Une plante de cactus « braconnée » d’une valeur de 1,2 million de dollars revient au Chili après une opération de sauvetage d’un an

D’une valeur de plus de 1,2 million de dollars sur le marché noir, certaines des rares plantes de cactus ont été renvoyées d’Italie au Chili cette année après une collaboration d’un an entre le Groupe de spécialistes des cactus et des plantes succulentes (CSSG), Association for Biodiversity and Conservation, avec l’italien et Les autorités chiliennes d’intercepter plusieurs procédures de confiscation de plantes dans le commerce illégal. Baptisée Opération Atacama, les autorités se sont réunies pour identifier, localiser et ramener les plantes protégées en provenance du Chili, qui ne les exporte pas légalement.

Selon un rapport du Union pour la conservation de la nature, 1 035 cactus des genres « Copiapo » et « Eriosyce » ont été confisqués en Italie lors de deux saisies en février et novembre 2020 par l’Unité environnementale des carabiniers d’Ancône — ont été ramenés au Chili le 19 avril.

Certaines plantes auraient également plus d’un siècle. La dernière opération serait la plus grande saisie internationale de cactus en près de trois décennies, ce qui montre combien d’argent les trafiquants peuvent tirer du commerce. La pratique met également en évidence comment le commerce illégal de plantes succulentes rares, d’orchidées et d’autres produits dérivés de la chasse animale comme les cornes de rhinocéros, l’ivoire et bien d’autres continuent de mettre l’espèce en danger.

Parler à Le New York Times, expert en cactus et président de l’Association pour la biodiversité et la conservation, Andrea Cattabriga a exprimé sa déception. Elle a expliqué comment un organisme qui a évolué pendant des millions d’années pour pouvoir survivre dans les conditions les plus difficiles que l’on puisse trouver sur la planète, finit sa vie de cette façon, au même titre qu’un objet à vendre.

Les cactus et les succulentes sont des biens convoités, compte tenu de leur rareté et de leur caractère unique. Ils ont toujours été facturés à un prix élevé pour leur faible entretien. Le rapport de l’Union pour la conservation de la nature mentionne que les cactus confisqués ont été retirés de leur habitat naturel entre 2013 et 2019 et expédiés de Huasco, dans la région d’Atacama au Chili, vers la Grèce. Les cactus sont entrés dans l’Union européenne via la Grèce, d’où ils ont été vendus individuellement à divers pays, y compris des pays asiatiques, pour un montant allant de 500 à 1 500 USD.

