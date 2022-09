WASHINGTON (AP) – À la veille de son premier jour au Congrès, Mary Peltola se tenait devant ce qui était autrefois le bureau de feu le représentant de l’Alaska, Don Young, envahie par la presse locale et nationale, et s’émerveillait en ce moment.

“J’espère vraiment que Don en profite”, a déclaré Peltola à l’Associated Press dans une interview lundi. “Je ne peux pas m’empêcher de penser que certaines choses m’ont perturbé à cause de son grand sens de l’humour.”

Le plus important, c’est qu’il y a 50 ans, juste avant la naissance de Peltola, ses parents ont travaillé sur la première campagne de Young pour le seul siège du Congrès en Alaska. Young a gagné et l’a conservé pendant 49 ans avant sa mort en mars.

Le mois dernier, à l’occasion de son 49e anniversaire, Peltola, une démocrate, a remporté l’élection spéciale pour terminer le mandat de Young, battant un groupe de candidats qui comprenait la républicaine Sarah Palin, qui cherchait un retour politique dans l’État où elle était gouverneur.

Mardi soir, Peltola, qui est Yup’ik, fera sa propre histoire lorsqu’elle sera assermentée en tant que première autochtone de l’Alaska au Congrès et première femme à occuper le siège. Auparavant, elle a été législatrice d’État pendant 10 ans, représentant la communauté rurale de Bethel, en Alaska.

“Avoir un siège à la table est différent”, a déclaré Peltola. «Mais je rappelle toujours aux gens que je ne suis pas ici pour représenter seulement les 16% d’Alaskans qui sont des autochtones de l’Alaska. Je suis ici pour représenter tous les Alaskiens.

Deux autres nouveaux membres prêteront également serment mardi soir : le démocrate Pat Ryan et le républicain Joe Sempolinski de New York.

La campagne de Peltola a mis l’accent sur son dévouement au « poisson, à la famille et à la liberté ». Le poisson est un aliment de base de la vie en Alaska et le saumon revêt une importance culturelle particulière pour les autochtones de l’Alaska. Un mode de vie de subsistance – reposant sur le poisson, la faune et les baies – est essentiel dans l’Alaska rural, y compris dans de nombreuses communautés autochtones, où les marchandises doivent être transportées par avion ou par barge et où les coûts des produits de première nécessité peuvent être exorbitants.

Peltola a déclaré qu’elle considérait ses quelques semaines au pouvoir comme un hommage au service de Young en tant que force plus modérée dans un Congrès de plus en plus polarisé. Comme Young, souvent bourru, Peltola a déclaré qu’elle apportait un sens de l’humour au travail, ainsi qu’une histoire d’être un constructeur de consensus avec même les collègues les plus conservateurs.

Après que Palin soit arrivée deuxième derrière Peltola lors des élections spéciales du mois dernier, les deux femmes ont partagé un va-et-vient cordial. Dans un message texte, Palin l’a félicitée et a écrit qu’elle était une “vraie nana d’Alaska ! Belle, intelligente et résistante. »

Peltola a répondu: “Votre texte signifie le monde pour moi … Nous sommes vraiment dans le même bateau.”

Le temps de la députée nouvellement élue à l’Assemblée législative de l’Alaska a chevauché le temps de Palin en tant que gouverneur, et les femmes sont restées cordiales. Peltola a déclaré que l’un des aspects les plus “peu recommandables” de la politique américaine est la campagne négative.

Mais rester au-dessus de la mêlée pourrait s’avérer difficile. Peltola est sur le bulletin de vote en novembre pour un mandat complet de deux ans, affrontant à nouveau Palin, le républicain Nick Begich et le libertaire Chris Bye, qui ont tous avancé depuis la primaire ouverte du mois dernier.

C’est en partie pourquoi Peltola a déclaré qu’elle ne prévoyait pas de se mettre trop à l’aise dans son nouveau bureau, que Young, un républicain, a orné de têtes de dollars et d’ours et de gros fusils en clin d’œil à son amour de la chasse. Maintenant, ces murs sont nus.

“Cela n’avait pas de sens de devenir trop ancré, de décorer ou de s’installer”, a déclaré Peltola. «J’ai vraiment l’impression de camper ici jusqu’à la fin du trimestre. Et puis être ouvert et voir ce qui se passe ensuite.

La journaliste d’Associated Press Becky Bohrer à Juneau, en Alaska, a contribué à ce rapport.

Farnoush Amiri, Associated Press