Une place en Premier League en jeu dans le match de football « le plus riche »

Coventry City et Luton Town ne sont peut-être pas deux des plus grands clubs du football mondial, mais samedi prochain, tous les yeux seront rivés sur eux lorsqu’ils occuperont le devant de la scène au stade de Wembley pour la finale des barrages du championnat EFL. Le vainqueur sera promu en Premier League, devenant la troisième équipe après Burnley et Sheffield United à obtenir une promotion.

Outre la promotion en Premier League, la finale des barrages est considérée comme le match le plus «riche» du football, le vainqueur devant recevoir un énorme coup de pouce financier. Selon la société financière Deloitte, cela pourrait se situer entre 135 et 265 millions de livres au cours des 3 à 5 prochaines années, selon les performances de l’équipe dans la ligue supérieure.

Luton Town a fait son chemin depuis le football hors championnat et son terrain à domicile à Kenilworth Road devrait être rénové pour être adapté à la Premier League. Coventry City, en revanche, était le premier membre au début de la Premier League en 1992/93, mais après avoir été relégué lors de la saison 2000/01, c’est le plus proche qu’ils aient été de revenir dans l’élite.

Les deux équipes ont connu des parcours remarquables, gravissant la pyramide du football après d’intenses batailles en Ligue 2 au cours de la saison 2017-18 pour se retrouver sur le point de réaliser leurs rêves en Premier League.

Route vers la finale

Luton Town a terminé troisième du championnat, puis est revenu pour vaincre Sunderland 3-2 au total, après avoir perdu le match aller 2-1.

Coventry a terminé cinquième de la ligue et s’est frayé un chemin vers une victoire globale de 1-0 contre Middlesbrough en séries éliminatoires.

Diffusion en direct de la finale du championnat EFL : quand et où regarder en Inde

La finale du championnat EFL sera diffusée en direct en Inde sur l’application FanCode. Le match débutera à 21h15 IST le samedi 27 mai.

Les fans de football pourront diffuser l’action en direct exclusivement sur l’application mobile de FanCode (Android, iOS), l’application TV disponible sur Android TV, Amazon Fire TV Stick, Jio STB, Samsung TV et www.fancode.com.