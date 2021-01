Un fruit qui déborde de la bonté de la nature; offrant une myriade d’avantages pour la santé; servant de multiples fonctions allant du but Puja à la cuisson, aux fins médicinales – la noix de coco est unique.

Populairement connue sous le nom de Shree phal en Inde, la noix de coco a d’innombrables usages. Son huile extrêmement bénéfique est l’un des nombreux résultats de la noix de coco. Ce n’est pas pour aucune raison que l’huile de noix de coco est présentée comme le super-aliment, tardivement.

Facilement disponible, largement utilisée dans presque tous les foyers, l’huile de coco est le roi de l’huile avec sa gamme d’avantages médicinaux pour la santé. Bien que la liste soit sans fin, nous avons essayé de capturer certains des avantages miraculeux de l’huile de noix de coco dans notre liste. Nous allons jeter un coup d’oeil.

1. Santé cardiaque et cerveau:

L’huile de coco contient certaines graisses saturées qui permettent au corps de perdre de la graisse, de fournir de l’énergie au corps et au cerveau. Les graisses saturées de MCT dans la noix de coco ont la capacité d’améliorer le HDL ou le bon cholestérol dans le corps. Par rapport aux graisses saturées dans les aliments d’origine animale comme le fromage et le steak, cette graisse est saine pour le cœur. Et les cétones formées avec la consommation de cette huile sont excellentes pour le cerveau car elles sont connues pour traiter l’épilepsie, la maladie d’Alzheimer.

2. Propriété antimicrobienne: L’huile de coco contient de l’acide laurique censé combattre les bactéries. L’apport d’huile de noix de coco par la nourriture est donc conseillé. Même la technique traditionnelle de l’extraction d’huile est excellente pour la santé dentaire. Risque de rhume, infection peut être évité par l’utilisation adéquate de cette huile.

3. Bénéfique pour les cheveux: Nos grands-mères ont souvent juré par l’huile de noix de coco de fournir un conditionnement et une nutrition aux cheveux. Et il s’avère qu’ils avaient absolument raison sur ses effets étonnants. Pour obtenir des cheveux brillants, longs et volumineux, un traitement à l’huile de coco chaude est fortement recommandé.

4. Idéal pour la peau: Hydrate la peau, la laisse lisse, douce et souple. Masser l’huile de coco rajeunit la texture perdue ou la brillance de votre visage et de votre corps. Les problèmes de peau tels que l’eczéma sont atténués par l’utilisation régulière d’huile de coco. Il protège la peau des rayons UV, des dommages de la pollution.

5. Améliore la santé intestinale: L’huile de coco lorsqu’elle est consommée, améliore la digestion grâce à la capacité d’absorption des nutriments améliorée. Les graisses saines présentes dans l’huile détruisent les mauvaises bactéries du tube digestif, apaisent l’inflammation et stimulent la digestion.

Compte tenu des nombreux avantages de l’huile de coco, il ne serait pas inapproprié de la considérer comme une huile magique et polyvalente.