Une plongée dans le monde en ligne des créateurs de « bookstagram » | Divertissement

Dans la cohorte en ligne des créateurs de « bookstagram », le thé est siroté tandis que les ennemis deviennent amants et que la romance interdite rencontre des mondes magiques et fantastiques.

Un compte bookstagram est une page Instagram pour les critiques de livres, les discussions et les recommandations. Les créateurs publient des éléments tels que leurs livres préférés et d’autres contenus esthétiques et inspirants pour le plaisir de leurs abonnés. Pour les lecteurs assidus, les passionnés de livres et les fans de fantasy, ces pages servent d’espaces de communauté.

Zoey Mclean, 23 ans, de l’Ontario, au Canada, a lancé son bookstagram en novembre 2023 pour parler à d’autres personnes également intéressées par la lecture. Son récit a commencé peu de temps après une blessure à l’épaule qui lui a laissé suffisamment de temps d’arrêt pour recommencer à lire avec avidité, un passe-temps dont elle a dit avoir abandonné au lycée.

“Je me sentais vraiment seul en passant tout mon temps seul à la maison et je voulais un lieu où je pourrais discuter de livres et me faire de nouveaux amis partageant les mêmes opinions”, a déclaré Mclean.

Bookstagram a donné à Mclean l’opportunité de se développer et de grandir en tant que lecteur. Elle a dit qu’elle traitait cela comme un travail de neuf heures à cinq heures. Lorsqu’elle a commencé, Mclean a déclaré qu’elle lisait principalement des romans, mais qu’elle s’était maintenant étendue à des genres comme la fantasy.

“J’aime lire et je l’ai toujours fait parce que cela a été pour moi une évasion, soit de mes responsabilités, soit du monde lui-même”, a déclaré Mclean.

Sa passion a commencé quand elle avait 11 ans, se cachant du dîner de famille dans sa chambre en lisant ses livres « Warrior Cats ». En 2023, elle se cache dans sa chambre en train de lire ses romans féeriques.

“Peu de choses ont changé”, a-t-elle déclaré.

La lecture ne commence pas à la première page pour Mclean, mais à sa bibliothèque IKEA qu’elle dit avoir enfin magnifiquement aménagée. Non seulement elle essaie de l’organiser par couleur, mais aussi par auteur et par série.

Mclean donne le ton à son temps de lecture en s’allongeant sur son canapé et en diffusant une vidéo d’ambiance YouTube ou de la musique instrumentale. Elle a dit qu’elle ajouterait également une bougie et un peu d’éclairage pendant qu’elle lisait juste pour apporter une ambiance chaleureuse par-dessus. Son grand rêve est d’acheter un jour une chaise de lecture confortable.

“J’espère continuer à trouver de nouveaux auteurs indépendants et plus petits que je pourrai soutenir via ma page”, a déclaré Mclean. “La raison pour laquelle je me sens si passionné par cet espace et par la création de contenu de livre sur Instagram est un peu de mon jeune moi qui rêvait d’être un influenceur et voulait désespérément créer des vidéos YouTube et influencer les autres.”

Teagan Tensek, 22 ans, de Sydney, en Australie, est une autre créatrice de bookstagram passionnée par la création d’un espace permettant aux gens de parler de livres. Elle a ouvert son compte en octobre 2023 et compte déjà plus de 7 000 abonnés. Même si elle a gagné du terrain, Tensek a déclaré qu’elle n’avait pas créé cette page pour devenir une influenceuse.

«J’ai commencé parce que j’aime lire», dit-elle.

L’un des problèmes auxquels de nombreuses personnes sont confrontées lorsqu’il s’agit de lire est de se retrouver dans une crise où ils se rendent compte qu’ils ne trouvent pas le bon livre et perdent la motivation de lire. Tensek vous a dit d’essayer de relire l’un de vos favoris ou même d’essayer un thriller pour pouvoir tourner les pages.

“Si vous n’aimez pas les thrillers, essayez quelque chose de court”, a-t-elle déclaré.

Comme Tensek, Mclean a déclaré que les thrillers sont parfaits pour sortir d’une crise de lecture. De plus, si vous recherchez un livre mais que vous ne savez pas vraiment ce que vous cherchez, Mclean a déclaré que la meilleure façon de commencer est de parcourir des comptes bookstagram comme le sien. Elle a dit qu’il existe des tonnes de bonnes recommandations et qu’il n’est pas nécessaire d’aller bien loin pour trouver un nouveau livre charmant.

Les créateurs de bookstagrams sont devenus un élément important du retour de la lecture dans la vie des gens et aident également ceux qui ne savaient pas par où commencer à commencer à lire. Mclean a déclaré que son compte lui avait permis de rencontrer de nombreux petits auteurs et de promouvoir leur travail sur sa plateforme.

“J’encouragerais certainement tous ceux qui sont passionnés par la lecture ou l’écriture de livres à faire ce saut et à créer un compte bookstagram, car cela a eu un impact positif énorme dans ma vie et je suis éternellement reconnaissant pour cette opportunité”, a déclaré Mclean.

Pour plus d’informations et d’inspiration sur les derniers livres à succès, Tensek peut être trouvé @teags.reads et Mclean peut être trouvé @zozosbookshelf.

Sorties de livres très attendues de janvier à juin 2024

Mclean a déclaré que ses livres les plus attendus de 2024 sont « Fangirl Down » de Tessa Bailey, dont la sortie est prévue le 13 février et « Not in Love » d’Ali Hazelwood, dont la sortie est prévue le 11 juin.

Tensek a déclaré qu’elle attendait avec impatience “House of Flame and Shadow” de Sarah J. Maas, qui devrait sortir le 30 janvier. “House of Flame and Shadow” sera le troisième livre de “Crescent City” de Maas. série.

Janvier

« The Getaway List » d’Emma Lord (Romance) : 23 janvier

« House of Flame and Shadow » de Sarah J. Maas (Fantastique) : 30 janvier

« Venez le chercher » de Kiley Reid (Fiction) : 30 janvier

Février

« Bride » d’Ali Hazelwood (Paranormal Romance) : 6 février

« Girl Abroad » de Elle Kennedy (Romance) : 13 février

« A Fate Inked in Blood » de Danielle L. Jensen (Fantasy) : 27 février

Mars

« Swift and Saddled » de Lyla Sage (Romance) : 5 mars

« Femmes de Bonne Fortune » de Sophie Wan (Fiction) : 5 mars

« Le trône du prisonnier » de Holly Black (Fantasy) : 5 mars

Avril

« The Rule Book » de Sarah Adams (Romance) : 2 avril

« Funny Story » d’Emily Henry (Romance) : 23 avril

« King of Sloth » d’Anna Huang (Romance) : 30 avril

Peut

« Cet été sera différent » de Carley Fortune (Romance) : 7 mai

« Cette étrange histoire mouvementée » de Claire Messud (Fiction historique) : 14 mai

« Mensonges et mariages » de Kevin Kwan (Fiction) : 21 mai

Juin

« Daydream » de Hannah Grace (Romance) : 4 juin

« 1974 : Une histoire personnelle » de Francine Prose (Mémoire) : 4 juin

« A Novel Love Story » d’Ashely Posten (Romance) : 25 juin