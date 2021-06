Une plante d’intérieur se vend à Rs 14 Lakh lors d’une vente aux enchères bizarre en Nouvelle-Zélande

Les pièces d’art et les bijoux sont connus pour être vendus aux enchères à un prix monumental pour la rareté et la valeur qu’ils présentent aux acheteurs. Cependant, en Nouvelle-Zélande, une plante Rhapidophora Tetrasperma est devenue l’objet de convoitise pour de nombreux enchérisseurs et a finalement été vendue pour 19 297 $ ou 27 100 dollars néo-zélandais (14 18 524 Rs environ) dimanche, ce qui en fait l’une des enchères les plus bizarres.

La plante d’intérieur était vendue sur le site d’enchères néo-zélandais Trade Me. La description de la plante indique qu’elle a huit feuilles dont la neuvième est sur le point de se dérouler. Il indiquait en outre que chaque feuille avait une « excellente panachure », tout comme la tige, et qu’elle était bien enracinée dans un pot de 14 cm. Les Rhapidophora Tetrasperma sont originaires de Thaïlande et de Malaisie.

Parler à CNN, la porte-parole de Trade Me, Millie Silvester, a déclaré que la plante était la plante d’intérieur la plus chère jamais vendue sur le site d’enchères. Il a également été révélé qu’une guerre d’enchères acharnée dans les dernières minutes de la vente aux enchères avait également été observée, l’usine ayant enregistré plus de 1 02 000 vues et plus de 1 600 listes de surveillance. Les Néo-Zélandais aiment sûrement les plantes d’intérieur et n’ont aucun scrupule à dépenser une fortune pour elles.

Silvester a également déclaré à CNN qu’ils avaient récemment observé une augmentation du prix des plantes d’intérieur sur leur site Web. Selon Silverster, le prix moyen d’une plante d’intérieur sur Trade Me est passé de 34 NZD en mai 2019 à 82 NZD le mois dernier, des variétés rares étant vendues à des prix énormes. Les plantes d’intérieur ou les plantes d’intérieur sont de plus en plus l’un des articles tendance au cours des deux dernières années, selon Silvester, qui a vu les prix grimper alors que de plus en plus de Néo-Zélandais se lancent dans cette nouvelle tendance.

De la même manière, l’année dernière, une plante d’intérieur, nommée minima panachée, avec seulement quatre feuilles a été vendue pour plus de 8 000 dollars néo-zélandais (environ 3 91000 roupies) en Nouvelle-Zélande. La plante avait quatre feuilles avec une panachure jaune vif sur chaque feuille et est devenue l’une des plantes d’intérieur les plus chères jamais vendues sur Trade Me. La plante d’intérieur avait battu le précédent record de l’enchère la plus élevée à 1 650 $.

