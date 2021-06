Une plate-forme technologique «de confiance» utilisée par les bureaux du gouvernement américain prise en otage dans une attaque de ransomware – médias – RT USA News

Une plate-forme technologique appelée iConstituent, qui est utilisée par de nombreux bureaux du gouvernement américain pour se connecter avec leurs électeurs, aurait été affectée par une attaque de ransomware.

Selon les rapports, les bureaux du gouvernement n’ont pas été en mesure d’utiliser correctement le service pendant des semaines depuis la cyberattaque. Les utilisateurs d’iConstituent comprennent près de 60 bureaux à la Chambre des représentants ; les États de l’Illinois, d’Hawaï, du Kentucky et de Géorgie ; les villes de Los Angeles et East Palo Alto ; et l’Assemblée de l’État de New York. La plateforme se vante d’être « reconnu par les principaux bureaux du gouvernement du pays. »













Une citation du sénateur de l’État de Pennsylvanie, Jay Costa, figure également sur le site Web iConstituent, Costa faisant l’éloge de la plate-forme pour avoir permis à son bureau de « reste en contact » avec les constituants « pendant COVID-19 en fournissant des outils de sensibilisation des électeurs. »

Malgré l’importance du service pour de nombreux bureaux du gouvernement américain, iConstituent n’a pas encore publié de déclaration publique à ce sujet.

Cependant, Catherine Szpindor, directrice administrative de la Chambre des représentants des États-Unis, a déclaré à Punchbowl News que son bureau avait été informé par iConstituent que son « Le système de newsletter électronique a été touché par une attaque de ransomware » et qu’elle est « coordonner avec les bureaux touchés soutenus par iConstituent » prendre des mesures pour assurer l’attaque « n’affecte pas le réseau de la maison et les données des bureaux. »

Szpindor a rassuré Punchbowl News que le service affecté par l’attaque – le système de newsletter électronique d’iConstituent – ​​n’est « un service externe disponible pour les bureaux de la Maison à acheter » et le gouvernement est « pas au courant d’un impact sur les données de la maison. »

Plusieurs attaques de ransomwares aux États-Unis ont été signalées récemment, notamment une attaque contre le Colonial Pipeline qui a provoqué des pénuries de carburant, une contre la New York Metropolitan Transit Authority et une contre la principale entreprise de transformation de viande JBS, qui a temporairement perturbé la production de viande aux États-Unis. et d’autres pays.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !