Une plainte fédérale pour atteinte aux droits civiques contre Fort Worth ISD reçoit le soutien d’une douzaine de groupes

Douze organisations se sont regroupées pour envoyer une lettre de demande aux dirigeants du district scolaire indépendant de Fort Worth, soulignant ainsi une plainte fédérale pour violation des droits civils déposée la semaine dernière qui accuse le district de discrimination raciale par le biais de ses dépenses d’aide au COVID-19.

Da’Taeveyon Daniels, un réalisateur avec Des étudiants engagés dans l’avancement du Texasa envoyé la lettre aux côtés de 11 autres entités lundi à la surintendante Angélica Ramsey et aux membres du conseil scolaire du district, réitérant les allégations de répartition inéquitable du financement des secours d’urgence pour les écoles élémentaires et secondaires – ou financement ESSER – qui ont été exposées dans une plainte déposée lundi dernier par Wanda McKinney, membre de la communauté et défenseure de l’alphabétisation.

La plainte, qui porte sur le dernier tour de financement de 262 millions de dollars de l’ESSER, a été déposée auprès du Bureau des droits civiques du ministère américain de l’Éducation et affirme que le district a violé le titre VI de la loi sur les droits civiques de 1964. Parmi les arguments cités figure le fait que « FWISD n’a pas mis en œuvre un plan intentionnel et équitable de distribution des fonds ESSER pour améliorer les résultats d’apprentissage des élèves afro-américains ». À titre d’exemple, la plainte indique que les élèves noirs de la maternelle à la troisième année ont régressé en aisance de lecture environ deux ans après que le district a commencé à recevoir son dernier tour de financement ESSER.

Il reste à voir si l’office fédéral enquêtera sur la plainte.

« Si ces pratiques discriminatoires se poursuivent, les étudiants afro-américains de FWISD seront confrontés à des difficultés scolaires à long terme, limitant leurs chances de réussite future et perpétuant les cycles de pauvreté et de privation de droits », indique la lettre de mise en demeure. « À l’inverse, si des mesures immédiates sont prises pour corriger ces inégalités de financement, nous pouvons garantir à tous les étudiants un accès égal aux ressources et au soutien dont ils ont besoin pour réussir. Un financement équitable contribuera à combler l’écart de réussite raciale, à offrir un environnement d’apprentissage équitable et à défendre les principes de justice et d’égalité dans l’éducation. »

La lettre énumère des revendications identiques à celles énumérées dans la plainte :

Réaliser un audit des dépenses du fonds ESSER de juin 2021 à aujourd’hui, montrant comment chaque campus scolaire a obtenu son financement respectif et les moyens par lesquels une répartition équitable a été contrôlée.

Fournir un rapport complet sur l’allocation de financement de chaque campus et sur la manière dont les fonds ont été utilisés en examinant la démographie raciale, les cotes de responsabilité et les spécificités de la manière dont la perte d’apprentissage et l’apprentissage socio-émotionnel ont été traités.

Mettre en œuvre des pratiques équitables qui respectent la conformité au Titre VI, y compris un soutien ciblé et un financement équitable pour remédier aux disparités affectant les étudiants afro-américains.

Une quatrième demande, ajoutée ultérieurement à la plainte initiale, prévoit que le district crée un calendrier et un plan de restauration financière « pour les étudiants qui ont été discriminés conformément au Titre VI, y compris des pratiques de financement équitables et un soutien ciblé aux étudiants afro-américains pour remédier aux disparités identifiées ».

Les responsables du Fort Worth ISD ont refusé de commenter la lettre et la plainte, invoquant un éventuel litige.

Les organisations qui ont signé la lettre comprennent :

Des étudiants engagés dans l’avancement du Texas

Défense de la démocratie

La branche de la NAACP du comté de Fort Worth-Tarrant

Congrégation de Makom Shelanu

Par tous les moyens 104

Tarrant4Change

Coalition des Noirs et des Bruns de Fort Worth

Campagne des pauvres du Texas

Alliance populaire du Texas

Jardin communautaire de Southside

FWISD pour tous

Comité César Chavez du comté de Tarrant

Daniels, qui a coordonné la signature organisationnelle et envoyé la lettre, a également joué un rôle clé dans la présentation de la plainte initiale et a créé un pétition en ligne pour obtenir le soutien de la communauté. La pétition comptait plus de 125 signatures lundi après-midi.

Daniels a déclaré au Star-Telegram qu’il est important que les jeunes soient impliqués dans des efforts comme celui-ci lorsqu’ils sont les principaux acteurs impactés par la politique éducative.

« Bien souvent, nous ne sommes pas inclus dans la conversation ou nos intérêts ne sont pas pris en compte lorsque nous sommes le sujet de discussion. Notre mission est donc essentiellement de veiller à ce que les jeunes soient au centre de la conversation, en particulier dans des cas comme celui-ci, où les jeunes ont été traités de manière inéquitable par le district », a déclaré Daniels lundi.

McKinney, qui a déposé la plainte initiale, a déclaré qu’elle n’aurait pas été en mesure de naviguer dans le processus de plainte fédérale sans Daniels après avoir suivi les dépenses du district en matière de financement ESSER au fil des ans et recueilli diverses sources de son impact sur les étudiants afro-américains.

« Mon but dans la vie est de servir Dieu honorablement ! Tout au long de la mission qu’Il ​​m’a confiée il y a quelques années, qui est de rechercher la justice éducative pour les étudiants noirs de FWISD par le biais de l’équité, je l’ai fait avec honnêteté et intégrité. Je continuerai à le faire sans compromis ! », a déclaré McKinney dans un communiqué lundi.

Estella Williams, présidente de la section Fort Worth-Tarrant County de la NAACP, a déclaré que l’organisation avait signé la lettre de soutien à McKinney en raison de sa mission de défense de l’égalité des chances pour tous. Williams a souligné l’importance d’avoir un plan adapté aux étudiants afro-américains, car chaque groupe d’étudiants a ses besoins spécifiques.

« Si vous recevez ces fonds fédéraux et que ces fonds étaient censés être utilisés pour aider à combler le fossé, c’est exactement ce qui aurait dû se passer. Cependant, nous avons constaté une régression. Nous avons constaté une régression. C’est un sujet délicat… ne pas offrir à l’école cette opportunité éducative », a déclaré Williams. « Faites des évaluations et, en fonction des évaluations effectuées, mettez en place des mesures pour faire une différence. Et essayez de faire une différence, et ne vous contentez pas de dire que c’est un emporte-pièce et que tous les biscuits sont découpés de la même manière. Ce n’est pas comme ça que ça devrait être. »

Alexander Montalvo, facilitateur de la coalition de la Fort Worth Black and Brown Coalition, a déclaré que l’entité avait été créée à l’origine pour lutter contre les inégalités en matière d’éducation au sein du district scolaire indépendant de Fort Worth, et que son soutien à la plainte s’inscrivait dans la continuité de la raison pour laquelle la coalition s’était initialement formée. Montalvo est également cofondateur de Tarrant4Change.

« Les dirigeants de la communauté se sont réunis pour répondre aux préoccupations qu’ils avaient entendues de la part des parents, des familles, des étudiants et de leurs propres expériences avec le Fort Worth ISD et les efforts de plaidoyer », a déclaré Montalvo à propos de la création de la coalition. « Le problème des fonds ESSER a été une préoccupation de la Fort Worth Black and Brown Coalition et nous soutenons pleinement la plainte qui a été déposée (et) dirigée par Wanda McKinney. »