ait été ciblé est une possibilité à l’étude.

Le bâtiment a été gravement endommagé, perturbant les communications Internet, téléphoniques et des services d’urgence dans plusieurs États. Les détaillants ont également été touchés – Walmart a confirmé que les pannes affectaient plusieurs magasins, et les acheteurs se sont tournés vers les médias sociaux pour signaler les fermetures de Walmart dans certains endroits, tandis que d’autres n’acceptaient que les espèces.

Warner avait occupé plusieurs emplois en informatique et les archives publiques montrent qu’il avait une vaste expérience de l’électronique et des systèmes d’alarme. Il a récemment travaillé comme technicien informatique indépendant au sein de la société immobilière Fridrich & Clark.

Des agents fédéraux ont fouillé sa maison à Antioche et le bureau immobilier Fridrich & Clark à Nashville, à la recherche d’indices sur l’état mental de Warner.

Un voisin, Steve Schmoldt, a décrit Warner comme « un peu discret au point de, je ne sais pas, je suppose que certaines personnes diraient qu’il est un peu étrange. » Warner avait placé des lumières et des caméras de sécurité à l’extérieur de sa maison. Il a lui-même construit une clôture autour de sa cour, a déclaré Schmoldt au Tennessean, qui fait partie du réseau USA TODAY.

«Vous n’avez jamais vu personne aller et venir», a déclaré Schmoldt à propos de la maison de Warner. «Je ne l’ai jamais vu aller nulle part. Pour autant que nous le sachions, c’était une sorte de geek de l’informatique qui travaillait à la maison.

Anthony Quinn Warner: Le bombardier de Nashville était un professionnel de l’informatique indépendant

Warner a eu des problèmes juridiques récents. Les archives judiciaires montrent que Warner est devenu empêtré dans un conflit familial après avoir transféré la propriété d’une deuxième maison familiale à lui-même environ un mois avant la mort de son frère en 2018. L’affaire a été classée en octobre 2019 à la demande de la mère. L’avocat de la famille Yancy Belcher a refusé de commenter.

Les archives judiciaires montrent également un acte de transfert de la résidence de Warner de Warner à une personne ayant une adresse à Los Angeles le 25 novembre pour 0 $.

Korenski a demandé aux personnes qui connaissaient Warner de contacter la police et de partager des informations pendant que les autorités enquêtaient sur «tous les motifs».

Schmoldt a déclaré qu’il semble que Warner ne voulait blesser personne d’autre.

« Mais si tel est le cas, quel autre message y a-t-il? », A déclaré Schmoldt. « Ils doivent trouver une sorte de motif. »

Bacon a rapporté de McLean, Virginie. Contribuant: Natalie Allison, Brinley Hineman et Adam Tamburin, The Tennessean; The Associated Press