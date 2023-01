Une place à table

– Paroles de Toby Tannas Photographie de Lia Crowe

Si une table pouvait parler, oh, les histoires qu’il raconterait. Il Mercato Social Kitchen à West Kelowna a construit sa salle à manger autour d’une table géante de style familial et son entreprise autour de la théorie selon laquelle les meilleurs moments de la vie impliquent la famille, les amis, la nourriture et le vin.

Le propriétaire Trevor Jones s’appuie sur des décennies d’expérience dans l’industrie hôtelière pour créer ce mélange spécial d’ingrédients qui amène les gens à la table Il Mercato Social Kitchen.

« Le cœur de cette entreprise consiste à rassembler les gens autour de la table, à discuter autour de la bonne nourriture et du bon vin. Vous pouvez résoudre beaucoup de problèmes. Nous essayons de créer beaucoup de chaleur dans l’entreprise.

Lorsque vous franchissez la porte d’Il Mercato, vous êtes traité comme un membre de la famille et cette mentalité commence dans la cuisine. Trevor a réuni une équipe culinaire qualifiée dirigée par le chef Tristan Reia.

“Vous pouvez dire quand la nourriture a été préparée par quelqu’un qui aime la nourriture”, explique Trevor. “Tristan prend tellement soin de ce qu’il crée et apprécie vraiment les commentaires. C’est vraiment une chose spéciale et merveilleuse.

S’appuyant sur une formation approfondie et des voyages à l’étranger, Tristan a fait de la cuisine italienne sa spécialité. Issu d’une famille franco-italienne, ce sont les grands-mères de Tristan qui lui ont inculqué la passion de la cuisine.

« J’ai une grand-mère française et une grand-mère italienne. Ils ont définitivement été mon inspiration pour tout cela », déclare Tristan. « La cuisine et la nourriture ont toujours fait partie de mon éducation. Nous aurions d’énormes réunions de famille, les trucs stéréotypés que vous voyez dans les films. Tous nos rassemblements étaient centrés sur la nourriture.

Ainsi, ce n’était pas un étirement lorsque Tristan a été accepté dans une prestigieuse école culinaire de Montréal, puis est rapidement parti en Italie pour perfectionner son art. Il a fréquenté l’école internationale de cuisine italienne ALMA, située dans le palais ducal de Colorno. L’institut a été créé par le célèbre chef italien Gualtiero Marchesi, connu comme le fondateur de la nouvelle cuisine italienne.

“Ce séjour en Italie a été énorme pour moi. J’ai beaucoup appris sur la cuisine italienne authentique de la source. Cela a vraiment piqué ma curiosité et je savais que c’était ce que je voulais poursuivre.

Tristan a ramené ses compétences chez lui, mais l’Ontarien de naissance a ressenti l’attrait de l’Ouest canadien. Il a ensuite perfectionné ses compétences culinaires au magnifique et rustique Buffalo Mountain Lodge à Banff. C’est aussi là qu’il a rencontré sa future femme.

“Ensuite, le virus du voyage nous a vraiment eu. Nous sommes allés en France et avons travaillé ensemble pendant six mois.

À son retour au Canada, Tristan a enrichi son curriculum vitae en travaillant chez Cucci à Oakville, en Ontario, et dans la région viticole de Niagara-on-the-Lake. Tristan dit qu’il a acquis tellement de connaissances au cours de ces années que lorsque l’appel est venu d’Il Mercato, il était prêt à apporter son approche de signature à l’Okanagan. Aux côtés d’une équipe de trois personnes, Tristan crée des plats basés sur son style de cuisine simple et authentique.

« La nourriture que nous proposons est très simple. Nous laissons les ingrédients parler d’eux-mêmes.

Exemple : l’Osso Bucco, un favori d’Il Mercato. Le jarret de veau braisé occupe le devant de la scène avec en renfort un risotto crémeux aux champignons et des légumes de saison.

Des fromages et des viandes de haute qualité sont importés d’Italie pour la planche d’antipasti signature. L’huile d’olive, les tomates et d’autres nécessités italiennes authentiques sont également importées d’Italie, mais Tristan aime aussi le local. Il a forgé des relations avec les principaux fournisseurs de l’Okanagan pour fournir des ingrédients de qualité qui font briller ses plats. La bonté locale influence également ses menus de fonctionnalités.

«Je fais un menu de cours mensuel. C’est trois ou quatre cours et je peux vraiment m’exprimer à travers ça et vraiment me concentrer sur le local.

Des pâtes à la focaccia, tout ce qui arrive dans l’assiette ici est fabriqué dans la cuisine d’Il Mercato.

En ce qui concerne la carte des vins, ce n’est pas ce que vous attendez d’un authentique restaurant italien. Il n’y a pas un vin italien sur le mur du vin remarquablement beau.

« Nous ne proposons que des vins de la Colombie-Britannique », explique Trevor. « Cette entreprise est ce que le client veut qu’elle soit, et le client veut des vins de première qualité de la Colombie-Britannique. Nous voulons soutenir la communauté. Nous proposons des vins italiens de temps en temps, et nous avons un vin maison italien. Mais c’est essentiellement une collection de mes vins préférés dans la vallée.”

Ne partez pas sans une bonne tranche de tiramisu ou une tarte à la ganache au chocolat partagée (c’est sans gluten). Des entrées aux desserts en passant par les personnes qui s’occupent de vous, tout est question de détails ici.

« Vous devez faire quelque chose de spécial pour attirer les gens et c’est ce que nous avons avec Tristan et notre personnel », déclare Trevor. « C’est le sourire chaleureux, la connaissance du vin et de la nourriture. Les petites choses deviennent très importantes.

Satisfaire toutes vos envies est ce qu’ils ont décidé de faire à Il Mercato. L’été, la terrasse est bondée. En hiver, choisissez un stand d’angle confortable ou l’énergie partagée de la grande table de groupe.

« Nous sommes dans le domaine de la création de souvenirs. Notre espoir est que vous repartiez nourri et satisfait », ajoute Trevor.

Quelle que soit la façon dont vous choisissez de déguster Il Mercato, vous pouvez toujours vous attendre à ce petit quelque chose en plus… y compris les restes, grâce à de généreuses portions de la taille d’un plateau. Cela signifie que le plaisir ne doit pas s’arrêter lorsque vous franchissez la porte, et ces quelques bouchées de tiramisu à emporter tard dans la nuit vous feront rêver de votre prochaine expérience Il Mercato.

Il Mercato est ouvert sept jours sur sept de 15h à 21h. Les réservations sont recommandées. Visitez ilmercatosocialkitchen.com

