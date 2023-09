Une plante parasite sournoise convainc son hôte de devenir sa propre chair | Actualités scientifiques et technologiques

Les scientifiques ont observé comment une plante parasite impitoyable convainc son hôte de se développer dans sa propre chair.

Les balanophoracées ressemblant à des champignons peuvent ressembler à des champignons, mais sont en réalité une grappe de fleurs appelées inflorescences.

Et contrairement à d’autres parasites qui s’attachent à un hôte pour voler directement les nutriments, ces plantes sournoises convainquent leurs hôtes de travailler avec elles pour former une structure souterraine de connexion.

Cette structure mélange les tissus de l’hôte et du parasite, qui vole ensuite les nutriments de sa victime.

Le processus a été détaillé dans une nouvelle étude publiée dans la revue Nature Plants, qui a examiné le fonctionnement des fleurs par rapport à une autre plante parasite extrême appelée sapria.

Il a été constaté que même s’ils sont extérieurement très différents, ils ont subi des changements tout aussi importants dans leur constitution génétique au profit de leur relation avec leurs hôtes.

Tous deux ont perdu de grandes quantités de leurs gènes centraux, y compris ceux liés à la photosynthèse – le processus par lequel les plantes produisent de la nourriture à partir de la lumière du soleil.

Ils ont également sacrifié les gènes responsables de l’absorption de l’azote, du développement des racines et de la création d’une hormone qui les aide à réagir au stress.

Lire plus d’actualités scientifiques et technologiques :

Pourquoi GTA 6 prend autant de temps

Ce que vous devez savoir sur la nouvelle mise à jour de l’iPhone

Comment les plus grandes stars de YouTube gagnent des millions grâce à leurs vidéos

Image:

La plante sapria. Photo : Len Worthington





L’auteur principal, le Dr Xiaoli Chen, a qualifié les pertes génétiques de « frappantes ».

Mais loin de les rendre plus vulnérables, les chercheurs pensent qu’ils pourraient contribuer à leur survie.

Le Dr Sean Graham, botaniste à l’Université de la Colombie-Britannique, a déclaré : « Il y a probablement des cas où la perte de gènes a été réellement bénéfique, plutôt que de refléter une simple perte de fonction.

« Cela peut les aider à maintenir une synchronisation physiologique avec les plantes hôtes. »

L’équipe du Dr Chen a déclaré que ces travaux fournissent des informations précieuses sur la manière dont les plantes parasites évoluent en fonction de leurs hôtes et les manipulent pour survivre.

L’étude contribuera à un projet mondial visant à séquencer les génomes de 10 000 espèces végétales.