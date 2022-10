“Une plus grande partie du budget d’aide étrangère du Royaume-Uni est dépensée au Royaume-Uni que dans les pays pauvres”

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le Royaume-Uni dépense désormais plus de son budget de développement international chez lui que dans les pays en développement pauvres, ont déclaré des experts.

En effet, une grande partie de la cagnotte est dépensée pour loger des réfugiés, principalement d’Ukraine, selon le Center for Global Development (CGD).

Rishi Sunak a été critiqué pour avoir réduit le budget de l’aide étrangère de 0,7% à 0,5% du revenu national lorsqu’il était chancelier, ainsi que pour avoir créé un précédent en laissant le ministère de l’Intérieur et d’autres départements utiliser le pot et en étirant les règles sur ce qui peut être compté comme une aide.

Le budget d’aide du Royaume-Uni est d’environ 11 milliards de livres sterling, dont quelque 4 milliards de livres sterling vont aux institutions multilatérales, dont la Banque mondiale.

Sur les 7 milliards de livres sterling restants, qui sont administrés directement par le Royaume-Uni, plus de la moitié seront dépensés au niveau national cette année, dont environ 3 milliards de livres sterling pour le logement des réfugiés, selon l’analyse du CGD.

Alors que le Royaume-Uni est autorisé à comptabiliser les coûts d’accueil des réfugiés dans l’aide publique au développement (APD) en vertu de règles convenues au niveau international, il est l’un des rares pays – et le seul du G7 – à financer tous les coûts des réfugiés ukrainiens à partir de son budget d’aide existant, a déclaré le groupe de réflexion basé à Washington et à Londres.





Dire que nous consacrons 0,5 % de notre revenu national à l’aide devient dénué de sens, alors qu’une part aussi importante de ce pot est dépensée au niveau national, plutôt que pour aider les personnes confrontées à d’énormes difficultés à travers le monde Ranil Dissanayake, Centre pour le développement mondial

Ranil Dissanayake, chargé de mission politique au CGD, a déclaré : « Le budget de développement – ​​la somme d’argent que nous mettons de côté pour aider les personnes les plus pauvres du monde – est comprimé sous tous les angles.

«Non seulement il a été réduit de près d’un tiers, Rishi Sunak a ensuite créé un précédent en tant que chancelier pour avoir laissé d’autres départements réclamer tout ce qu’ils pouvaient retirer de ce pot.

« Dire que nous consacrons 0,5 % de notre revenu national à l’aide devient dénué de sens, alors qu’une telle proportion de ce pot est dépensée au niveau national, plutôt que pour aider les personnes confrontées à d’énormes difficultés à travers le monde.

L’un des principaux députés conservateurs qui s’est rebellé contre les coupes budgétaires de M. Sunak l’année dernière, Andrew Mitchell, a maintenant été nommé par le Premier ministre ministre du Développement au ministère des Affaires étrangères.

La nomination a été considérée comme importante car M. Mitchell, ancien secrétaire au développement international, pourrait accroître la pression sur M. Sunak pour qu’il honore sa promesse de revenir à 0,7 % des dépenses d’aide internationale d’ici 2024-2025.

Cependant, le Premier ministre envisage de geler le budget pendant deux ans supplémentaires – économisant 4 milliards de livres sterling par an – alors qu’il envisage des moyens de combler un trou noir fiscal de plusieurs milliards de livres, a rapporté le Telegraph.

Selon Stefan Dercon, professeur de politique économique à la Blavatnik School of Government de l’Université d’Oxford, M. Mitchell « s’est fortement concentré sur les résultats pour les pauvres et sur le rapport qualité-prix.

Il a tweeté mercredi : « L’aide ne représente plus que 0,3 % du RNB (revenu national brut) une fois que nous tenons compte de tous les coûts d’asile/réfugiés et d’autres programmes de dépenses pour l’Ukraine à l’intérieur du Royaume-Uni. C’est maintenant moins qu’avant 1997. »

Il a blâmé la “(mauvaise) gestion des coûts d’hébergement au Royaume-Uni” par le ministère de l’Intérieur et a prédit “plus de coupes dans les dépenses humanitaires pour les crises africaines et asiatiques, et moins pour les choses pour lesquelles le Royaume-Uni s’est bâti la réputation de bien faire”.

Un porte-parole du Bureau des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement a déclaré : « Dans l’ensemble du gouvernement, le budget de 0,5 % de l’APD est soumis à des pressions importantes en raison des coûts d’accueil des réfugiés d’Afghanistan et d’Ukraine ainsi que des défis migratoires plus larges. De toute évidence, le nombre de réfugiés qui arrivent au cours d’une période donnée n’est pas certain, il n’y a donc pas de coût fixe.

“Nous restons l’un des plus grands donateurs d’aide au monde, dépensant plus de 11 milliards de livres sterling d’aide en 2021, et l’aide britannique est récemment allée à ceux qui en ont besoin dans la Corne de l’Afrique et au Pakistan.”