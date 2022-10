Une place au soleil est-elle maudite ? Le smash d’horreur de Danni Menzies suit l’incendie de la maison des co-stars, la rupture du mariage et la mort tragique

Plages PITTORESQUES, ciel bleu clair et jolies stations balnéaires – A Place in the Sun est l’ultime évasion.

Mais la vie de ses présentateurs a été loin d’être un jour férié au cours de l’année écoulée.

Instagram

Danni Menzies a été impliqué dans un fracas d’horreur avec un cyclomoteur volé[/caption]

MailOnline.com

L’accident l’a laissée ensanglantée et inconsciente et elle a été transportée d’urgence à l’hôpital[/caption]

Cette semaine, l’étourdissante écossaise Danni Menzies, 33 ans, a partagé des photos sanglantes choquantes après avoir été heurtée par un cyclomoteur volé roulant à 30 mph.

L’horreur survenue plus tôt ce mois-ci à Battersea, dans le sud-ouest de Londres, a laissé Danni inconsciente et elle a été transportée d’urgence à l’hôpital avec des blessures au visage.

Après l’épreuve effrayante, la star souffre d’un trouble de stress post-traumatique et de vertiges post-traumatiques, et se remet à la maison.

Une source a déclaré au Mail: “Tout ce qu’elle espère maintenant, c’est retrouver sa confiance, prendre du temps hors ligne pour récupérer et que ses blessures au visage guérissent complètement.”

C’est le dernier d’une série de malheurs à avoir frappé l’équipe de Place in the Sun au cours de la dernière année, comme nous le révélons…

Incendie de maison et rupture de mariage

En janvier, les fans ont été choqués lorsque Laura Hamilton, 40 ans, a annoncé qu’elle s’était séparée de son mari Alex Goward après 13 ans ensemble.

Le couple partage deux jeunes enfants – Rocco, huit ans, et Tahlia, six ans.

Rex





Instagram

Le fils de Laura, Rocco, a été transporté d’urgence à l’hôpital en mars avec une maladie mystérieuse[/caption]

Instagram

Le mois suivant, Laura a dû appeler les pompiers lorsque son projet de rénovation a pris feu[/caption]

Laura a partagé la nouvelle sur Instagram avec un post contenant la citation du Dr Seuss : “Ne pleure pas parce que c’est fini, souris parce que c’est arrivé.”

Elle a admis plus tard qu’ils étaient sur “des chemins différents” dans leur vie, et la séparation l’a laissée “submergée de tristesse”.

Trois mois plus tard, il y a eu plus d’agitation lorsque le jeune Rocco a été transporté d’urgence à l’hôpital avec une maladie mystérieuse.

Laura a partagé une photo de lui avec une ligne intraveineuse dans le bras, révélant que son courageux petit garçon avait « traversé cela au cours des dernières semaines ».

Et en avril, Laura a été obligée d’appeler les pompiers après que sa maison a pris feu lors de travaux de rénovation.

Elle a emménagé dans le manoir de Surrey lorsqu’elle a quitté son ancienne maison familiale à Purley. On dit que les mauvaises choses viennent par trois…

Catastrophe domestique et accident tragique

Instagram/jasminharman

Jasmine Harman a révélé qu’un accident dangereux s’était produit à la maison[/caption]

Instagram

La présentatrice a partagé cette photo de son salon après que le plafond s’est effondré[/caption]

Jasmine Harman est un autre visage régulier de l’émission de jour – mais elle aussi a traversé l’usine cette année.

Elle a eu la chance de s’évader en septembre lorsque le plafond s’est effondré dans son salon.

La maman de deux enfants, 46 ans, a partagé un cliché des dégâts, qui a montré un trou béant dans la plaque de plâtre et un carnage sur le sol.

Elle a légendé la photo : « OMFG ! Mon plafond vient de tomber. Dieu merci, personne n’était là-dedans.

En juillet, Jasmine a partagé un message émouvant révélant que son chien Jet est décédé dans un accident tragique.

Elle a dit à ses abonnés qu’elle avait le cœur brisé après avoir perdu le précieux toutou qu’elle partageait avec son mari Jon et leurs deux enfants, Albion et Joy.

Écrivant sur Instagram, elle a déclaré: «Je voulais juste me réveiller de cet horrible cauchemar où notre garçon chéri est allé au Rainbow Bridge. Mon coeur est brisé.

“Un accident tragique et il nous est enlevé bien, bien trop tôt. Toujours heureux, doux, aimait sa famille et ses amis doggy et hooman [sic].”

Blessure douloureuse

Instagram

Ben Hillman a été transporté d’urgence à l’hôpital après s’être cassé le pouce sur un toboggan[/caption]

En août, Ben Hillman, 32 ans, qui a rejoint l’émission en 2016, a été victime d’un vilain accident le premier jour d’un voyage en famille en France.

Il s’est fracturé et s’est disloqué le pouce sur un toboggan aquatique, laissant l’os « dépasser de la peau ».

Ben a partagé une photo montrant son pouce lourdement bandé alors qu’il mangeait de la bouffe d’hôpital – en plaisantant, ce n’était pas “la cuisine française qu’il avait en tête” pour le premier jour de ses vacances.

Il a donné aux fans une mise à jour horrible un mois plus tard, expliquant que la tige de métal qui avait été insérée était retirée.

Ben est marié à sa femme Gaby – qui travaille au NHS – depuis 2011 et partage deux filles – Hope Blossom et Honor Willow.

« Problème de bricolage »

Instagram

Jonnie Irwin a partagé une photo montrant une vilaine entaille sur le nez[/caption]

Ben n’est pas le seul présentateur de Place in the Sun sujet aux accidents.

En septembre de l’année dernière, Jonnie Irwin, 48 ans, a révélé qu’il avait subi une vilaine blessure au nez et a partagé un claquement de l’entaille.

En règle générale, il a subi «l’accident de bricolage» juste avant de poser pour des photos lors d’un événement chic.

L’accident s’est produit quatre jours après que ses plus jeunes enfants se soient réveillés dans la nuit “des vomissements de projectiles partout”.