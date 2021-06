La toute première piscine flottante au monde a récemment été ouverte à Londres. Le Sky Pool transparent mesure 82 pieds de long, suspendu entre les 10e étages de deux immeubles d’appartements de luxe Embassy Gardens dans le sud-ouest de Londres. Depuis que la vue aérienne éblouissante de la piscine a fait surface en ligne, les images attirent les yeux. Mais, il semble que cela n’ait pas bien plu aux internautes car ils le trouvent comme un « cauchemar ». À environ 115 pieds au-dessus du niveau du sol, la piscine est unique en son genre, selon Jardins de l’Ambassade. Il peut contenir 50 tonnes d’eau et dispose également d’un bar et d’un spa sur le toit avec vue sur le Parlement, le London Eye et l’ambassade des États-Unis.

Construit par les ingénieurs structurels Eckersley O’Callaghan, un appartement de deux chambres dans le gratte-ciel coûte plus de 1 million de livres sterling (1,4 million de dollars). Selon les rapports, seuls les résidents de l’immeuble et leurs invités pourront l’utiliser.

Annonçant le lancement de la Sky Pool, Embassy Gardens a partagé une publication sur Instagram, mentionnant que la structure sera remplie de 148 000 litres d’eau. Selon le site Web d’Embassy Gardens, ils ont proposé le concept en 2013. Ils voulaient développer une piscine extérieure et ont ensuite décidé que le seul espace suffisamment grand était entre les bâtiments Legacy.

Alors que le directeur du projet, Brian Eckersley, se vante de nager dans la piscine comme de voler, Twitterattis est réticent à l’idée de l’expérimenter à plus de 100 pieds dans les airs et de l’appeler une « recette de catastrophe » et « un cauchemar ».

Voici quelques-unes des réactions :

L’un des utilisateurs a écrit: « Ne pas nager au-dessus de cette piscine en verre, non non non. » Un autre commentaire disait: « J’aime les hauteurs, mais certaines choses n’en valent pas la peine. Je m’en tiendrai aux piscines creusées. »

