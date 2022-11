Une plante de tabac génétiquement modifiée produit de la cocaïne dans les feuilles, révèle une étude

Bien que la cocaïne soit une drogue illégale, elle est également utilisée dans les cabinets médicaux depuis des années, lorsqu’il s’agit d’anesthésier ou de rétrécir les vaisseaux sanguins pour arrêter les saignements. Maintenant, dans une nouvelle étude, des scientifiques ont découvert comment modifier génétiquement un plant de tabac pour produire de la cocaïne dans ses feuilles. Pour ceux qui ne le savent pas, naturellement, la cocaïne est obtenue à partir des feuilles de la plante de coca Erythroxylum, et les chercheurs ont apparemment tenté de recréer le processus dans les feuilles de la plante de tabac, à savoir Nicotiana benthamiana. Leur découverte a été révélée dans un article publié dans le Journal of the American Chemical Society.

Au cours de l’étude, une équipe de scientifiques de l’Institut de botanique de Kunming, situé en Chine, a tenté de modifier la génétique de la plante Nicotiana benthamiana, pour produire deux enzymes. Ces enzymes entraînent la formation de cocaïne lorsque les feuilles des plantes sont séchées. Le nom des deux enzymes est – EnCYP81AN15 et EnMT4, selon l’étude. Ils sont réputés indispensables à la réaction de conversion conduisant à la formation de méthylecgonone.

Lorsque les chercheurs ont utilisé Nicotiana benthamiana, au cours de l’étude, une plante dont les feuilles contiennent une substance appelée ornithine, a été capable de convertir ses propriétés chimiques similaires pour produire les enzymes. Au final, le résultat de l’expérience et la modification génétique menée sur le plant de tabac ont montré qu’il peut produire de la méthylecgonone dans ses feuilles. L’étude montre que la plante modifiée était capable de produire environ 400 nanogrammes de cocaïne par milligramme de feuilles séchées.

La production est considérablement inférieure à celle de la plante de coca, cependant, l’étude est considérée comme un nouvel espoir pour les sociétés pharmaceutiques qui n’ont que des moyens limités pour produire le médicament. Le co-auteur de l’étude, le scientifique Sheng-Xiong Huang, a expliqué : « À l’heure actuelle, la production disponible de cocaïne dans le tabac n’est pas suffisante pour répondre à la demande à grande échelle. Mais l’équipe espère que leurs recherches deviendront fructueuses pour la modification d’autres organismes qui pourraient le produire à plus grande échelle, comme les levures et les bactéries.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici