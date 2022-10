Une plante vieille de 32 000 ans de l’ère glaciaire reprend vie

Si l’écureuil fictif à dents de sabre obsédé par les glands de la franchise de films d’animation Ice Age devait un jour laisser un héritage dans le monde réel, cela ressemblerait peut-être étroitement au contenu d’un tweet viral récent. Il présente une plante précédemment éteinte de la période glaciaire que les scientifiques ont réussi à faire revivre à l’aide de tissus végétaux trouvés dans des graines vieilles de 32 000 ans. Les chercheurs ont trouvé les graines de la plante congelées dans, vous l’aurez deviné, le terrier d’un écureuil de la période glaciaire.

Les scientifiques ont fait revivre une plante de l’époque du Pléistocène. Cette plante a 32 000 ans. pic.twitter.com/3ZMegAPCnp — Fascinant (@fasc1nate) 6 octobre 2022

Selon National Geographic, cette plante, Silene stenophylla, est une plante à fleurs originaire de Sibérie. Grâce aux efforts d’une équipe de scientifiques russes, elle était devenue la plus ancienne plante jamais régénérée lors de la renaissance. Le record était auparavant détenu par un palmier dattier ressuscité il y a deux millénaires.

L’équipe russe qui a découvert les graines près des rives de la rivière Kolyma il y a une dizaine d’années avait alors confirmé que la datation au radiocarbone avait révélé que les graines avaient 32 000 ans. Le trésor de l’ancien écureuil contenait des graines matures et immatures qui s’étaient complètement emprisonnées dans la glace au fil du temps. Les graines, qui ont été trouvées à 138 mètres sous le pergélisol, étaient entourées, entre autres, de couches d’os de mammouth et de rhinocéros laineux.

Alors que les graines matures étaient endommagées, quelques-unes des graines immatures renfermaient du matériel végétal viable. Les scientifiques ont placé le tissu extrait des graines dans des flacons et ont réussi à faire germer les plantes. Les plantes ressemblent à S. stenophylla moderne, mais avec des formes de fleurs différentes.

Il semble que les professionnels du domaine soient enthousiasmés par les résultats, notamment parce qu’ils impliquent que le pergélisol pourrait servir de référentiel pour un patrimoine génétique ancien. La découverte de tels gisements pourrait rendre possible la résurrection d’espèces disparues.

Alors que les scientifiques pourraient être ravis, de nombreuses personnes sur Twitter ne le sont pas. La section des commentaires sous le tweet viral est remplie de personnes faisant référence à des films où de telles tentatives de résurrection ont entraîné des catastrophes. Jurassic Park et Little Shop of Horrors ont été les plus mentionnés.

Regardez Jurassic Park, cela aura du sens. pic.twitter.com/xHKf7soeFB — Pimppinken (@ pimpinken139) 6 octobre 2022

You ever see that movie where the plants made people kill themselves? pic.twitter.com/ty7ecBfXzw — Scott (@scottynukeop) October 6, 2022

D’un autre côté, il y a ceux qui semblent enthousiasmés par ce que l’avenir leur réserve. Certains ont même des demandes de scientifiques.

Exceptionnel. Peuvent-ils travailler pour ramener Betty White? pic.twitter.com/sJmjoIpylH —Dave Sharpe (@SharpeDave) 6 octobre 2022

Il pourrait être intéressant de noter que le jalon particulier dont il est question dans le tweet viral a en fait été atteint il y a dix ans en 2012.

