Une place au pays des rêves alors qu’une triple raison donne à Edwards l’espoir d’un contrat de milieu de terrain de 60 millions d’euros

Liverpool aurait de plus en plus d’espoir d’obtenir la signature de Teun Koopmeiners cet été avec trois raisons pour lesquelles les Reds pensent pouvoir faire du milieu de terrain de l’Atalanta le premier arrivé de l’ère Arne Slot.

Il y aura beaucoup de larmes et des mouchoirs prêts à Anfield dimanche lorsque Jurgen Klopp prendra les commandes de Liverpool pour la 491e et dernière fois. Leader charismatique, l’Allemand quittera le terrain après le match de Premier League contre les Wolves, sachant qu’il laisse derrière lui un héritage durable à Anfield et en tant que véritable légende du club.

Se mettre à sa place ne sera pas une tâche facile et, après de longues délibérations, c’est l’entraîneur de Feyenoord Slot qui a été choisi pour garantir que le poste de dépôt de Klopp ne soit pas aussi sérieux que prévu.

Choisi pour ses compétences en gestion d’homme et sa manière similaire d’aborder le jeu, les Reds ont accepté de verser à l’équipe d’Eredivisie une indemnité pouvant aller jusqu’à 13 millions d’euros.

La confirmation de sa nomination officielle devrait arriver quelques heures après les adieux de Klopp et le Néerlandais héritera d’une équipe sur le point de se lancer dans un retour en Ligue des champions mais dans laquelle il reste de nombreux problèmes à résoudre.

Dans cet esprit, Slot a déjà évoqué, lors de conversations avec le PDG du football, Michael Edwards, les ajouts à l’équipe sur lesquels les Reds doivent se concentrer cet été.

À cette fin, un demi-centre, un gardien de deuxième choix – avec un Anglais autrefois sélectionné soutenu pour arriver en cas de départ de Caoimhin Kelleher – un arrière gauche et un milieu de terrain seront probablement en tête de l’ordre du jour lors de la fenêtre d’été.

Liverpool fait de grands progrès vers la signature de Teun Koopmeiners

Un nouvel ajout au milieu de terrain sera probablement la clé.

Thiago Alcanatara quittera Anfield à la fin de son contrat cet été après que Liverpool ait décidé que le bilan de blessures de l’Espagnol au cours de son séjour dans le Merseyside – et en particulier ces dernières années en particulier – ne méritait pas de décrocher un nouveau contrat.

Il existe également des doutes quant à savoir si la signature de Ryan Gravenberch à l’été 2023 se poursuivra à Anfield jusqu’à la saison prochaine. Signature de 40 millions d’euros du Bayern Munich, le Néerlandais n’a pas réussi à faire bonne impression dans le Merseyside et apparaît comme une cible de transfert pour Galatasaray.

Une offre alléchante pour ses services pourrait encore convaincre Liverpool de vendre.

En conséquence, l’ajout d’options à ses options de milieu de terrain est une priorité pour Slot et un joueur très intéressant pour les Reds est le milieu de terrain de l’Atalanta Koopmeiners.

L’international néerlandais est sur le radar de Liverpool depuis un certain temps ; recommandé pour la première fois au club comme cible possible par Klopp à l’été 2023.

À l’époque, Liverpool a décidé de poursuivre d’autres options, bien qu’il soit resté un joueur intéressant et Liverpool a été encouragé par les commentaires du joueur selon lequel il souhaitait quitter l’Atalanta cet été.

Désormais, leurs espoirs d’obtenir sa signature ont été considérablement renforcés.

Tout accord pour le joueur de 26 ans ne sera pas bon marché après une excellente saison en Italie qui a vu le joueur marquer 16 fois et ajouter huit passes décisives.

Cependant, c’est bien la demande de 60 millions d’euros de l’Atalanta qui place Liverpool en tête de la file d’attente et dégonfle considérablement les chances de la Juventus de battre les Reds à sa signature.

Les Reds prêts à payer 60 millions d’euros pour recruter un milieu de terrain

Une telle somme le placerait hors de portée de la Juventus et, malgré leurs projets de se débarrasser de Gleison Bremer, Matias Soule et Dean Huijsen cet été, les Bianconeri devront également renforcer d’autres domaines de leur équipe.

Ces frais de 51,6 millions de livres sterling ne seraient pas considérés comme totalement obsènes pour les Reds et, étant donné que Slot a déjà travaillé avec le joueur et l’a nommé capitaine à l’AZ Alkmaar, le joueur est censé être disposé à renouer avec son ancien manager. , cette fois dans le Merseyside.

Comme Tuttosport Notez que l’agent de Koopmeiners, Bart Baving, est actuellement en Italie pour discuter avec la Juventus d’un accord potentiel. Et même s’ils pourraient lui proposer une augmentation de salaire pour faire passer son salaire de 2,5 millions d’euros par saison à 4 millions d’euros par saison (41 000 £ par semaine à 65 000 £ par semaine), il sait que son salaire serait encore plus élevé s’il passait à la Premier League et offrant à Liverpool un autre avantage significatif.

En conséquence, Edwards serait prêt à dépasser toute offre présentée par la Juventus pour Koopmeiners, l’accord étant susceptible d’être relativement simple si Slot donne le feu vert pour que le mouvement soit conclu.

Et avec Liverpool « n’a aucun problème à satisfaire » La Dea sur le prix demandé par Koopmeiners, ni à le payer au-delà de ce que la Juventus est capable de faire.

En bref, tant leur argent financier que la présence de Slot placent les Reds bien en tête dans la course aux transferts et on s’attend largement en Italie à ce que Koopmeiners devienne la première signature majeure du règne du Néerlandais à Anfield.