Une piscine à moustiques dans le comté de Travis est testée positive pour le Nil occidental

AUSTIN (KXAN) — Une piscine à moustiques dans le sud-est d’Austin a été testée positive pour le virus du Nil occidental, selon des responsables de la santé publique d’Austin. L’agence exhorte la population à faire preuve de prudence contre les moustiques, car les récentes pluies peuvent augmenter leur population.

L’APH a déclaré que le résultat positif provenait d’une surveillance de routine des maladies transmises par les moustiques et qu’il avait été trouvé dans le 78744 code postalqui comprend une grande partie du sud-est d’Austin, au sud de l’autoroute 71 et entre l’Interstate 35 et l’autoroute 183.

L’APH met en garde contre le virus Zika et le virus du Nil occidental alors que les températures augmentent



L’agence de santé a déclaré qu’aucun cas humain de virus du Nil occidental n’avait encore été identifié, mais le pool positif indique que le virus est présent dans la communauté d’Austin. En 2023, une personne est décédée dans le Nil occidental et trois autres cas probables de virus ont été signalés dans le comté d’Austin-Travis.

Selon l’APH, dans tout l’État du Texas, 913 pools positifs ont été signalés ainsi que 90 cas confirmés de virus du Nil occidental chez l’homme.

« C’est la période de l’année où les gens passent de plus en plus de temps à l’extérieur, notamment au bord de l’eau. Si vous sortez, vous devez inclure la prévention contre les moustiques dans le cadre de votre préparation de la journée », a déclaré Marcel Elizondo, chef de la division des services de santé environnementale de l’APH, dans le communiqué. « Suivons les quatre D et utilisons les outils de prévention à notre disposition pour assurer notre sécurité, celle de nos familles et de nos communautés.

Prévention du Nil occidental

Les moustiques sont présents toute l’année dans le centre du Texas, mais la population est la plus importante et la plus active de mai à novembre. Durant cette période, l’Unité de Lutte Environnementale contre les Vecteurs de l’APH surveille la population de moustiques. Les précipitations récentes peuvent augmenter le risque de contracter des infections transmises par les moustiques pour les habitants de tout l’État, selon l’APH.

Connaissez les dangers et combattez la morsure avec les « quatre D » :

Vidange eau stagnante : Les moustiques se reproduisent dans l’eau stagnante et n’ont besoin que d’une cuillère à café d’eau. Vider l’eau qui s’accumule dans les jouets, les pneus, les poubelles, les seaux, les gouttières bouchées et les pots de fleurs éliminera les endroits où les moustiques peuvent pondre et se reproduire.

eau stagnante : Les moustiques se reproduisent dans l’eau stagnante et n’ont besoin que d’une cuillère à café d’eau. Vider l’eau qui s’accumule dans les jouets, les pneus, les poubelles, les seaux, les gouttières bouchées et les pots de fleurs éliminera les endroits où les moustiques peuvent pondre et se reproduire. Crépuscule à l’aube : Bien que différentes espèces de moustiques soient actives à différents moments de la journée, le moustique Culex qui propage le virus du Nil occidental est plus actif entre le crépuscule et l’aube.

: Bien que différentes espèces de moustiques soient actives à différents moments de la journée, le moustique Culex qui propage le virus du Nil occidental est plus actif entre le crépuscule et l’aube. Robe : Portez des pantalons et des manches longues lorsque vous êtes dehors. Portez des vêtements amples de couleur claire ; Des vêtements anti-moustiques sont également disponibles.

: Portez des pantalons et des manches longues lorsque vous êtes dehors. Portez des vêtements amples de couleur claire ; Des vêtements anti-moustiques sont également disponibles. DEET: Appliquez un insectifuge : Utilisez unRépulsif enregistré par l’EPA comme ceux contenant du DEET, de la picaridine, de l’IR3535, de l’huile d’eucalyptus citronné, du para-menthane-diol ou de la 2-undécanone. Appliquer sur la peau et les vêtements exposés.

Signes et symptômes

Virus du nil occidentalse transmet généralement par les piqûres de moustiques et ne se transmet pas par la toux, les éternuements ou le contact avec des personnes ou des animaux infectés. Il s’agit de la maladie transmise par les moustiques la plus répandue aux États-Unis, selon leCentres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes.

Environ une personne sur cinq infectée par le virus du Nil occidental développe symptômestel que:

Mal de tête

Courbatures

Douleurs articulaires

Vomissement

Diarrhée

Éruption cutanée

Parmi les personnes infectées, rares sont celles qui peuvent développer une maladie grave affectant le système nerveux central. Les personnes de plus de 60 ans, les personnes souffrant de maladies telles que le cancer, le diabète, l’hypertension ou une maladie rénale et les personnes immunodéprimées, telles que les receveurs de greffe d’organe, courent un plus grand risque de développer une maladie grave.

Pour plus d’informations sur le virus du Nil occidental, visitezwww.AustinTexas.gov/WestNile.