Une plus grande privatisation des soins de santé au Canada résoudrait-elle la crise actuelle?

La crise actuelle de dotation en personnel dans les soins de santé a relancé le débat sur la privatisation du système canadien – et bien qu’il reste encore beaucoup à faire pour alléger la pression sur les hôpitaux, les critiques affirment que davantage de soins privés n’est pas une “solution simple”.

Cette semaine, la ministre de la Santé de l’Ontario, Sylvia Jones révélé un plan pour aider à stabiliser le système de soins de santé de la province, ce qui comprenait l’augmentation du nombre de chirurgies financées par l’État effectuées dans les cliniques privées existantes, bien qu’elle ait refusé de fournir des détails sur les installations spécifiques qui seraient impliquées ou sur les chirurgies qui seraient couvertes.

“Les soins de santé continueront d’être fournis à la population de l’Ontario grâce à l’utilisation de votre carte OHIP”, a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse jeudi, refusant de répondre à la question de savoir si elle envisagerait d’autoriser davantage de cliniques privées dans la province.

Selon la personne à qui vous demandez, la privatisation accrue est soit une menace croissante, soit une solution possible à la crise de dotation qui se fait sentir dans tout le pays.

Interrogée récemment sur le rôle des cliniques privées, la ministre de la Santé de l’Ontario, Sylvia Jones, a déclaré que le public ne devrait pas avoir peur de « l’innovation » dans le système de soins de santé. (Evan Mitsui/CBC)

Pourtant, des cliniques à but lucratif pour les chirurgies et autres pratiques médicales existent à des degrés divers au Canada depuis des décennies, et les agences commerciales ont discrètement comblé les pénuries de personnel pendant la pandémie – à un coût croissant pour les hôpitaux et les contribuables.

Les partisans soutiennent qu’une certaine privatisation allégerait la pression sur le système public et améliorerait les soins de triage, tandis que ceux qui s’y opposent craignent qu’elle ne détourne les ressources et n’augmente les inégalités entre les Canadiens.

« En ce moment, nous nous trouvons dans une situation vraiment difficile, car le système de santé ne fonctionne pas bien actuellement — et je pense que cela devient de plus en plus évident de jour en jour », a déclaré la Dre Katharine Smart, présidente de l’Association médicale canadienne ( CMA).

“La privatisation est toujours l’une des choses que les gens évoquent dans cette conversation”, a-t-elle déclaré. “Mais je pense que ce que nous devons vraiment considérer, c’est comment cela améliorerait-il réellement la prestation de services pour les Canadiens, pour avoir soudainement un modèle privé à but lucratif?”

Les cliniques privées visent à combler les lacunes dans les soins

Le Canada fait face à une pénurie critique de médecins de famille avec des millions de Canadiens sans accès aux soins primaires à cause du départ à la retraite des médecins et moins de diplômés en médecine choisissent la spécialité en raison d’un manque de ressources et de frais généraux élevés.

La pandémie a également exacerbé le manque d’accès aux soins d’urgence et l’augmentation des temps d’attente pour la chirurgie, avec près de 600 000 chirurgies de moins effectuées entre mars 2020 et décembre 2021, par rapport à 2019, selon le Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) .

Selon le une enquête de 2021 de Statistique Canada.

REGARDER | Qu’y a-t-il derrière la pénurie de médecins de famille au Canada?

Qu’y a-t-il derrière la pénurie de médecins de famille au Canada? Les médecins de famille Dre Kamila Premji et Dre Rita McCracken discutent de la pénurie de médecins de famille au Canada et de ce qui peut être fait pour remédier à la situation.

Des cliniques privées se sont installées pour tenter de combler cette lacune dans certaines provinces, notamment Québec et Nouvelle-Écosse . D’autres s’opposent à l’idée d’offrir davantage de soins de santé privés.

En Colombie-Britannique, le plus haut tribunal de la province a récemment confirmé la décision d’un tribunal inférieur congédiement d’un chirurgien de Vancouver contestation de la loi sur la protection de l’assurance-maladie, statuant que les interdictions de surfacturation et d’assurance privée ne violent pas les droits de la Charte.

À l’heure actuelle, les dépenses de santé du Canada sont réparties entre le secteur public et le secteur privé à raison d’environ 75-25, et à un coût d’environ 6 666 $ par Canadien, selon l’ICIS . Les services de soins de santé privés sont payés par les patients principalement de leur poche, ainsi que par le biais d’une assurance privée.

Le pays devait dépenser plus de 300 milliards de dollars en soins de santé en 2021, ce qui représente près de 13 % du PIB. Cela place le Canada à peu près au même niveau que autres pays riches . (Les États-Unis dépensent le plus en soins de santé de tous les pays de l’OCDE.)

Le Dr Adam Hofmann est propriétaire d’Algomed, qui possède des cliniques privées au Québec et en Nouvelle-Écosse, où il facture aux clients des frais d’abonnement de 22 $ par mois, plus 20 $ par visite. Hofmann a déclaré qu’alors qu’il était autrefois un ardent défenseur d’un système de santé financé par l’État, il pense maintenant que les cliniques privées font partie de la solution.

“Un grand nombre de patients qui se retrouvent aux urgences sont là pour des conditions qui peuvent être traitées ou prévenues dans une clinique de soins primaires ambulatoires”, a-t-il déclaré. Radio-Canada La maison . “Et ces patients n’ont presque jamais accès aux soins primaires.”

Ces types d’options privées devraient être explorées à plus grande échelle alors que le Canada cherche à résoudre ses problèmes de santé, a déclaré Janice MacKinnon, professeure de politique publique à l’Université de la Saskatchewan et ancienne ministre des Finances provinciale.

“Nous devons faire tout notre possible pour rendre le système plus efficace, plus rentable et plus accessible aux gens”, a-t-elle déclaré. La maisonajoutant que d’autres pays, notamment en Europe, ont développé des modèles où les systèmes publics et privés peuvent coexister.

“Aucun gouvernement ne dit : nous ne voulons pas réparer le système public, nous voulons en créer un distinct. Ils disent que nous devons réparer le système public et nous voyons les options privées comme un moyen de le faire.”

Le personnel s’occupe d’un patient au Toronto General Hospital au début du mois. Dans un modèle à deux vitesses, les détracteurs de la privatisation disent que les cas les plus complexes sont laissés au système public. (Carlos Osorio/CBC)

La privatisation “n’est pas une solution simple”

Colleen Flood, titulaire d’une chaire de recherche en droit et politique de la santé et professeure à l’Université d’Ottawa, a examiné les systèmes de soins de santé dans le monde et elle affirme que les soins privés ont tendance à rendre l’accès plus difficile pour les résidents à faible revenu.

Flood a décrit la privatisation comme une « solution zombie » que nous « retirons tout le temps, au lieu de nous concentrer sur la façon de réparer le système de santé public ».

“Ce n’est pas une solution simple”, a-t-elle déclaré. “Les pays qui ont des systèmes public-privé passent beaucoup de temps à essayer de comprendre comment réglementer le privé [sector] afin qu’il n’absorbe pas toutes les ressources du système de santé public.”

En général, a-t-elle expliqué, les cliniques privées ont tendance à cibler des procédures moins compliquées – telles que les chirurgies du genou et de la hanche – mais le système public est toujours utilisé pour les services d’urgence et les traitements complexes pour des affections telles que le cancer et les maladies cardiaques.

“Donc, vous détournez de la main-d’œuvre … non seulement vers le pourcentage relativement faible de la population qui peut payer cela ou avoir une assurance privée”, a-t-elle déclaré, “mais vous les détournez également de soins vraiment importants.”

Colleen Flood, professeure et titulaire d’une chaire de recherche à l’Université d’Ottawa, affirme que les pays dotés de systèmes public-privé « passent beaucoup de temps à essayer de comprendre comment réglementer le secteur privé ». [sector] afin qu’il n’absorbe pas toutes les ressources du système public de santé. (Soumis par Colleen M. Flood)

Selon Maude Laberge, professeure en économie de la santé à l’Université Laval, à Québec, le plan de l’Ontario visant à financer les cliniques privées avec des fonds publics pourrait être un moyen plus efficace de fournir des services, selon le coût, qui est ultimement assumé par les contribuables.

“C’est un aspect de la négociation entre le gouvernement et ces cliniques”, a-t-elle déclaré. “Tant que le patient n’a pas à payer… Si une clinique peut vraiment bien faire quelque chose – aussi bien que cela se fait à l’hôpital ou dans le public – alors il n’y a aucun problème à avoir de telles cliniques privées et spécialisées. Si le le patient doit payer, cela entraîne des problèmes d’équité.”

L’embauche de personnel d’agences d’intérim privées n’a pas semblé résoudre la crise en Ontario, où certains hôpitaux ont versé des millions de plus à ces entreprises pour aider le personnel des unités de soins intensifs et des salles d’urgence, à un taux horaire plus du double de celui des infirmières syndiquées, comme rapportée pour la première fois par le Étoile de Toronto cette semaine.

« Où est la gestion de nos impôts ? » a déclaré le Dr Michael Warner, directeur médical des soins intensifs à l’hôpital Michael Garron de Toronto. “Et puis à quoi cet argent n’est-il pas dépensé parce qu’il est dépensé pour les infirmières?”

REGARDER | Les critiques sonnent l’alarme sur la dépendance de l’Ontario à l’égard des agences privées de soins infirmiers :

Les critiques sonnent l’alarme sur la dépendance de l’Ontario aux agences d’infirmières privées Avec une pénurie d’infirmières en Ontario, les hôpitaux comptent de plus en plus sur les infirmières d’agences temporaires pour aider à combler le vide. Les critiques soulèvent des inquiétudes quant au fait que les fonds publics vont à ces agences privées, au lieu d’être destinés à de meilleurs salaires pour les infirmières.

Le University Health Network (UHN) de Toronto a dépensé un peu plus d’un million de dollars pour embaucher des infirmières de divers organismes en 2018, mais ce montant est passé à plus de 6,7 millions de dollars rien qu’en 2022, dont plus de 4 millions de dollars étaient liés à l’embauche d’infirmières privées pour travailler dans ses unités de soins intensifs. .

“Ce que nous avons vu pendant COVID, c’est que ces agences facturent beaucoup plus, et je ne sais pas d’où vient leur argent, mais les hôpitaux paient des tarifs horaires beaucoup plus élevés”, a déclaré Warner. “Ce qu’ils ont fait pendant la pandémie a été prédateur et exploiteur.”

Transformer le système public ?

Les partisans de la privatisation affirment que le système de santé canadien a désespérément besoin d’être ouvert aux nouvelles idées. Jones, le ministre de la Santé de l’Ontario, a déclaré la semaine dernière que les Ontariens ne devraient pas avoir peur de «l’innovation».

Mais les critiques disent qu’il y a peu de preuves suggérant que la situation s’améliore avec les services privés que nous avons déjà – bien qu’ils coûtent beaucoup plus cher – ou qu’une plus grande partie de cela aidera.

“Bien qu’il puisse y avoir des moyens d’améliorer le système, bien sûr, avec l’innovation … nous devons être clairs sur ce que nous privatisons exactement et comment cela va coûter moins cher et produire de meilleurs résultats”, a déclaré Warner.

“Il est plus logique de transformer le système public que de grignoter les bords avec des soins de santé privés.”

Le Dr Michael Warner, directeur médical des soins intensifs à l’hôpital Michael Garron de Toronto, affirme que les agences privées ont «été prédatrices et exploiteuses» pendant la pandémie. (Kas Roussy/CBC)

Selon Smart, de l’AMC, les exemples précédents d’entreprises privées fournissant des soins de santé au Canada « écrément les domaines les plus faciles et les plus simplistes » et ne parviennent pas à développer une relation continue et significative entre le patient et le médecin.

“Cela ne fait rien pour les patients qui ont des besoins chroniques et complexes; cela ne fait rien pour les patients qui peuvent avoir des difficultés en raison des déterminants sociaux de la santé”, a-t-elle déclaré. “Ces personnes sont laissées pour compte, pour un système public sous-financé.”