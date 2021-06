Une plus grande partie des activités de OnePlus fusionne avec celles d’Oppo

La marque de téléphones naissante OnePlus a annoncé aujourd’hui son intention d’intégrer davantage ses activités à celles de sa société sœur, Oppo.

OnePlus a lancé 2021 par confirmer des rumeurs selon lesquelles elle avait déjà fusionné sa division de recherche et développement avec celle de la société sœur Oppo’s, fin 2020.

L’annonce de la société du 16 juin détaille les plans généraux visant à combiner davantage les opérations de OnePlus avec la cinquième plus grande marque de smartphones au monde (en part de marché, selon Gartner).

Co-fondateur et PDG, Pete Lau a publié une lettre ouverte aux fans, intitulée « Un nouveau voyage pour OnePlus ». Il y détaille le « tournant » atteint par OnePlus, s’étant récemment étendu à de nouveaux territoires, comme le marché des téléphones abordables, avec la ligne Nord et le marché des vêtements, avec la OnePlus Watch.

La décision de fusionner davantage les opérations entre les deux sociétés découlerait des succès remportés par OnePlus après avoir lancé ce processus l’année dernière, Lau justifiant cette décision en déclarant : « Avec cette intégration plus poussée avec Oppo, nous aurons plus de ressources à portée de main pour créer même de meilleurs produits pour vous. Cela nous permettra également d’être plus efficaces, par exemple en apportant des mises à jour logicielles plus rapides et plus stables pour les utilisateurs de OnePlus.

Ceux qui connaissent les fondements de OnePlus sauront qu’en tant que filiale de BBK Electronics, il a partagé des pièces et un savoir-faire avec des sociétés affiliées au sein de la famille (qui comprend Oppo, ainsi que Vivo, Realme et iQOO) pour années.

Même certains des appareils récents de la société ont été essentiellement des téléphones Oppo reconditionnés ; le Nord N100 de l’année dernière étant basé sur l’Oppo A53 et le rumeur OnePlus Nord 2 étant potentiellement une variante du futur Realme X9 Pro.

Malgré la fusion, la présence de la marque et les efforts destinés aux consommateurs resteront apparemment inchangés, Lau promettant : « Nous continuerons de lancer des produits OnePlus, d’organiser des événements (en personne, espérons-le bientôt) et d’échanger directement avec vous pour obtenir des commentaires via les mêmes canaux OnePlus que avant. L’engagement de OnePlus envers vous reste le même. »