Une pizza avec de la glace comme garniture ? La création du fournisseur d’appels Internet est “dégoûtante”

Les chaînes de restaurants, en particulier les vendeurs de rue, sont connues pour fusionner différentes spécialités pour former un plat unique. Cependant, certains plats fusion comportent de nombreux risques. Bien que nous n’en soyons pas encore au-dessus de l’ananas dans la pizza et de la pizza au chocolat Domino, une autre garniture de pizza bizarre fait le buzz sur Internet. Cette fois c’est de la glace sur pizza. La version loufoque de la pizza en a amusé plus d’un. Dans le clip désormais viral, un vendeur de crème glacée prépare une pizza à la crème glacée avec des légumes.

La vidéo partagée sur Instagram montre le vendeur appliquant de la sauce au chocolat sur la base de la pizza, puis ajoutant des oignons, des tomates, des poivrons et de la glace à la vanille. Il a ensuite chargé la pizza de fromage et l’a gardée au four. Avant de servir, il a ajouté de la sauce au chocolat et de la glace à la fraise. La vidéo a été téléchargée sur Instagram par RJ Rohan.

Les utilisateurs des médias sociaux ont rapidement réagi au clip. Certains d’entre eux l’ont qualifié de “dégoûtant” dans la section des commentaires. L’un des utilisateurs a tagué Dominos et Pizza Hut et a écrit “Doit essayer”. Un autre internaute a écrit : « J’ai envie de vomir au visage de l’homme qui a pensé à mettre de l’oignon sur de la sauce au chocolat.

Ici regardez la vidéo:

Plus tôt, une autre combinaison de nourriture horrible avait déçu Internet. C’était un rouleau de crème glacée dal makhani. Une vidéo partagée sur Instagram par la célèbre chaîne de blogs culinaires The Great Indian Foodie montre un chef en train de préparer ce plat.

Amenant l’expérience avec la nourriture à un tout autre niveau, le chef verse le dal makhani chaud sur une poêle froide de la machine à rouler la crème glacée. Il y a ajouté de la crème et les a bien mélangés. Le chef a étalé la couche lisse sur la casserole et en a gratté trois rouleaux.

Allez-vous essayer cette combinaison bizarre?

