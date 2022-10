Une plante envahissante à la sève toxique laisse des enfants de la C.-B. brûlés

Le Conseil des espèces envahissantes de la Colombie-Britannique demande au public de signaler les observations d’une plante “hautement toxique” qui peut laisser des cloques et des brûlures sur la peau des gens – ce qu’une famille a récemment appris à ses dépens.

Les résidents de l’Okanagan, Doug et Sandra Nimmo, accueillaient leurs petites-filles pendant le long week-end de juillet lorsque les enfants sont entrés en contact avec l’euphorbe myrte, une plante vivace de jardin qui transporte une sève désagréable capable de provoquer la cécité dans les cas graves.

Heureusement, les enfants, qui avaient cueilli des plantes pour un bouquet, ne se sont réveillés que le lendemain matin avec une peau rouge et irritée, selon le Invasive Species Council, qui a partagé l’histoire de la famille.

“Ils se sont levés et j’ai été choqué de voir leurs visages gonflés d’ampoules”, a déclaré Sandra Nimmo à l’ISCBC, ajoutant que les enfants n’étaient pas gravement blessés.

“Ils ont ri quand ils ont vu leur visage dans le miroir, et il n’a fallu qu’environ une semaine et demie pour s’éclaircir la peau.”

L’euphorbe myrte, ou euphorbia myrsinites, est décrite comme une espèce envahissante extrêmement agressive de la Méditerranée qui peut envahir rapidement les jardins et autres espaces verts.

En cas d’ingestion, la plante peut provoquer des nausées, des vomissements et de la diarrhée. Pour provoquer la cécité, la sève doit entrer en contact avec les yeux de quelqu’un.

Le Conseil des espèces envahissantes a déclaré que l’euphorbe myrte est reconnaissable à ses petites fleurs jaunes et à ses feuilles bleu-vert clair, qui sont pointues et en spirale étroitement autour de la tige. La plante atteint une hauteur de 10 à 15 cm et forme un “monticule bas et étalé”, selon l’ISCBC.

L’euphorbe myrte est vue sur une image du Invasive Species Council of BC

Les plantes se trouvent principalement dans l’Okanagan, où elles prospèrent dans son climat chaud et son sol sec. On les trouve aussi parfois en vente dans les centres de jardinage, bien qu’ils soient réglementés par la province.

“Avec notre programme PlantWise, nous travaillons avec les producteurs, les détaillants et les consommateurs pour faire connaître les espèces envahissantes qui ne devraient pas être vendues et cultivées en Colombie-Britannique”, a déclaré Allison McCabe de l’ISCBC dans un communiqué. “Les excellentes alternatives à l’euphorbe myrte incluent Lanceleaf Stonecrop (sedum lanceolatum), une belle succulente indigène qui prospère dans des conditions chaudes et sèches.”

Le Invasive Species Council of BC a déclaré que les gens peuvent trouver plus d’alternatives via son site Web Grow Me Place. Toute personne ayant été en contact avec l’euphorbe myrte ou une autre espèce envahissante est invitée à le signaler en ligne.