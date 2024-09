Une plaignante en larmes accuse le musicien Jacob Hoggard de l’avoir violée et étranglée après un concert de Hedley

Ouvrir cette photo dans la galerie : Le musicien canadien Jacob Hoggard est photographié à Toronto le 6 octobre 2022.Alex Lupul/La Presse Canadienne

Une femme accusant Jacob Hoggard d’agression sexuelle dans le nord de l’Ontario a déclaré lors de son procès que le musicien l’avait violée, frappée et étranglée avant d’uriner sur elle dans une chambre d’hôtel après qu’elle ait assisté au concert de son groupe et à une soirée après l’événement il y a huit ans.

Lors d’un témoignage en larmes mercredi, la femme a déclaré au jury qu’elle avait été terrifiée par Hoggard lors de la rencontre de juin 2016, qu’elle avait essayé à plusieurs reprises de s’éloigner de lui et lui avait dit d’arrêter.

« Il m’a traité de tous les noms », se souvient-elle. « Il m’a traité de « sale petit cochon ». Il m’a traité de « sale cochon » à plusieurs reprises. Il a imité les cris des cochons. »

Au cours de l’étouffement présumé qui a suivi, la femme, dont le nom est protégé par une ordonnance de non-publication, a déclaré : « Je me souviens avoir vu ses yeux brillants qui me hantent encore aujourd’hui. »

Hoggard, le chanteur principal du groupe Hedley, a plaidé non coupable d’une accusation d’agression sexuelle lors du procès qui se déroule dans la communauté de Haileybury, au nord du pays.

La Couronne et la défense s’entendent sur certaines circonstances de l’affaire, notamment sur le fait que Hoggard se trouvait à Kirkland Lake, en Ontario, pour assister à un concert de Hedley.

Un exposé conjoint des faits a établi que le groupe a assisté à un feu de joie avec des fans à l’extérieur de l’hôtel où ils séjournaient après le concert, et que Hoggard et la plaignante, qui avait 19 ans à l’époque, ont eu une relation sexuelle dans sa chambre d’hôtel.

Les procureurs cherchent à prouver que ce qui s’est passé lors de cette rencontre n’était pas consensuel.

Dans un témoignage antérieur, mardi, la femme a décrit sa présence au feu de joie avec d’autres adolescentes et des membres du groupe Hedley. Elle a déclaré que Hoggard lui avait dit de rester, qu’ils joueraient de la musique et auraient une conversation.

Mercredi, la femme a fondu en larmes à plusieurs reprises alors qu’elle était à la barre, tandis que le procureur de la Couronne, Peter Keen, lui racontait les événements qui ont suivi.

La plaignante a déclaré que Hoggard lui avait demandé de le suivre dans sa chambre d’hôtel et qu’elle avait vu d’autres membres du groupe attendre devant la porte de leur chambre d’hôtel dans le couloir. Lorsqu’ils sont entrés dans la chambre, Hoggard a immédiatement sorti une guitare acoustique, a-t-elle déclaré. « J’étais vraiment contente que nous allions jouer de la musique. »

Mais ensuite, il l’a laissé tomber, a-t-elle dit, et lui a dit qu’elle était « trop bavarde ».

Elle a témoigné que lorsqu’il lui a enlevé son débardeur, son soutien-gorge et sa jupe, elle lui a demandé d’arrêter. Elle a dit s’être sentie « violée » et a bougé pour couvrir ses seins. Il a utilisé la guitare pour la pousser sur le lit et a pris une photo d’elle, a-t-elle dit, et lui a demandé à plusieurs reprises son âge, dont elle ne se souvenait pas si elle l’avait donné.

La femme a affirmé que Hoggard avait ensuite essayé de l’embrasser, ce à quoi elle avait répondu : « Je ne suis vraiment pas intéressée. »

Elle a dit qu’elle a ensuite essayé de partir, mais il l’a bloquée, l’a retournée, l’a penchée sur le lit et a tenté d’avoir des relations sexuelles anales avec elle. Elle a dit qu’elle a essayé de s’éloigner de lui, mais Hoggard l’a poursuivie.

« Il m’a violée vaginalement et je me suis sentie coincée », a-t-elle déclaré. « Je n’ai pas consenti à cela. »

La plaignante a déclaré qu’elle avait essayé d’utiliser ses coudes pour le repousser, mais il l’avait immobilisée et était « trop fort ». Il l’a retournée et a placé sa main sous sa mâchoire, a-t-elle dit, en maintenant la pression pendant environ quatre minutes.

« Je pleurais, dit-elle. J’étais terrifiée. »

Après que Hoggard soit descendue d’elle, elle a déclaré qu’elle était allée aux toilettes et avait vomi. Elle a ensuite dit être entrée dans la douche pour se laver, se sentant « très endolorie, très malade ».

Hoggard est entré dans les toilettes et a demandé s’il pouvait uriner sur elle, a-t-elle raconté. « J’étais tellement dégoûtée. Je lui ai dit non », a-t-elle raconté. « Il est entré dans la douche et a uriné sur moi quand même. »

Par la suite, la plaignante a déclaré qu’elle s’inquiétait de ce dont Hoggard était « capable » et qu’elle « ne voulait pas le mettre en colère ». Lorsqu’elle a vu qu’il regardait une émission de télévision sur sa tablette, elle s’est allongée sur le lit pour « attendre le moment de s’échapper ».

Après un certain temps, Hoggard lui aurait dit : « Je n’ai pas à m’inquiéter des MST ou du sida parce qu’il les détecte jeune. » Il lui aurait également dit que sa petite amie ne le découvrirait pas, a-t-elle ajouté.

La plaignante a déclaré qu’elle était retournée aux toilettes pour vomir à nouveau. Elle a dit avoir entendu un bruit qui ressemblait à celui de Hoggard qui faisait ses bagages. Il est venu vers elle, a-t-elle dit, et lui a dit qu’il allait partir, lui demandant de rester une demi-heure ou plus et de sortir par la porte-fenêtre de la chambre.

« Sa personnalité est revenue », a-t-elle déclaré, le décrivant plus tard comme s’il parlait « comme si de rien n’était ».

Elle a déclaré qu’elle avait « très peur » de rester longtemps, se demandant s’il « gagnait du temps pour revenir et faire quelque chose d’horrible », et qu’elle n’avait attendu qu’une minute environ avant de quitter l’hôtel.

Elle a fait un voyage de deux kilomètres à pied pour rentrer chez elle, a-t-elle dit, et une fois chez elle, elle a examiné son corps et a vu des marques rouges sur ses cuisses, une empreinte de main rouge sur ses fesses et des ecchymoses sur son cou, qu’elle a couvertes de maquillage.

Au cours de ce que la plaignante a décrit comme le « long chemin » de retour à la maison, elle a déclaré s’être dit : « Je ne sais pas à quel point cet homme est puissant, je ne sais pas si le système judiciaire va m’aider. »

Le contre-interrogatoire a débuté mercredi après-midi avec l’avocate de Hoggard, Megan Savard, qui a testé les souvenirs de la plaignante quant au déroulement de la soirée, au lieu du concert, à la camionnette qui a transporté les fans à l’after-party et à l’agencement de l’hôtel.

La reprise est prévue jeudi matin.