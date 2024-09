Une plus grande honnêteté chez les couples romantiques est corrélée à une meilleure synchronisation cérébrale

Une étude récente de neuroimagerie réalisée en Chine a demandé à des couples romantiques et à des couples d’inconnus de jouer à un jeu de cartes simple tout en subissant des examens de spectroscopie proche infrarouge fonctionnelle (fNIRS). Les résultats ont montré que les couples romantiques obtenaient une meilleure synchronisation cérébrale et utilisaient moins de tromperie (pour gagner la partie) que les couples d’inconnus. L’étude, publiée dans Sciences du cerveausuggère que les couples romantiques pourraient avoir un avantage neuronal en favorisant l’honnêteté grâce à des connexions cérébrales plus profondes.

La synchronisation cérébrale interpersonnelle est un phénomène dans lequel l’activité cérébrale de deux ou plusieurs individus s’aligne ou se synchronise lors d’interactions sociales. Cette synchronisation peut être observée à l’aide de techniques de surveillance de l’activité cérébrale, telles que l’électroencéphalographie (EEG), l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) ou la spectroscopie infrarouge proche infrarouge (NIRS). On pense qu’elle se produit lorsque des individus participent à des tâches coopératives, à une communication efficace ou à des expériences émotionnelles partagées.

Cependant, des études suggèrent que lorsque les individus adoptent un comportement trompeur, la synchronisation cérébrale habituelle qui se produit lors d’interactions honnêtes et coopératives peut diminuer. En effet, la tromperie implique des processus cognitifs tels que l’inhibition, la surveillance des conflits et le contrôle volontaire, qui peuvent perturber l’alignement naturel de l’activité cérébrale. Par exemple, lorsqu’une personne essaie de tromper une autre personne, les régions du cerveau associées à l’alignement social et émotionnel peuvent montrer moins de synchronicité que lorsqu’elle dit la vérité.

L’effort mental nécessaire pour fabriquer des informations ou cacher la vérité peut perturber le flux régulier de compréhension mutuelle, perturbant ainsi la synchronisation cérébrale. Pour cette raison, certains chercheurs pensent qu’il pourrait être possible de détecter un comportement trompeur en surveillant la synchronisation cérébrale entre des individus engagés dans une interaction sociale.

L’auteur de l’étude, Chong Shao, souhaitait étudier comment la relation entre les individus et leur sexe influence le niveau de synchronisation cérébrale pendant un jeu, ainsi que la manière dont les niveaux d’honnêteté et de tromperie seraient associés à ces caractéristiques. L’expérience a été menée à l’aide de la fNIRS.

La fNIRS est une technique de neuroimagerie non invasive qui utilise la lumière proche infrarouge pour mesurer l’activité cérébrale en détectant les changements dans les niveaux d’oxygène dans le sang, en particulier dans les régions corticales. L’étude s’est concentrée sur le cortex préfrontal et la jonction temporo-pariétale droite. Le cortex préfrontal est important pour s’engager dans le processus de tromperie, mais aussi pour détecter la tromperie. La jonction temporo-pariétale droite est une région du cerveau fortement associée à la capacité de mentalisation, qui est la capacité d’attribuer des états mentaux tels que des croyances, des désirs et des intentions à soi-même et aux autres. Des études antérieures ont également détecté des activités associées à la tromperie dans cette zone.

L’étude a porté sur 184 étudiants de premier et de deuxième cycle, tous en dyades homme-femme. Parmi eux, 146 étaient des couples romantiques et 38 étaient des inconnus, tous âgés d’une vingtaine d’années.

Lors de la séance expérimentale, les dyades ont joué à un jeu de cartes appelé « Ennemi naturel » (un membre de la dyade contre l’autre) tout en subissant une IRSN. Ce jeu de cartes a été développé par les auteurs de l’étude pour l’expérience, inspiré des jeux émetteur-récepteur et pierre-papier-ciseaux. Dans le jeu, un partenaire (l’informateur) voit deux cartes, tandis que l’autre partenaire (le devineur) n’en voit qu’une. L’une des cartes bat l’autre (comme dans le jeu pierre-papier-ciseaux). L’informateur est alors censé décrire la carte que le devineur n’a pas vue. Après cela, le devineur doit choisir l’une des deux cartes.

Si le joueur choisit la carte la plus haute, il gagne. Le dénonciateur gagne si le joueur choisit la carte la plus basse. Le dénonciateur est libre de décrire honnêtement la carte au joueur ou de tenter de le tromper. Le montant d’argent que chaque participant recevait pour sa participation dépendait de ce qu’il gagnait ou de ce qu’il perdait à ce jeu.

Les résultats ont montré que les couples romantiques étaient moins susceptibles de se tromper mutuellement que les inconnus. Cela se reflétait non seulement dans leur comportement, mais aussi dans leur activité cérébrale. Les chercheurs ont constaté que les couples romantiques présentaient une synchronisation cérébrale accrue dans le cortex préfrontal et la jonction temporo-pariétale droite lorsqu’ils interagissaient, en particulier dans les moments de tromperie potentielle. Cette synchronisation était plus élevée chez les couples romantiques que chez les couples inconnus.

Il est intéressant de noter que les chercheurs ont constaté que la synchronisation cérébrale était corrélée négativement aux taux de tromperie chez les couples amoureux. En d’autres termes, plus la synchronisation cérébrale entre deux partenaires amoureux était forte, moins ils étaient susceptibles de se tromper mutuellement. Cela suggère que les connexions cérébrales entre les partenaires amoureux pourraient jouer un rôle dans la promotion de l’honnêteté et le maintien de la confiance dans la relation.

En revanche, aucune augmentation significative de la synchronisation cérébrale n’a été observée entre les couples d’inconnus. Ce manque de synchronisation pourrait expliquer pourquoi les inconnus étaient plus susceptibles de se tromper entre eux que les couples romantiques. Les résultats ont également montré que les femmes avaient tendance à tromper davantage les hommes que l’inverse, mais ce schéma était plus vrai pour les inconnus que pour les couples.

De plus, lorsque des couples romantiques se trompaient, les chercheurs ont constaté que les régions cérébrales impliquées dans ces interactions différaient en fonction du sexe de l’expéditeur. Les expéditeurs masculins montraient une synchronisation accrue dans les zones cérébrales liées à la mentalisation, ou à la compréhension des pensées et des intentions des autres, tandis que les expéditeurs féminins affichaient une synchronisation plus élevée dans les zones associées au traitement social.

« Le résultat a corroboré la plus faible tromperie des hommes et des couples romantiques dans les interactions entre les sexes. De plus, le syndrome du côlon irritable [interpersonal brain synchronization] dans le PFC [prefrontal cortex] et rTPJ [right temporoparietal junction] « C’était la base neuronale du double cerveau sous-jacente pour soutenir l’honnêteté dans les couples romantiques », ont conclu les auteurs de l’étude.

L’étude met en lumière l’activité cérébrale lors de comportements trompeurs. Il convient toutefois de noter que les paires de participants ont joué à un jeu simple avec des enjeux très faibles et que les résultats peuvent différer avec d’autres types de jeux ou lorsque les enjeux sont plus élevés.

Le papier «Une synchronisation cérébrale interpersonnelle accrue chez les couples romantiques est associée à une plus grande honnêteté : une étude d’hyperscanning fNIRS » a été rédigé par Chong Shao, Xuecheng Zhang, You Wu, Wenhai Zhang et Binghai Sun.