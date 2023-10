« Une poignée de terre » : témoignages de réfugiés arméniens — Enjeux mondiaux

Quelque 100 000 réfugiés sont arrivés en Arménie depuis fin septembre et nombre d’entre eux ont reçu soutien de l’Organisation internationale pour les migrations des Nations Unies (OIM).

Voici quelques-unes de leurs histoires.

© OIM/Joe Lowry Ophélie Aghajanyan

Ophélie Aghajanyan : Nous sommes retraités. Mon mari, qui était soldat, est un homme handicapé. Mon fils aussi. Le seul enfant de ma sœur a été amené ici dans un cercueil fermé.

Nous avons enterré beaucoup de nos proches. J’ai laissé mes saints morts, et je ne m’en veux pas ; J’ai apporté une poignée de terre avec moi. Qu’allons nous faire? Je ne sais pas. Qui se soucie des retraités ?

OIM/Joe Lowry Andranik Haroutiounian

Andranik Haroutiounian : Le jour même où ils ont commencé à frapper notre village, toute notre communauté s’est installée dans une grotte. Quand il était temps pour nous tous de quitter le village, personne n’a rien pris à Berdadzor. Certaines personnes ont pu au moins faire sortir leur famille en voiture. Mais certains ne l’étaient pas.

Si quelqu’un peut aider un membre de notre communauté à trouver un logement, nous nous occuperons du reste. Nous sommes tous des familles de travailleurs. Nous travaillerons tous pour subvenir aux besoins de nos familles.

© OIM/Joe Lowry Svetlana Lazarian

Svetlana Lazarian : (vivant auparavant en Arménie) Lorsque j’ai décidé de retourner au Karabakh, la femme avec qui je vivais m’a posé une question : « Où vas-tu ? Vous n’avez ni résidence, ni possessions. J’ai dit : « Je ne sais pas où, mais on a besoin de moi là-bas ».

Je ne sais pas… L’appel du cœur… L’appel du sang. Mes parents y sont enterrés. J’ai quitté la tombe de mon frère. J’ai quitté la tombe de mon père.

Nous comprenons notre propre douleur. Nous devons nous soutenir mutuellement et ne pas attendre une aide extérieure. Pourquoi personne ne veut-il nous entendre et nous voir, comprendre notre douleur ?

© OIM/Joe Lowry Edgar Edigaryan

Edgar Edigaryan : Je suis fiancé et ma fiancée est actuellement déplacée dans la région de Hadrut. Nous avions décidé de nous marier, mais malheureusement ce drame s’est produit. Mais encore une fois, nous ne nous séparons pas, nous ne tombons pas dans le désespoir. Nous saurons surmonter cela et nous relever.

En ce qui concerne la recherche d’un emploi, s’il n’y a pas de poste vacant dans les institutions publiques, nous ferons certainement de l’agriculture, de l’agriculture et prendrons soin de notre famille. Nous sommes des gens qui travaillent ; nous pouvons tous créer quelque chose.

© OIM/Davit Gyumishyan Marianna Grigorian

Marianna Grigorian : Ma mère et ma grand-mère ont fui dans les années 1990 et nous n’avons pas de maison. Je ne connais pas le concept de posséder une maison. Et pour être honnête, je ne veux même pas savoir ce que c’est. Parce que j’ai vu des gens construire ces murs, poser des briques les uns sur les autres, construire une maison où vivre et être ensuite obligés de détruire ce sur quoi ils ont travaillé pendant 30, 20, 15 ans, en une seconde.

Le 19, lorsque cette situation de guerre massive a commencé, les gens ont afflué vers Stepanakert. Sous les bombardements et les tirs, nous avons commencé à courir de sous-sol en sous-sol. Nous avons calculé le nombre de personnes par endroit et avons commencé à collecter rapidement des couvertures, des chaussures, tout ce que nous avions. Ce qui se passe ici (distributions d’aide), nous faisions la même chose sous les bombardements.