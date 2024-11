Une poignée de noix par jour peut-elle éloigner la démence ? La recherche suggère que cela pourrait

Une nouvelle étude, publiée dans la revue GéroSciencemet en évidence un lien prometteur entre la consommation de noix et un risque réduit de démence. Les résultats suggèrent que les adultes d’âge moyen et plus âgés qui consomment régulièrement des noix ont 12 % moins de risques de développer une démence que les non-consommateurs. Cet effet protecteur était particulièrement fort chez ceux qui consommaient quotidiennement jusqu’à une poignée de noix non salées, ce qui semblait apporter les bénéfices cognitifs les plus significatifs.

La démence est un terme général utilisé pour décrire un déclin des capacités cognitives suffisamment grave pour interférer avec la vie quotidienne. Cela affecte généralement la mémoire, la réflexion et les compétences sociales, entraînant des difficultés de raisonnement, de communication et de soins personnels. La démence n’est pas une maladie unique mais plutôt un ensemble de symptômes provoqués par diverses affections sous-jacentes, notamment la maladie d’Alzheimer, la démence vasculaire et la démence frontotemporale. À mesure que la démence progresse, les individus peuvent perdre la capacité d’accomplir les tâches quotidiennes, de reconnaître leurs proches ou de contrôler leurs émotions, ce qui a un impact significatif sur leur qualité de vie et celle de leurs soignants.

La prévalence croissante de la démence constitue un défi majeur à l’échelle mondiale. Actuellement, plus de 50 millions de personnes souffrent de démence, et ce nombre devrait tripler d’ici 2050. Malgré les progrès de la recherche médicale, il n’existe aucun remède contre la démence et les options de traitement n’offrent que des avantages modestes dans la gestion des symptômes. Par conséquent, il existe un besoin urgent de stratégies de prévention efficaces pour retarder ou réduire l’apparition du déclin cognitif. Ce besoin a conduit les chercheurs à se concentrer sur les facteurs liés au mode de vie, en particulier l’alimentation, comme moyens potentiels de soutenir la santé du cerveau.

Les choix alimentaires sont apparus comme des domaines prometteurs pour la prévention de la démence, en particulier les régimes riches en aliments d’origine végétale connus pour leurs propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Le régime méditerranéen, qui met l’accent sur les fruits, les légumes, les céréales complètes et les graisses saines, a été associé à un risque plus faible de démence. Les noix, un élément de base de ce régime, sont des aliments riches en nutriments, riches en graisses saines, en vitamines, en minéraux et en antioxydants qui peuvent soutenir le fonctionnement cérébral.

Cependant, des études antérieures sur les noix et la santé cognitive ont montré des résultats incohérents, créant ainsi une lacune dans notre compréhension de leur impact spécifique sur le risque de démence. La nouvelle étude visait à répondre à cette incertitude en examinant si la consommation régulière de noix pouvait être liée à un risque réduit de tous les types de démence.

Pour étudier cela, les chercheurs se sont appuyés sur les données du Biobanque britanniqueune vaste base de données sur la santé qui suit plus d’un demi-million de personnes. Ils ont sélectionné 50 386 participants âgés de 40 à 70 ans qui ont fourni des données sur leur consommation de noix, leurs habitudes de vie, leur état de santé et leurs diagnostics de démence.

Il est important de noter que toute personne ayant déclaré souffrir de démence au début de l’étude a été exclue afin de garantir que les résultats reflètent fidèlement les nouveaux cas de démence. La consommation de noix a été évaluée à l’aide de l’Oxford WebQ, un questionnaire alimentaire demandant aux participants à quelle fréquence ils consommaient divers aliments, y compris des noix.

Les chercheurs ont divisé les participants en deux catégories principales : ceux qui mangeaient des noix quotidiennement et ceux qui n’en consommaient pas du tout. De plus, pour une analyse plus détaillée, ils ont classé la consommation de noix en trois groupes en fonction de leur apport : aucune consommation, jusqu’à une poignée par jour et plus d’une poignée. Cette approche a permis aux chercheurs de comparer différents niveaux de consommation de noix pour comprendre si une consommation plus élevée offrait des effets protecteurs accrus.

À la fin de l’étude, 2,8 % des participants, soit 1 422 personnes, avaient reçu un diagnostic de démence. Lorsque les chercheurs ont comparé les consommateurs de noix aux non-consommateurs, ils ont constaté que la consommation régulière de noix était corrélée à une réduction de 12 % du risque de démence. L’effet est resté significatif même après avoir pris en compte des facteurs tels que l’âge, le sexe, l’indice de masse corporelle, l’éducation et le mode de vie.

Cette association était particulièrement forte pour ceux qui mangeaient quotidiennement jusqu’à une poignée de noix, ce qui semblait offrir la protection la plus substantielle. Les noix non salées, comme les amandes et les noix de cajou, semblent être plus bénéfiques que les noix salées ou transformées. Fait intéressant, l’étude n’a trouvé aucun avantage supplémentaire à en consommer plus d’une poignée par jour, ce qui suggère qu’une consommation modérée pourrait être suffisante pour obtenir les effets neuroprotecteurs potentiels des noix.

Au-delà des résultats primaires, les chercheurs ont observé que le lien entre les noix et la réduction du risque de démence était plus fort dans certains sous-groupes. Les femmes, les personnes âgées, les non-fumeurs et les personnes présentant des facteurs de style de vie à faible risque, tels qu’une consommation modérée d’alcool, une activité physique régulière et des habitudes de sommeil saines, semblent bénéficier le plus de la consommation de noix. Cependant, les avantages étaient constants dans divers contextes démographiques et sanitaires, ce qui indique que les noix pourraient contribuer à réduire le risque de démence pour une large population.

Malgré ces résultats prometteurs, l’étude présentait plusieurs limites. Premièrement, les données sur la consommation de noix reposaient sur des évaluations alimentaires auto-déclarées, qui peuvent parfois être inexactes en raison de pertes de mémoire ou de la tendance des participants à signaler des comportements plus sains.

De plus, l’étude était observationnelle, ce qui signifie qu’elle ne peut que montrer des associations plutôt que prouver que les noix réduisent directement le risque de démence. D’autres facteurs non mesurés pourraient influencer les résultats, bien que les chercheurs aient apporté des ajustements significatifs aux variables connues du mode de vie et de la santé.

Enfin, même si l’accent mis par l’étude sur les noix en tant que potentiel préventif de la démence est passionnant, les mécanismes par lesquels les noix pourraient protéger la santé cérébrale restent spéculatifs. Les noix sont riches en antioxydants, en graisses saines et en composés bioactifs qui peuvent réduire l’inflammation et le stress oxydatif, deux facteurs censés contribuer au déclin cognitif. Cependant, des recherches supplémentaires, notamment des essais cliniques, sont nécessaires pour comprendre exactement comment les noix peuvent influencer le fonctionnement cérébral et si d’autres aliments ayant des profils nutritionnels similaires offrent des avantages comparables.

L’étude, « La consommation de noix est associée à un risque plus faible de démence toutes causes confondues chez les adultes : une étude de cohorte communautaire de la UK Biobank», a été rédigé par Bruno Bizzozero-Peroni, Valentina Díaz-Goñi, Nuria Beneit, Andreia Oliveira, Estela Jiménez-López, Vicente Martínez-Vizcaíno et Arthur Eumann Mesas.