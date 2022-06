Une plate-forme sécurisée et facile à utiliser qui contient tout ce dont votre vie numérique a besoin – Samsung Global Newsroom

Samsung Wallet combine Samsung Pay avec Samsung Pass pour stocker et accéder aux identifiants numériques, aux cartes de paiement et de fidélité, aux clés et plus encore

Samsung Électronique a annoncé aujourd’hui le lancement de Samsung Wallet,1 un nouveau Plate-forme ce permet aux utilisateurs de Galaxy d’organiser les clés numériques, les cartes d’embarquement, les cartes d’identité et bien plus encore, dans une seule application mobile sécurisée et facile à utiliser. Samsung Wallet est protégé par la sécurité de niveau défense de Samsung Knox et tire parti d’un écosystème Galaxy ouvert en s’intégrant à Samsung Blockchain Wallet pour surveiller facilement les crypto-monnaies et SmartThings pour déverrouiller les portes.

« Samsung Wallet apporte un nouveau niveau de confort quotidien aux appareils mobiles avec un environnement totalement sûr et sécurisé pour le stockage des clés numériques, des cartes et plus encore », a déclaré Jeanie Han, vice-présidente exécutive et responsable de la vie numérique, MX Business chez Samsung Electronics. « Dans le cadre de notre engagement continu envers les écosystèmes ouverts, nous continuerons à développer les capacités de Samsung Wallet en travaillant en étroite collaboration avec nos partenaires et développeurs de confiance. »

Plus qu’un service de paiement

Samsung Wallet offre aux utilisateurs une interface raffinée et un accès en un seul geste à leurs cartes de paiement, cartes de fidélité et de membre, etc.2 Samsung Wallet intègre également la fonctionnalité de Samsung Pass qui stocke en toute sécurité les mots de passe et permet aux utilisateurs de se connecter rapidement et facilement aux applications et services.3 Il aide même les utilisateurs à surveiller rapidement leur portefeuille d’actifs numériques en vérifiant la valeur de leurs crypto-monnaies sur divers échanges.4 dans un endroit. Plus tard cette année, Samsung Wallet commencera également à prendre en charge les identifiants officiels, tels que les permis de conduire mobiles et les identifiants d’étudiant.5

Accès pratique à la maison et Transport

Avec l’intégration de SmartThings et des partenariats de Samsung avec des sociétés de sécurité résidentielle bien connues,6 les utilisateurs peuvent facilement ajouter des clés numériques pour verrouiller et déverrouiller facilement leurs portes avec un appareil Galaxy. Samsung Wallet prend également en charge les clés automobiles numériques sur certaines BMW, Genesis et Modèles Hyundaisept qui permettent aux utilisateurs de verrouiller et de déverrouiller les voitures, de démarrer les moteurs et Suite. Et Le partenariat de Samsung avec Korean Air autorise les cartes d’embarquement de Korean Air8 être stocké dans Samsung Wallet pour un accès facile, ce qui rend l’embarquement simple et pratique à bord d’un vol.

Aussi sécurisé que simple, protégé par Samsung Knox

Samsung Wallet est protégé par une plate-forme de sécurité de niveau défense, Samsung Knox. Les protections incluent la reconnaissance des empreintes digitales et le cryptage qui aident à protéger les données sensibles des utilisateurs, de sorte que seuls les propriétaires de l’appareil peuvent accéder à leurs informations importantes. Le long de wvec Samsung Knox, certains éléments sensibles clés de Samsung Wallet sont stockés dans un environnement isolé – l’élément sécurisé intégré, qui aide également à protéger contre le piratage numérique et physique.

Disponibilité

Utilisateurs de Galaxy sur six marchés9 — France, Allemagne, Italie, Espagne, Royaume-Uni et États-Unis, boîte ouvrez simplement l’application Samsung Pay ou Samsung Pass à partir de leurs appareils Galaxy éligiblesdix et suivez l’invite pour mettre à jour et migrer vers Samsung Wallet, ou visitez le Galaxy Store pour en savoir plus.

1 La disponibilité et le lancement de fonctionnalités spécifiques peuvent varier selon le marché et le modèle d’appareil de l’utilisateur et sont susceptibles de changer.

2 Disponible sur certaines cartes et programmes ; les détails des services peuvent varier selon le marché et sont sujets à changement.

3 Disponible sur certaines applications et services ; les détails des fonctionnalités peuvent varier selon le marché.

4 Disponible sur certains échanges ; les détails des services peuvent varier selon le marché et sont sujets à changement.

5 Disponible sur certains types d’identifications, d’institutions et d’écoles ; les détails des services peuvent varier selon le marché et sont sujets à changement.

6 Disponible sur certains marchés et serrures de porte intelligentes. Pour une liste des partenaires mondiaux, veuillez visiter https://www.smartthings.com/products-list.

sept Services de clé automobile numérique disponibles sur certains marchés et modèles d’appareils ; actuellement fonctionnel avec certains modèles de voitures, y compris les modèles BMW 1,2,3,4,5,6,8 Series, X5, X5 M, X6, X6 M, X7, Z4, iX3, iX et i4 fabriqués après juillet 2020 ; Modèles Genesis GV60 lancés après septembre 2021 et modèles G90 lancés après décembre 2021 ; Les modèles Hyundai Palisade ont été lancés après mai 2022. Les caractéristiques exactes peuvent varier selon le constructeur et/ou le modèle de voiture.

8 Disponible sur certains vols Korean Air ; les détails des services peuvent varier selon le marché et sont sujets à changement.

9 Le lancement des mises à jour logicielles est actuellement prévu le 16 juin 2022 pour la France, l’Italie, l’Espagne, le Royaume-Uni et les États-Unis et le 17 juin 2022 pour l’Allemagne. Le moment exact et la disponibilité des mises à jour peuvent varier selon l’utilisateur et le marché.

dix Nécessite des téléphones Galaxy compatibles Samsung Pay exécutant Android 9 Pie ou une version ultérieure. Certains éléments nécessitent un appareil compatible eSE. Pour obtenir la liste complète des appareils compatibles, rendez-vous sur www.samsung.com.