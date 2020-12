La hausse des températures et les polluants environnementaux mettent déjà en danger la santé et le bien-être des Américains, avec des conséquences fatales pour des milliers d’hommes et de femmes plus âgés, a averti mercredi une équipe d’experts en santé publique. Leur rapport, publié dans The Lancet, a appelé les législateurs à endiguer la montée des gaz qui réchauffent la planète au cours des cinq prochaines années.

La section sur les États-Unis présente le changement climatique comme un risque pour la santé publique maintenant, plutôt que comme un danger pour les générations futures. Il met en évidence les dangers immédiats de la chaleur extrême, des incendies de forêt et de la pollution de l’air, et plaide en faveur d’un passage rapide à une économie verte comme moyen d’améliorer la santé publique.

La pandémie de coronavirus, soulignent les auteurs, a rappelé la nécessité urgente de renforcer le système de santé publique du pays – ce qui sera d’autant plus nécessaire pour les Américains de faire face aux effets du changement climatique sur la santé, qui, le les auteurs concluent que nuire de manière disproportionnée à ceux qui ont le moins de ressources pour répondre aux menaces.

Inscrivez-vous à la newsletter The Morning du New York Times

«Le thème primordial que j’insiste auprès de l’administration entrante est de faire de la santé une place centrale», a déclaré le Dr Renee N. Salas, professeur adjoint à la Harvard Medical School et auteur principal du document de politique américain contenu dans le rapport The Lancet, lors d’un appel aux journalistes. . «L’action climatique est une prescription pour la santé.»

Le rapport contient un ensemble de recommandations générales visant directement la nouvelle administration présidentielle. Pour améliorer la santé des Américains, les auteurs recommandent de mettre fin aux subventions aux combustibles fossiles, d’investir dans les transports en commun et de réduire l’utilisation d’engrais azotés dans les fermes américaines, qui sont à la fois une source de pollution atmosphérique et d’émissions de gaz à effet de serre qui réchauffent la planète.

«Nous devons arrêter d’investir dans ce qui est une chose du passé et qui nuit à la santé», a déclaré Salas.

Le rapport résume les recherches sur la façon dont la hausse des températures – et en particulier les vagues de chaleur plus fréquentes et plus intenses – endommagent déjà la santé humaine dans le monde. Au cours des 20 dernières années, selon le rapport, la chaleur extrême a été liée à une augmentation de 50% des décès de personnes âgées de plus de 65 ans, avec 296 000 décès en 2018. La plupart de ces décès ont eu lieu au Japon, en Chine, en Inde et dans certaines parties de l’Europe.

L’histoire continue

La chaleur extrême rend également le travail difficile, surtout à l’extérieur. Selon le rapport, 302 milliards d’heures de productivité potentielle du travail ont été perdues rien qu’en 2019. Les travailleurs des pays chauds et humides comme l’Inde et l’Indonésie ont été les plus touchés.

Au cours des 20 dernières années, il y a également eu plus de jours où le risque d’incendies de forêt était élevé. Les incendies sont devenus plus gros et plus graves dans des paysages comme l’ouest des États-Unis, détruisant 4 millions d’acres rien qu’en Californie cette année. Le nombre de jours où il y a de la fumée de feu de forêt dans l’air a également fortement augmenté.

Le compte à rebours du Lancet sur le changement climatique et la santé, comme on l’appelle officiellement, est publié chaque année par la revue médicale. L’édition de mercredi était le cinquième rapport annuel et a été rédigé par des experts de plus de 35 instituts de recherche du monde entier.

Le rapport a révélé que les climats propices aux maladies infectieuses s’étaient étendus, les zones propices aux moustiques propagateurs de la dengue ayant augmenté de 15% depuis les années 1950. Il a également mis en évidence des signes inquiétants sur la sécurité alimentaire. Entre 1981 et 2019, selon le rapport, le «potentiel de rendement» de plusieurs cultures de base a chuté, ce qui signifie que les cultures mûrissent plus rapidement et que la production est inférieure à la moyenne. Les baisses les plus importantes concernent le maïs, un aliment de base dans certaines régions d’Afrique et d’Amérique latine. Le monde produit encore suffisamment de nourriture, même si elle ne va pas toujours aux personnes qui en ont le plus besoin.

The Lancet Countdown appelle les gouvernements nationaux à réduire considérablement les émissions au cours des cinq prochaines années. Sans eux, disent ses auteurs, il sera de plus en plus difficile d’éviter les pires effets du réchauffement. «Ces cinq prochaines années seront cruciales», ont écrit les auteurs.

Les Nations Unies ont publié mercredi un rapport séparé concluant que les gouvernements doivent réduire la production de combustibles fossiles de 6% par an au cours des 10 prochaines années pour limiter le réchauffement catastrophique.

Cet article a été initialement publié dans le New York Times.

© 2020 The New York Times Company