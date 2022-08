Une piscine mortelle découverte au fond de la mer Rouge peut tuer quiconque y nage

Dans une dernière découverte, des scientifiques de l’Université de Miami ont découvert une piscine mortelle au fond de la mer Rouge. La piscine peut tuer quiconque y nage. Une étude suggère qu’un véhicule sous-marin a été utilisé pour trouver le lac de saumure. Il était situé à 1,7 kilomètres sous la surface. Les scientifiques ont expliqué qu’un bassin de saumure est une dépression dans le fond de la mer qui est remplie d’eau salée hautement concentrée et d’autres éléments chimiques. Les scientifiques ont en outre ajouté que la région est plus salée que l’océan environnant.

S’adressant à Live Science, le chercheur principal Sam Purkis a déclaré que les bassins de saumure sont “parmi les environnements les plus extrêmes sur Terre” et que “tout animal qui s’égare dans la saumure est immédiatement étourdi ou tué”. Il a en outre expliqué que les poissons, les crevettes et les anguilles utilisent cet endroit pour la chasse.

“Tant que nous ne comprendrons pas les limites de la vie sur Terre, il sera difficile de déterminer si des planètes extraterrestres peuvent héberger des êtres vivants”, a déclaré Purkis. Selon les chercheurs, la découverte d’un tel bassin aiderait les scientifiques à découvrir comment les océans étaient la première forme sur Terre.

Cela survient juste une semaine après que des scientifiques de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ont découvert plusieurs trous mystérieux au fond de l’océan Atlantique. Ils sollicitent désormais l’aide des internautes du monde entier pour proposer leurs hypothèses sur l’origine possible de ces trous. S’adressant à son compte Facebook officiel, la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) a publié des photos de la formation sous-marine. « Lors de la plongée Okeanos de samedi, nous avons observé plusieurs de ces ensembles sous-linéaires de trous dans les sédiments. Ces trous ont déjà été signalés dans la région, mais leur origine reste un mystère. Bien qu’ils semblent presque fabriqués par l’homme, les petits tas de sédiments autour des trous leur donnent l’impression d’avoir été creusés par… quelque chose », lit-on dans la légende du message.

Selon la NOAA, l’origine de ces trous reste floue. Bien que les trous aient l’air d’avoir été créés par l’homme, les petits tas de sédiments qui les entourent suggèrent qu’ils ont été creusés. Incapables de déterminer définitivement la source des trous, les scientifiques avaient auparavant émis l’hypothèse que les trous auraient pu être construits par un organisme vivant dans les sédiments. Le terme « lebensspuren », qui se traduit par « traces de vie », a été utilisé pour décrire les trous.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici